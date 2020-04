Copyright de l’image Yasuyoshi Chiba/AFP

Une image du soulèvement populaire de l'an dernier au Soudan a remporté le prestigieux prix World Press Photo of the Year.

La photo, intitulée "Straight Voice", a été prise par le photographe de l'AFP Yasuyoshi Chiba.

On y voit un manifestant récitant des poèmes révolutionnaires, tandis qu'une foule de manifestants l'illumine avec leurs téléphones.

Les juges ont déclaré que la photo "poétique" de Chiba montrait le pouvoir de la jeunesse et de l'art.

Omar al-Bashir, dirigeant de longue date du Soudan , a été renversé en avril dernier, ce qui a entraîné une lutte violente entre les militaires et le mouvement pro-démocratique.

En parlant de l'image, Chiba a déclaré : "Ce moment a été la seule manifestation de groupe pacifique auquel j'ai assisté pendant mon séjour. J'ai senti leur solidarité inébranlable comme des braises qui crépitent et qui doivent encore s'enflammer".

Le président du jury, Lekgetho Makola, a déclaré que bien qu'elle ait été prise en période de conflit, cette photo "inspire les gens".

"Nous voyons ce jeune, qui ne tire pas, qui ne jette pas une pierre, mais récite un poème", a-t-il déclaré. "C'est reconnaître, mais aussi exprimer un sentiment d'espoir".

Cinq autres photos ont été nominées comme finalistes du concours.

Un parent pleure une victime du crash du vol ET 302, par Mulugeta Ayene

Copyright de l’image Mulugeta Ayene/Associated Press

Le 10 mars 2019, le vol ET302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé après avoir décollé d'Addis-Abeba, tuant 157 personnes.

Il s'agissait du deuxième crash d'un Boeing 737 Max en cinq mois seulement. Peu de temps après, Boeing a cloué au sol tous ses 737 Max, et a finalement suspendu la production de l'appareil.

Sur cette image, Mulugeta Ayene a photographié le parent d'une victime qui se jette de la terre au visage sur le lieu de l'accident, quelques jours seulement après le crash.

Affrontement avec la police lors d'une manifestation anti-gouvernementale, par Farouk Batiche

Copyright de l’image Farouk Batiche/Deutsche Presse-Agentur

L'Algérie a été le théâtre de manifestations en février dernier - un soulèvement mené principalement par la jeune génération du pays, qui a conduit à l'éviction du chef d'Etat de longue date Abdelaziz Bouteflika en avril.

M. Bouteflika,81 ans , était un vétéran de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, mais il était en très mauvaise santé et n'avait pas été vu en public depuis longtemps.

Lorsqu'il a démissionné, il a remis le pouvoir à un gouvernement intérimaire soutenu par l'armée, mais les manifestants ont continué à réclamer le retour à une démocratie civile et le départ des membres de la vieille garde associés à l'administration Bouteflika.

Réveil, par Tomek Kaczor

Copyright de l’image Tomek Kaczor/Gazeta Wyborcza

Sur cette photo de Tomek Kaczor, une jeune arménienne de 15 ans, Ewa, vient de se réveiller d'un état catatonique provoqué par une maladie connue sous le nom de syndrome de démission (RS). Elle a été photographiée dans un centre d'accueil de réfugiés à Podkowa Lesna, en Pologne, en juin dernier.

Le RS rend les patients immobiles, muets, incapables de manger et de boire et incapables de répondre à un stimulus physique. La maladie affecte les enfants traumatisés pris dans de longues procédures d'asile, et est fréquente chez les enfants roms et yazidis en particulier.

Ewa a développé la RS alors que sa famille demandait l'asile en Suède. Leur demande a été rejetée et ils ont été expulsés vers la Pologne. Huit mois plus tard, Ewa s'est rétablie.

Un combattant kurde blessé reçoit une visite à l'hôpital, par Ivor Prickett

Copyright de l’image Ivor Prickett/New York Times

Ahmed Ibrahim, un combattant de 18 ans des Forces démocratiques syriennes (SDF), a été photographié à l'hôpital de Hassakeh le 20 octobre dernier. Il avait été gravement brûlé dans des combats contre les forces turques.

Sa petite amie était d'abord réticente à entrer dans la chambre, car elle était horrifiée par ses blessures. Mais après quelques encouragements d'une infirmière, elle est entrée, a tenu la main d'Ahmed et a eu une brève conversation avec lui.

Rien de personnel - le Back Office de la guerre, par Nikita Teryoshin

Copyright de l’image Nikita Teryoshin

Après une journée passée au salon et à la conférence internationale de la défense (Idex) à Abu Dhabi en février dernier, Nikita Teryoshin a photographié cet homme d'affaires en train de ranger une paire de lance-grenades antichars.

Idex est l'un des plus grands salons d'armement au monde et la plus grande exposition et conférence sur la défense au Moyen-Orient.

