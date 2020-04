Coronavirus et désinfectant: ce que Trump a dit

Copyright de l’image Getty Images Image caption Donald Trump suggère d'injecter des désinfectants aux patients atteint de Covid-19

Le président américain Donald Trump a été critiqué par la communauté médicale après avoir suggéré de mener des recherches pour savoir si le coronavirus pouvait être traité par injection de désinfectant dans le corps.

Il semble également avoir proposé d'irradier le corps des patients avec de la lumière UV, une idée rejetée par un médecin lors de la réunion d'information.

Un autre fonctionnaires avait déclaré quelques instants plus tôt que la lumière du soleil et le désinfectant étaient connus pour tuer l'infection.

Les désinfectants sont des substances dangereuses et peuvent être toxiques s'ils sont ingérés.

Même une exposition externe peut être dangereuse pour la peau, les yeux et le système respiratoire.

Qu'a dit le président Trump ?

Lors de la réunion d'information du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus, jeudi, un fonctionnaire a présenté les résultats des recherches du gouvernement américain qui indiquent que le coronavirus semble s'affaiblir plus rapidement lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil et à la chaleur.

L'étude a également montré que l'eau de javel pouvait tuer le virus dans la salive ou les fluides respiratoires en cinq minutes et que l'alcool isopropylique pouvait le tuer encore plus rapidement.

William Bryan, chef par intérim de la direction des sciences et des technologies du ministère américain de la Sécurité intérieure, a présenté les résultats lors de la conférence de presse.

Tout en notant que la recherche doit être traitée avec prudence, M. Trump a suggéré plus de recherches dans ce domaine.

"Donc, supposons que nous frappions le corps avec une lumière énorme - qu'il s'agisse d'ultraviolets ou simplement d'une lumière très puissante", a déclaré le président, se tournant vers le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au coronavirus à la Maison Blanche, "et je pense que vous avez dit que cela n'a pas été vérifié mais que vous allez le tester.

"Et puis j'ai dit, en supposant que vous ameniez la lumière à l'intérieur du corps, ce que vous pouvez faire soit à travers la peau, soit d'une autre manière. Et je pense que vous avez dit que vous alliez tester cela aussi. Cela semble intéressant", a poursuivi le président.

"Et puis je vois le désinfectant l'assommer en une minute. Une minute. Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l'intérieur ou presque un nettoyage?"

"Donc, il serait intéressant de vérifier ça"

En pointant sa tête, M. Trump a continué : "je ne suis pas médecin. Mais je suis comme une personne qui sait ce qu'il faut savoir."

Il se tourna à nouveau vers le Dr Birx et lui demanda si elle avait déjà entendu parler de l'utilisation de "la chaleur et de la lumière" pour traiter les coronavirus.

"Pas comme traitement", a répondu le Dr Birx.

"Je veux dire, certainement, la fièvre est une bonne chose. Quand vous avez de la fièvre, cela aide votre corps à réagir. Mais je n'ai pas vu la chaleur ou la lumière".

"Je pense que c'est une bonne chose à examiner", a dit M. Trump.

Les désinfectants n'agissent pas à l'intérieur du corps

Analyse de Rachel Schraer, journaliste de la BBC spécialisée dans le domaine de la santé

L'utilisation d'un désinfectant peut tuer les virus sur les surfaces.

C'est une très bonne idée de garder propres les choses que vous touchez, en utilisant des produits aux propriétés antimicrobiennes - par exemple, des substances à forte teneur en alcool.

Il est également prouvé qu'en général, les virus présents sur les surfaces meurent plus rapidement lorsqu'ils sont directement exposés à la lumière du soleil.

Mais nous ne savons pas pendant combien de temps ils doivent être exposés pour que les rayons UV aient un effet, donc vous êtes beaucoup plus en sécurité en vous lavant les mains et les surfaces et en essayant de ne pas toucher votre visage.

Il est donc beaucoup plus sûr de se laver les mains et les surfaces et d'essayer de ne pas toucher son visage. Il est essentiel de ne s'intéresser qu'aux objets et surfaces infectés, et non à ce qui se passe une fois que le virus est dans votre corps.

L'un des principaux moyens d'attraper le virus consiste à respirer les gouttelettes expulsées par une personne infectée, principalement en éternuant et en toussant.

Le virus commence très rapidement à se multiplier et à se propager, pour finalement atteindre les poumons.

Non seulement la consommation ou l'injection de désinfectant risque d'empoisonner et de tuer, mais il est même peu probable qu'il soit efficace.

De même, lorsque le virus s'est installé dans votre corps, aucune quantité de lumière UV sur votre peau ne peut faire la différence.

Et puisque les rayons UV endommagent la peau, l'utiliser pour tuer le virus pourrait être un cas - pour reprendre une expression bien connue - où le remède serait pire que la maladie.

Quelle a été la réaction aux commentaires de M. Trump ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le nombre d'incident impliquant des personnes ayant ingéré du désinfectant est en hausse aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie

Les médecins ont prévenu que l'idée du président pourrait avoir des résultats fatals.

Le Dr Vin Gupta, pneumologue, a déclaré à NBC News : "cette notion d'injection ou d'ingestion de tout type de produit nettoyant dans le corps est irresponsable et dangereuse. C'est une méthode courante que les gens utilisent quand ils veulent se suicider."

Kashif Mahmood, un médecin de Charleston, en Virginie occidentale, a tweeté : "en tant que médecin, je ne peux pas recommander d'injecter du désinfectant dans les poumons ou d'utiliser les rayons UV à l'intérieur du corps pour traiter le Covid-19.

"Ne suivez pas les conseils médicaux de Trump"

John Balmes, pneumologue au Zuckerberg San Francisco General Hospital, a averti que même respirer les vapeurs de l'eau de Javel pouvait causer de graves problèmes de santé.

Il l'a dit à Bloomberg News : "inhaler de l'eau de javel serait absolument la pire chose à faire pour les poumons. Les voies respiratoires et les poumons ne sont pas faits pour être exposés même à un aérosol de désinfectant.

"Même une faible dilution d'eau de javel ou d'alcool isopropylique n'est pas sans danger. C'est un concept totalement ridicule".

M. Trump a déjà proposé un médicament contre la malaria, l'hydroxycloroquine, comme traitement possible contre le coronavirus, bien qu'il ait récemment cessé de vanter les mérites de ce médicament.

Cette semaine, une étude sur les patients atteints de coronavirus dans un hôpital pour vétérans militaires géré par le gouvernement américain a révélé que les décès étaient plus nombreux chez les personnes traitées à l'hydroxychloroquine que chez celles traitées avec les soins habituels.

Réagissant aux remarques du président jeudi soir, Joe Biden, son probable adversaire démocrate lors des élections de novembre à la Maison Blanche, a tweeté : "de la lumière UV ? Injection de désinfectant ? Voici une idée, Monsieur le Président : plus de tests. Maintenant. Et des équipements de protection pour les vrais professionnels de la santé".

Quel est le conseil du gouvernement américain ?

Cette semaine encore, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont mis en garde les Américains contre les produits de nettoyage, alors que les ventes de désinfectants ménagers s'envolent en raison de la pandémie.

"Les appels aux centres antipoison ont fortement augmenté au début du mois de mars 2020 pour les expositions aux produits de nettoyage et aux désinfectants", selon le rapport hebdomadaire de l'agence sur la morbidité et la mortalité.

La Food and Drug Administration américaine a mis en garde contre l'ingestion de désinfectants, citant la vente de faux remèdes miracles contenant de l'eau de Javel et prétendant traiter tout, de l'autisme au sida en passant par l'hépatite.

Le site web de l'agence indique : "la FDA a reçu des rapports de consommateurs qui ont souffert de vomissements sévères, de diarrhées graves, d'hypotension artérielle mortelle causée par la déshydratation et d'une insuffisance hépatique aiguë après avoir bu ces produits".

La semaine dernière, un juge fédéral a obtenu une injonction temporaire contre une organisation, connue sous le nom de Genesis II Church of Health and Healing, pour avoir commercialisé un produit équivalent à l'eau de javel industrielle comme remède contre le coronavirus.