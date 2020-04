Copyright de l’image Getty Images Image caption Le premier jour de l'assouplissement des restrictions au Vietnam, le verrouillage a été levé à Hanoi et dans cinq autres grandes villes

Alors que le Covid-19 continue de se propager dans le monde, un pays n'a été que légèrement touché par la maladie.

Bien qu'il partage une frontière terrestre avec la Chine - où la pandémie a débuté - et qu'il compte 97 millions d'habitants, le Vietnam n'a jusqu'à présent enregistré que 268 cas de la maladie, et pas un seul décès dû au Covid-19 (à la date du 23 avril).

Après avoir mobilisé sa population et déclaré une "guerre aux coronavirus", le pays a maintenant commencé à lever les restrictions et à autoriser la réouverture des écoles.

Comment ont-ils procédé ?

Fermer les frontières

Tous les étrangers ont été interdits d'entrée dans le pays

Le Vietnam a agi avec rapidité lorsque les premiers cas de Covid-19 ont été signalés fin janvier. Il a immédiatement fermé la frontière avec la Chine et contrôlé la température des passagers arrivant dans l'un des principaux aéroports du pays.

Réalisant que presque tous les cas étaient importés, le gouvernement a ordonné que toute personne entrant dans le pays en provenance de l'étranger soit mise en quarantaine pendant 14 jours.

Le gouvernement a même engagé des hôtels pour servir de lieux de quarantaine - moyennant une certaine somme.

Et fin mars, il est allé plus loin et a suspendu l'entrée de tous les ressortissants étrangers, y compris les personnes d'origine vietnamienne et les membres de leur famille bénéficiant d'une exemption de visa.

Recherche des contacts

Le gouvernement s'est engagé dans une stratégie de traque agressive des personnes infectées

Les personnes connues pour être porteuses de coronavirus ont été isolées et toute personne ayant été en contact avec elles a été retrouvée et testée.

Et, le Vietnam semble avoir été en mesure de concevoir des kits de test peu coûteux et de les fabriquer sur place.

Mais étant un pays développé avec peu de ressources à disposition, il ne pouvait pas se permettre les coûteux programmes de tests de masse adoptés en Corée du Sud et en Allemagne.

Il a donc opté pour une "approche à faible coût", axée sur la recherche agressive du virus et l'isolement des personnes infectées.

Mobiliser la société

Le gouvernement a déclaré une "guerre aux coronavirus", avec des messages rappelant la guerre du Vietnam

Le gouvernement a également lancé une campagne d'information à l'échelle nationale, avec des messages vidéo et des affiches rappelant le style héroïque utilisé pendant la guerre du Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé la population à soutenir "l'offensive de printemps dans une longue guerre" - une référence claire à une offensive militaire réussie contre les troupes américaines au début de 1975.

"Le Vietnam est une société de mobilisation", a déclaré au Financial Times Carl Thayer, professeur émérite à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra.

"C'est un Etat à parti unique ; il a de grandes forces de sécurité publique, l'armée et le parti lui-même ; et c'est un gouvernement descendant qui est bon pour répondre aux catastrophes naturelles".

La réponse efficace du Vietnam à la pandémie a conduit à un assouplissement des restrictions

Mais ces mesures pourraient-elles servir de modèle à d'autres pays ?

Eh bien, même si cette stratégie a été couronnée de succès, elle a des inconvénients, selon le rédacteur en chef du service vietnamien de la BBC, Giang Nguyen.

Les gens ont été encouragés à surveiller leurs voisins, et la crainte d'être mis en quarantaine a peut-être poussé un certain nombre de personnes infectées à se cacher.

Les mesures ont également affecté l'économie vietnamienne, entraînant la fermeture de nombreuses entreprises. La compagnie aérienne d'État Vietnam Airlines a fait état de pertes de centaines de millions de dollars en raison de l'annulation de vols de première classe vers les États-Unis, l'UE et l'Asie de l'Est.

Application de la quarantaine

Des villages entiers proches de la capitale vietnamienne ont été mis en quarantaine après la découverte de cas de ce coronavirus mortel

Le succès du confinement a également eu un coût pour les libertés civiles dans des endroits spécifiques.

Grâce à une administration locale efficace et à un appareil de sécurité intrusif, le Vietnam a pu imposer une quarantaine même à des districts entiers pour empêcher leur propagation.

Mais il a largement évité le confinement de la même manière que les nations européennes.

Depuis le 23 avril, les mesures de bouclage qui étaient en place à Hanoï et dans une douzaine de grandes villes ont été levées, mais trois districts sont toujours bouclés, abritant près de 450 000 personnes.