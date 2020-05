Copyright de l’image EPA Image caption Le premier cas connu en France "remonte à décembre"

Cela signifie que le virus est peut-être arrivé en Europe près d'un mois plus tôt que ce que l'on pensait précédemment.

Le Dr Yves Cohen a déclaré qu'un prélèvement effectué à l'époque avait été récemment testé à nouveau et qu'il était revenu positif pour le Covid-19.

Le patient, qui s'est depuis rétabli, a déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait attrapé le virus car il n'avait pas voyagé à l'étranger.

Savoir qui a été le premier cas est essentiel pour comprendre comment le virus s'est propagé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu'il est possible que d'autres cas précoces soient mis en évidence, et le porte-parole Christian Lindmeier a exhorté les pays à vérifier les archives afin de détecter des cas similaires et avoir une idée plus précise de l'épidémie.

Le ministère français de la santé a déclaré à la BBC que le gouvernement était en train d'obtenir la confirmation du cas et qu'il envisagerait des enquêtes supplémentaires si elles s'avéraient nécessaires.

La France n'est pas le seul pays où les tests actuels font apparaître des cas ignorés antérieurement. Il y a deux semaines, un examen post-mortem effectué en Californie a révélé que le premier décès lié à un coronavirus aux États-Unis avait eu lieu près d'un mois plus tôt que ce que l'on savait.

Que savons-nous du nouveau cas ?

Copyright de l’image AFP

Le Dr Cohen, chef du service de médecine d'urgence des hôpitaux Avicenne et Jean-Verdier près de Paris, a déclaré que le patient était un homme de 43 ans originaire de Bobigny, au nord-est de Paris.

Il a déclaré à l'émission Newsday de la BBC que le patient avait dû être infecté entre le 14 et le 22 décembre, car les symptômes du coronavirus mettent entre cinq et quatorze jours à apparaître.

Le patient, Amirouche Hammar, a été admis à l'hôpital le 27 décembre, présentant une toux sèche, de la fièvre et des difficultés respiratoires - des symptômes qui seront plus tard connus comme les principales indications d'un cas de coronavirus.

C'était quatre jours avant que le bureau de pays de l'OMS en Chine ne soit informé de la détection de cas de pneumonie de cause inconnue dans la ville chinoise de Wuhan.

M. Hammar a déclaré à la chaine de télévision française BFMTV qu'il n'avait pas quitté la France avant de tomber malade. Le Dr Cohen a déclaré que si deux des enfants du patient étaient également tombés malades, sa femme n'avait présenté aucun symptôme.

Mais le Dr Cohen a souligné que la femme du patient travaillait dans un supermarché près de l'aéroport Charles de Gaulle et qu'elle aurait pu entrer en contact avec des personnes récemment arrivées de Chine.

La femme du patient a déclaré que "souvent, les clients venaient directement de l'aéroport, en portant toujours leurs valises".

"Nous nous demandons si elle était asymptomatique", a déclaré le Dr Cohen.

Que signifie ce cas ?

Par Michelle Roberts, rédactrice en chef de la rubrique santé

Le coronavirus aurait-il pu circuler en Europe fin 2019, plusieurs semaines avant d'être officiellement reconnu et déclaré comme une menace dans cette région ?

C'est ce que suggère un médecin français qui a révélé avoir traité un patient à Paris avec tous les symptômes du coronavirus juste après Noël.

En quoi cela change-t-il ce que nous savons sur la pandémie?

Il se peut que le résultat du test soit une erreur et ne change donc rien.

Mais s'il est correct, cela pourrait signifier que la propagation de la maladie n'a pas été contrôlée en Europe alors que tous les yeux étaient tournés vers l'Est à Wuhan.

Il est certain que tout laboratoire en Europe disposant d'échantillons de patients présentant des symptômes similaires à cette époque pourrait vouloir effectuer un test de dépistage du coronavirus pour voir ce qu'il révèle, afin que nous puissions en apprendre davantage sur cette nouvelle maladie.

Pourquoi est-ce important?

Copyright de l’image AFP

Jusqu'à présent, ce que l'on pensait être les trois premiers cas de coronavirus en France ont été confirmés le 24 janvier. Deux d'entre eux se trouvaient à Wuhan - où l'épidémie a été détectée pour la première fois - et le troisième était un membre de la famille proche.

Le résultat positif du test de M. Hammar suggère que le virus était présent en France bien avant.

La première transmission interhumaine en Europe avait jusqu'à présent été attribuée à un Allemand qui avait été infecté par un collègue chinois qui s'était rendu en Allemagne entre le 19 et le 22 janvier.

Rowland Kao, professeur d'épidémiologie vétérinaire et de science des données à l'université d'Edimbourg, a déclaré que si le cas de M. Hammar était confirmé, il mettrait en évidence la rapidité avec laquelle une infection commençant dans une région apparemment éloignée du monde pourrait se répandre ailleurs.

"Cela signifie que le délai dont nous disposons pour l'évaluation et la prise de décision peut être très court", a déclaré le professeur Kao.I

Comment ce cas a été détecté?

Le Dr Cohen a déclaré à la BBC qu'il avait eu l'idée de réexaminer tous les patients qui avaient été aux soins intensifs avec une pneumonie suspecte entre le 2 décembre et le 16 janvier.

Il a trouvé 14 patients qui avaient été testés négatifs pour une pneumonie. Il a décongelé leurs échantillons et les a testés pour détecter des traces de Covid-19.

Il a déclaré que sur les 14 échantillons, un était positif avec des traces de Covid-19. Un deuxième test sur ce même échantillon est également revenu positif. Il a ajouté que le scanner de la poitrine du patient était également compatible avec les symptômes de Covid-19.

Un rapport complet est attendu dans le courant de la semaine et sera publié par l'International Journal of Antimicrobial Agents, a ajouté le Dr Cohen.