Coronavirus : "un milliard de personnes pourraient être infectées"

Copyright de l’image Reuters Image caption Des mesures sont prises dans les aéroports pour enrayer la propagation du Covid-19

Un milliard de personnes pourraient être infectées par le coronavirus à travers le monde si les pays les plus vulnérables ne reçoivent pas une aide urgente, a averti une organisation caritative.

Le Comité international de secours (IRC) a déclaré que l'aide financière et humanitaire était nécessaire pour ralentir la propagation du virus dans le monde.

L'IRC a affirmé que les "pays fragiles" tels que l'Afghanistan et la Syrie avaient besoin d'un "financement urgent" pour éviter une épidémie majeure.

"Il reste peu de temps pour mettre en place une réponse efficace", a averti l'organisation.

Il y a eu plus de trois millions de cas confirmés de Covid-19 dans le monde, avec plus de 200 000 décès, selon l'Université Johns Hopkins aux États-Unis.

sur la carte Cas confirmés à travers le monde Cliquer pour voir les cas confirmés Le monde Afrique Amérique du Nord Amérique latine et Caraïbes Asie Europe Moyen-Orient Océanie 3 006 112 Cas 211 203 morts 848 815 guérisons Group 4 Mettez à jour votre navigateur pour voir toute l'interactivité Les cercles montrent le nombre de cas confirmés de coronavirus par pays. Sources: Johns Hopkins University, Agences nationales de santé publiques

Le rapport de l'IRC, qui se fonde sur des données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Imperial College de Londres, estime qu'il pourrait y avoir entre 500 millions et un milliard d'infections.

Il indique également qu'il pourrait y avoir plus de trois millions de décès dans des dizaines de pays instables et touchés par des conflits.

"Ces chiffres devraient servir de signaux d'alarme", a déclaré le chef de l'IRC, David Miliband.

"Le poids total, dévastateur et disproportionné de cette pandémie n'a pas encore été ressenti dans les pays les plus fragiles et les plus déchirés par la guerre", a-t-il ajouté. "La solution est que les donateurs mettent d'urgence en place un financement pour soutenir les efforts déployés en première ligne.

"Les gouvernements doivent travailler ensemble pour éliminer tout obstacle à l'aide humanitaire".

Copyright de l’image Reuters

Le groupe basé aux États-Unis, qui tente de riposter aux crises humanitaires dans le monde entier, a déclaré que des facteurs tels que la taille des ménages, la densité de la population, les failles dans les systèmes de santé et les conflits préexistants pourraient tous augmenter le risque de voir apparaître des épidémies majeures.

De nombreux pays en développement ont un faible taux officiel d'infection ou de mortalité, mais les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés.

Caroline Seguin, qui gère des programmes au Yémen pour l'ONG Médecins sans frontières (MSF), a déclaré que l'organisation estimait que des personnes y mouraient déjà de la maladie de Covid 19, mais pas dans les hôpitaux.

"Nous sommes convaincus qu'il y a une contamination communautaire en cours mais la capacité de dépistage est très, très faible", a-t-elle déclaré à la BBC.

Mme Seguin a dit que le Yémen, qui est mentionné dans le rapport du CRI comme étant particulièrement vulnérable au coronavirus, a système de santé encore plus affaibli par les récentes épidémies de choléra et de rougeole.

"Le système de santé s'effondre... et il est certain que le ministère de la santé n'est pas en mesure de faire face à cette maladie", a-t-elle déclaré.

Un problème majeur auquel sont confrontés les pays instables ou en développement, est le manque d'équipements médicaux appropriés pour traiter les patients atteints de Covid-19.

En Afghanistan et au Pakistan, il y a moins de dix respirateurs pour un million de personnes. Au Nigéria, ce chiffre est encore plus alarmant avec 0,8 ventilateur par million.

Pour situer le contexte, l'Italie, qui a l'un des taux de mortalité dus au virus les plus élevés au monde, disposait de 80 d'appareils respiratoires pour un million de personnes au début de la crise.