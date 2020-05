Media playback is unsupported on your device Le groupe Etat islamique a été derrière plusieurs attaques armées dans le pays.

Une rébellion islamiste qui couvait dans une région reculée du Mozambique a éclaté en guerre ouverte ces dernières semaines.

Les premières informations relatives à cette flambée de violence font état de massacres, de décapitations et même de la brève prise de deux villes dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays par des hommes armés.

Andrew Harding, correspondant de la BBC Africa relate l'historique de ce quasi-conflit sous fond de présence de l'État islamique.

Les hommes armés marchaient calmement dans les hautes herbes, longeant un grand bâtiment blanc, apparemment sans être dérangés par le bruit des tirs.

La plupart portaient des fusils automatiques et des variantes de ce qui semblait être des uniformes de l'armée mozambicaine.

Quelques coups de feu supplémentaires ont retenti au loin et quelqu'un a crié "Allahu Akbar" - Dieu est le plus grand - en guise de réponse.

La vidéo, tournée le mois dernier sur un téléphone portable à Muidumbe, est une nouvelle preuve que la région la plus septentrionale du Mozambique sombre dans un conflit ouvert et alarmant.

Une deuxième vidéo, tournée quelques semaines plus tôt, montrait un homme mort - apparemment un policier - gisant dans une mare de sang.

De larges gisements de gaz ont été découvertes dans l'océan inden prés du golfe Cabo Delgado

La caméra s'est ensuite déplacée pour montrer un autre cadavre, puis un troisième gisant sous un véhicule de police noir, puis un quatrième corps à l'air libre, et enfin un gros tas d'armes automatiques dans une sorte de magasin de la police ou de l'armée.

Une marque de l'État islamique?

Ces images ont été filmées dans le port stratégique de Mocimboa da Praia, qui a été brièvement saisi par des militants djihadiste le 24 mars. Deux jours plus tard, ils se sont emparés d'une autre ville importante, Quissanga.

"Ils ont maintenant des armes et des véhicules, ils se déplacent donc facilement et peuvent mener des attaques sur de larges rayons. Et ils utilisent des uniformes de soldats. Les gens sont donc très confus et très effrayés", a déclaré l'évêque catholique de Pemba, Luiz Fernando Lisboa.

Ces deux attaques militaires planifiées et à grande échelle sont la preuve d'un changement radical dans la stratégie d'un groupe de combattant connu localement sous le nom d'al-Shabab, bien qu'il n'ait aucun lien connu avec le groupe jihadiste somalien du même nom, qui est affilié à Al-Qaïda.

Ce groupe a passé les deux dernières années à opérer dans l'ombre, attaquant des villages isolés dans toute la province, tendant des embuscades aux patrouilles de l'armée sur des routes isolées, semant la terreur dans de nombreuses communautés rurales, forçant quelque 200 000 personnes à fuir leurs foyers, mais donnant rarement des indications sur ses motivations, ses dirigeants ou ses revendications.

Les séquences vidéo de Mocimboa da Praia et du district de Muidumbe ont rapidement été incorporées dans les films de propagande du groupe dit "État islamique" (IS), diffusés par l'agence de presse Amaq.

L'État islamique a revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats récents au Mozambique et semble étendre son influence dans ce pays dans le cadre d'une opération visant à installer une "franchise" mozambicaine qui lui a permis d'étendre son empreinte dans plusieurs régions d'Afrique.

L'idée selon laquelle la rébellion de Cabo Delgado ferait partie, en son essence, d'un mouvement djihadiste mondial, a été rendue crédible par les militants eux-mêmes, qui ont publiquement juré allégeance à l'État islamique l'année dernière.

Cette relation présente des avantages pour les deux parties.

Mais dans une autre vidéo, filmée cette année et largement diffusée sur WhatsApp au Mozambique, un dirigeant de ce groupe a donné des explications beaucoup plus nuancées sur les actions du groupe.

Les combattant locaux se plaignent de la discrimination

"Nous occupons [les villes] pour montrer que le gouvernement est injuste. Il humilie les pauvres et donne les bénéfices aux patrons", a déclaré l'homme en uniforme kaki, entouré d'autres combattants.

Ce représentant a souvent parlé de l'islam et de son désir d'avoir un "gouvernement islamique, et non un gouvernement d'incroyants", mais il a également cité des allégations d'abus par les militaires du Mozambique, et s'est plaint à plusieurs reprises que le gouvernement était "injuste".

La majorité musulmane dans le nord du Mozambique fait face à des niveaux élevés de pauvreté

Selon les observateurs, l'évolution de l'insurrection au Mozambique est remarquablement similaire à l'émergence de Boko Haram dans le nord du Nigeria, avec un groupe marginalisé exploitant les griefs locaux, terrorisant de nombreuses communautés, mais offrant également une voie alternative aux jeunes chômeurs frustrés par un État corrompu, négligent et autoritaire.

"C'est très significatif", a déclaré Eric Morier-Genoud, un universitaire de Belfast expert sur le Mozambique, à propos de la déclaration du leader militant.

À la suite de ces attaques, certaines mosquées ont été détruites à Cabo Delgado par les autorités

"L'homme qui parle au nom du groupe est un mozambicain. Il avance des arguments en réponse aux accusations selon lesquelles ils sont tous des combattants étrangers. Il dénonce l'action étatique actuelle comme étant injuste et illégitime", soutient M. Morier-Genoud, en faisant valoir que le fait que la plupart des personnes dans la vidéo sont à visage découvert révèle "un gain de confiance évident".

"Pour la première fois, ils se sont adressés au public", a déclaré l'historien mozambicain, professeur Yussuf Adam, qui a ajouté que la vidéo donnait plus de poids à l'argument selon lequel le conflit de Cabo Delgado est, au fond, alimenté par des problèmes locaux.

"L'armée, depuis le début... battait les gens, les emmenait en prison, les torturait. Il y a beaucoup d'islamophobie [dans la province majoritairement musulmane de Cabo Delgado]. Ils sont discriminés parce qu'ils sont du Nord - les gens pensent qu'ils sont stupides".

"Le problème, c'est que nous avons une forte présence de jeunes - et les jeunes n'ont pas d'emploi. Si nous résolvons... l'abus de la force régalienne, la corruption, et si nous avons un système de justice crédible, je suis sûr que nous résoudrons cela très rapidement", a déclaré le Professeur Adam.

Le gouvernement engage des mercenaires étrangers

Le gouvernement du Mozambique a d'abord cherché à minimiser la rébellion, en qualifiant les militants de criminels et en bloquant l'accès des journalistes à la région. Mais cela est en train de changer.

"Nous avons vu un changement dans la politique de déni. La plupart de la société et des politiciens reconnaissent maintenant qu'il y a une insurrection islamiste", a déclaré M. Morier-Genoud.

Plus tard, le gouvernement a commencé à engager des entreprises de sécurité étrangères - présumées originaires de Russie, des États-Unis et d'Afrique du Sud - pour aider l'armée à mater la rébellion, mais sans succès significatif pour l'instant.

On craint que le conflit, s'il est mal géré, ne s'étende à la Tanzanie voisine, et peut-être même à l'Afrique du Sud.

Certains Mozambicains du nord déclarent qu'ils font face à l'islamophobie

Les compagnies gazières internationales - qui s'apprêtent à investir des milliards dans les gisements de gaz offshore découverts le long de la côte de Cabo Delgado - semblent maintenant réticentes, en partie à cause de l'insécurité croissante, mais aussi à cause de la chute des prix du gaz.

De nombreux observateurs et analystes estiment que, fondamentalement, la solution au conflit réside dans la bonne gouvernance et dans une tentative transparente de traiter les griefs économiques et sociaux profondément enracinés, notamment l'accès équitable à la terre, à l'emploi et à une part des futurs revenus du gaz.

"Les multinationales veulent savoir qu'elles peuvent prendre leur part, mais elles doivent tenir compte des populations locales", a déclaré l'Évêque de Pemba.

"Et le gouvernement doit savoir qu'il est plus que nécessaire que les ressources naturelles du Mozambique soient utilisées pour le bien de son peuple, et non pour promouvoir la corruption", a-t-il ajouté.