Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) a annoncé qu'il va déployer un million de kits de test de coronavirus pour combler le grand gap du continent.

Le directeur de l'organisation John Nkengasong declare que le pourcentage de tests sur le continent est faible.

Il déclare que l'Union africaine va distribuer les kits de tests à partir de la semaine prochaine pour soutenir les pays.

Le Dr Nkengasong a choisi les pays les plus peuplés du continent pour leur faible taux de dépistage : le Nigeria, avec plus de 200 millions de personnes, a effectué 6 000 tests, tandis que l'Éthiopie, avec plus de 100 millions de personnes, en a testé 5 000.

"Au cours des trois ou six prochains mois, nous aurons probablement besoin de quelque 15 millions de tests, mais un voyage de 1 000 km commence dès le premier kilomètre", a-t-il déclaré.

Image caption Les cas de coronavirus ont dépassé un million le 15 avril

Jusqu'à présent, plus de 17 700 cas d'infections ont été confirmés dans 52 pays.

Près de 915 personnes sont mortes et plus de 3 500 ont été guéris de la maladie.

Amnesty International a averti que des millions de personnes vivant sous confinement dans les pays africains sont confrontés à la faim.

Le directeur de l'Organisation pour l'Afrique orientale et australe, Deprose Muchena, a déclaré que la majorité d'entre elles n'ont pas les moyens financiers de stocker de la nourriture parce qu'elles vivent au jour le jour, et a averti que sans soutien, le confinement pourrait devenir une question de vie ou de mort.

Des dizaines de pays du continent ont imposé divers niveaux de restrictions à la circulation afin de ralentir la propagation du Covid-19.