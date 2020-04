Coronavirus : des médecins cubains en Afrique du Sud

Copyright de l’image EPA Image caption Les médecins cubains doivent être déployés dans différentes provinces d'Afrique du Sud

Plus de 200 médecins de Cuba sont arrivés en Afrique du Sud dans la nuit du dimanche pour aider à lutter contre le coronavirus.

Les médecins ont pris un avion qui a d'abord transporté un don de fournitures médicales sud-africaines vers l'île des Caraïbes, a indiqué son ambassade à Pretoria.

Ils font partie des 1 200 travailleurs de la santé envoyés pour combattre le Covid-19 dans 22 pays qui ont demandé l'aide de l'État communiste.

L'Afrique du Sud doit commencer à assouplir les restrictions strictes de confinement le mois prochain.

Plus d'un million et demi de personnes seront autorisées à retourner au travail, certaines écoles rouvriront, la livraison de nourriture chaude sera autorisée et les cigarettes seront remises en vente.

Mais la vente d'alcool et les rassemblements publics seront toujours interdits.

Le pays a surpris les observateurs par la manière dont il a ralenti la propagation du virus, déclare Andrew Harding, de la BBC, depuis Johannesburg.

Il a enregistré 4.361 cas de coronavirus, dont 86 décès.

Une relation particulière

Les médecins cubains - qui arriveront à Johannesburg tard dimanche soir - seront déployés dans différentes provinces par le ministère sud-africain de la santé, a déclaré l'ambassadeur de Cuba, Rodolfo Benítez Verson.

Copyright de l’image @EmbassyCubaZA Image caption L'Afrique du Sud a envoyé des équipements de protection et d'autres fournitures pour les établissements de santé cubains

Les deux pays entretiennent des liens étroits car Cuba a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, qui n'a pris fin qu'en 1994, lorsque le leader anti-apartheid Nelson Mandela a été élu président.

Cuba est bien connu pour sa diplomatie médicale, bien qu'elle n'ait pas été sans controverse.

Le gouvernement américain du président Donald Trump a exhorté les pays à ne pas accepter de missions médicales cubaines, accusant le pays d'exploiter ses médecins - des allégations que La Havane nie.

Cuba, avec 1 337 cas enregistrés de Covid-19 et 51 décès, a le ratio le plus élevé de médecins par rapport à la population et a commencé à se préparer au virus de manière précoce.

Selon l'agence de presse Reuters, le pays est réputé pour l'importance qu'il accorde à la prévention et aux soins de santé primaires axés sur la communauté pour lutter contre les épidémies.

En Afrique du Sud, des milliers d'agents de santé communautaires ont dépisté le coronavirus chez des millions de personnes.

Le professeur Salim Abdool Karimwe, qui dirige la riposte scientifique de l'Afrique du Sud à l'épidémie, affirme qu'ils ont ciblé "les communautés les plus vulnérables socialement, là où cela risquait le plus de se propager".

Copyright de l’image EPA Image caption Les médecins partance pour Johannesburg

Le président Cyril Ramaphosa a mis en garde contre un excès de confiance alors que les mesures de confinement s'assouplissent, déclarant que les infections atteindront probablement leur point culminant en août.

En attendant, l'Afrique du Sud pourrait être à la recherche des fonds internationaux pour aider à financer un plan de riposte sanitaire et socio-économique de 500 milliards de rands (26 milliards de dollars) pour amortir l'impact économique du coronavirus.

Le gouvernement va accorder de nouvelles aides sociales pour aider les familles les plus pauvres d'Afrique du Sud, car des millions de personnes ont perdu leurs revenus, et les organisations d'aide mettent en garde contre les signes croissants de désespoir.