Copyright de l’image Reuters Image caption Des gens ont frappé des casseroles et des poêles pour protester contre la pénurie de nourriture à Abuja samedi

Le Nigeria va commencer un "assouplissement progressif" des mesures de confinement liées au coronavirus pour des millions de personnes dans sa plus grande ville, Lagos, et dans la capitale Abuja.

Le président Muhammadu Buhari a déclaré que les mesures de confinement, qui devaient prendre fin lundi, devaient se poursuivre jusqu'au 4 mai.

Il a également ordonné de nouvelles mesures nationales contre le Covid-19, y compris un couvre-feu nocturne et le port des masques faciaux obligatoires.

Ces mesures permettront de garantir le bon fonctionnement de l'économie "tout en maintenant notre réaction stricte" contre la maladie, a déclaré M. Buhari.

L'assouplissement s'appliquera à Abuja, à Lagos et à l'État voisin d'Ogun, où plus de 25 millions de personnes ont été mises en quarantaine depuis le 30 mars. D'autres États ont introduit leurs propres mesures.

Avant l'annonce, les travailleurs d'un chantier de construction à Lagos ont manifesté contre le confinement.

Un porte-parole de la police a déclaré que les travailleurs de la zone de libre-échange de Lekki - y compris ceux de la raffinerie de pétrole du milliardaire Aliko Dangote - avaient blessé plusieurs officiers dans la région. Cinquante et une personnes ont été arrêtées, a-t-il ajouté.

Selon certaines informations, les manifestants étaient furieux que certains ressortissants étrangers aient été autorisés à aller travailler sur le site.

Le Nigeria, la nation la plus peuplée et la plus grande économie d'Afrique, a fait état de 1 273 cas confirmés de Covid-19 et de 40 décès.

Dans un discours télévisé lundi soir, M. Buhari a reconnu que les fermetures à Abuja, Lagos et Ogun avaient "eu un coût économique important" depuis leur début le 30 mars.

"Beaucoup de nos citoyens ont perdu leurs moyens de subsistance. Beaucoup d'entreprises ont fermé", a-t-il déclaré.

Copyright de l’image Reuters Image caption Le président Muhammadu Buhari a déclaré que le Nigeria maintenait sa réponse agressive au Covid-19

"Aucun pays ne peut se permettre de subir les conséquences d'un tel blocage prolongé en attendant la mise en service d'un vaccin", a-t-il ajouté.

Le président a déclaré qu'il y aurait donc un "assouplissement progressif et graduel" du confinement lundi prochain pour permettre à certaines activités économiques de reprendre.

Mais pour limiter la propagation du Covid-19, il a annoncé que le gouvernement imposerait un couvre-feu dans tout le pays entre 20h00 et 06h00, exigerait que tout le monde porte un masque en public et mettrait fin aux "déplacements non essentiels de voyageurs entre Etats ".

L'interdiction des rassemblements sociaux et religieux restera également en vigueur.

M. Buhari a également exprimé sa profonde inquiétude concernant la mort inexpliquée d'un certain nombre de personnes dans l'État de Kano, dans le nord du pays.