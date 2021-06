Boy Djinné : qui est Baye Modou Fall le "Michael Scofield sénégalais"?

il y a une heure

Il fait les choux gras de la presse sénégalaise et internationale depuis qu'il s'est fait la malle pour la douzième fois, selon son propre décompte. Excusez du peu ! L'homme de 32 ans, as de l'évasion qui alimente les rumeurs les plus folles dans son pays, est arrêté ce mardi à Tamba, dans l'Est du Sénégal, selon le Commandant Mané, chef de la légion de la gendarmerie.