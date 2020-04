Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Ghana a commencé à lever certaines restrictions

Les pays africains comptent moins de cas de coronavirus que la plupart des pays du monde, mais la précarité des systèmes de santé met le continent en danger.

Les mesures de confinement peuvent contribuer à empêcher la propagation du virus, mais les gouvernements ont adopté des approches très différentes pour imposer des restrictions à leurs populations.

Certains pays lèvent-ils leurs restrictions ?

Certains, comme le Ghana, assouplissent maintenant ces mesures, préoccupés par leur impact sur les populations les plus pauvres et parce qu'ils ont pris d'autres mesures contre le virus.

Le Ghana a effectivement imposé des restrictions de confinement à ses principales villes - qu'il a maintenant largement levées. Mais les événements sociaux et les rassemblements publics sont toujours interdits, et les fermetures d'écoles resteront en place pour le moment.

"Le confinement commence à avoir un impact négatif sur les pauvres qui dépendent principalement de leurs ventes quotidiennes pour gagner leur vie", déclare le correspondant de la BBC au Ghana, Thomas Naadi.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nigeria a restreint les mouvements entre Etats

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré que l'augmentation des tests et l'amélioration des centres de traitement permettaient d'alléger les mesures.

La République démocratique du Congo a également assoupli certaines restrictions dans les quartiers de sa capitale, Kinshasa, qui avaient été gravement touchés par le coronavirus.

Et certains pays n'ont pas mis en place des restrictions strictes au départ.

La Tanzanie a signalé son premier cas à la mi-mars et le gouvernement a fermé les centres d'éducation, mais les rassemblements publics et religieux n'ont pas été interdits et il n'a suspendu les vols internationaux que le 11 avril.

Mais cela a peut-être eu un coût, selon l'Organisation mondiale de la santé.

"Nous avons constaté que les mesures de distanciation sociale, y compris l'interdiction des rassemblements de masse, a pris un certain temps avant d'être appliqué", déclare Matshidiso Moeti de l'OMS.

Elle ajoute que cela a peut-être été un facteur qui a conduit à une augmentation rapide des cas en Tanzanie.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, déclare que les pays devraient s'assurer qu'ils ont la capacité de détecter, de tester, d'isoler et de soigner tout cas confirmé à mesure qu'ils assouplissent les restrictions.

"La levée des restrictions dites de confinement n'est pas la fin de l'épidémie dans un pays, ce n'est que le début de la phase suivante", a-t-il déclaré.

Qui a maintenu les restrictions strictes en place ?

De nombreux pays africains ont acquis une expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses, et beaucoup ont pris des mesures strictes avant même de signaler des épidémies.

Treise pays ont fermé des écoles avant de documenter leurs premiers cas de Covid-19.

Le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il assouplirait progressivement le confinement à partir du 30 avril, mais il applique actuellement l'un des confinements les plus sévères au monde.

Il a fermé des écoles et des universités, limité les visites dans les hôpitaux et les prisons, et restreint les déplacements des travailleurs clés.

Tous les rassemblements publics sont interdits, à l'exception des funérailles, et l'armée a été déployée pour faire respecter cette interdiction.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Afrique du Sud a le confinement le plus sévère

Le Nigeria, de loin le pays le plus peuplé d'Afrique, a fermé ses frontières terrestres et interdit tous les vols internationaux à la fin du mois de mars.

Il a ensuite décrété le confinement ciblé des grands centres de Lagos et d'Abuja, suite à plus de 100 cas signalés, et a restreint les mouvements entre les États.

Le Zimbabwe a procédé à une fermeture totale à peu près au même moment, bien qu'il n'ait eu qu'un petit nombre de cas d'infection.

Le Kenya a procédé à un confinement partiel, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des grandes villes étant interdits. Il a également imposé un couvre-feu national pendant la nuit.

Le refus de respecter cette disposition par certains habitants a entraîné plus de 400 arrestations.

Les mesures de confinement sont-elles la bonne réponse en Afrique ?

Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, l'organisme qui coordonne les réponses aux pandémies sur le continent, a déclaré à la BBC que les mesures de confinement ont joué un rôle dans la réduction des nouveaux cas.

"Sans confinement, nous aurions vu une épidémie plus explosive", a déclaré le directeur John Nkengasong.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Augmenter les capacités de tests est une des clé de la lutte contre le coronavirus

Il ajoute qu'il ne s'agit pas seulement du confinement lui-même, mais aussi de ce que vous faites d'autre pendant cette période.

"Vous intensifiez vos tests, votre isolement et votre recherche de contacts de sorte que lorsque vous déverrouillez le système, vous avez au moins créé un impact énorme sur la propagation du virus".

Il est important de dire que le coronavirus représente un risque beaucoup plus important pour les populations âgées, ce qui exerce une pression particulière sur les pays d'Europe.

L'âge médian en Italie et au Royaume-Uni, par exemple, est d'environ 45 et 40 ans, alors que l'âge moyen en Afrique subsaharienne est d'environ 20 ans.

Toutefois, cela ne veut pas dire que d'autres facteurs n'entrent pas en jeu en Afrique, comme l'assainissement et l'accès limité à de bons soins de santé.

Certaines voix se sont élevées pour remettre en question la nécessité de poursuivre le confinement, par exemple celle du principal parti d'opposition en Afrique du Sud.

Il y a des préoccupations économiques - les pays occidentaux ont investi des sommes énormes dans le soutien aux entreprises et aux programmes de protection sociale. Mais de nombreux pays africains n'ont tout simplement pas cette possibilité.

Et les envois de fonds de l'étranger, qui constituent une importante source de revenus, vont diminuer, ce qui nuira encore davantage aux économies locales.

Des questions relatives aux droits de l'homme ont également été soulevées concernant le comportement de certaines forces de sécurité lors de l'application des restrictions.

Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a signalé que les forces de sécurité avaient commis des abus en Afrique du Sud, au Kenya, au Zimbabwe et au Nigeria.

"La plupart des États ont étendu les pouvoirs de la police et de l'armée, ce qui a entraîné une augmentation de la violence et des comportements répréhensibles de la police", explique Eda Seyhan de Covid State Watch, une organisation qui surveille les abus de pouvoir au niveau mondial pendant la pandémie.