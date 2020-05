Copyright de l’image AFP Image caption Andry Rajoelina

Le président tanzanien a déclaré qu'il allait envoyer un avion à Madagascar pour importer un "traitement à base de plantes" qui a été présenté comme un remède contre le coronavirus par le président du pays, Andry Rajoelina.

Le président du Congo-Brazzaville a également promis d'importer ce "remède".

Elle est produite à partir de l'artémisia, une plante utilisé dans un traitement contre la paludisme.

L'Organisation mondiale de la santé (Oms) a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de guérison et a déconseillé l'automédication.

"Lancé sous le nom de Covid-Organics, cette boisson et a été commercialisée après avoir été testée sur près de 20 personnes sur une période de trois semaines", a déclaré à la BBC le chef de cabinet du président Lova Hasinirina Ranoromaro.

Copyright de l’image AFP Image caption La boisson Covid-Organics

En réponse au lancement de Covid-Organics, l'OMS a déclaré dans un communiqué envoyé à la BBC que l'organisation mondiale ne recommandait pas "l'automédication avec des médicaments ... comme prévention ou comme traitement pour le Covid-19".

Elle a réitéré les déclarations précédentes du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, selon lesquels il n'y aLa boisson Covid-Organicsvait pas encore de médicament efficace pour lutter contre le coronarvirus.

"Des essais internationaux sont en cours pour trouver un traitement efficace", a ajouté l'OMS.

En mars, le National Center for Complementary and Integrative Health, basé aux États-Unis, a mis en garde contre les prétendus remèdes contre les coronavirus, notamment les thérapies à base de plantes et les thés - disant que la meilleure façon de prévenir l'infection était d'éviter l'exposition au virus.