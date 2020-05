Copyright de l’image Getty Images Image caption Les moyens possibles d'éloigner les gens des plages pourraient inclure la séparation des baigneurs avec du plexiglas

Chaises longues séparées par du plexiglas, analyses sanguines et pulvérisations d'assainissant avant le décollage de l'avion... Ces mesures peuvent paraître extrêmes, mais il s'agit de mesures réelles que certains dans l'industrie du voyage envisagent pour que les vacanciers se sentent en sécurité et à l'aise dans un monde post-confinement.

Il est trop tôt pour dire quand est-ce que les voyages internationaux pourraient reprendre.

L'Argentine, par exemple, a prolongé les interdictions de vol jusqu'en septembre et un ministre britannique a déclaré qu'il ne réserverait pas de vacances d'été de sitôt.

Mais à quoi ressembleront les voyages à l'étranger lorsqu'ils pourront reprendre ?

Voici ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Dans les aéroports

De nombreux aéroports ont déjà introduit des mesures pour accueillir les voyageurs d'exception, sur la base de directives gouvernementales - elles peuvent donc sembler familières aux mesures qui pourraient à l'avenir régir le transport aérien international.

Il s'agit notamment d'une distance d'un à deux mètres en permanence (à l'exclusion des personnes qui vivent ensemble), de la distribution de désinfectants pour les mains dans tout aéroport et d'efforts pour répartir les passagers de manière plus uniforme dans les terminaux.

Aux États-Unis, l'Administration de la sécurité des transports (TSA) recommande aux voyageurs de se laver les mains pendant 20 secondes, conformément aux directives officielles, avant et après le contrôle de sécurité.

Mais, à l'aéroport international de Hong Kong, des tests sont en cours sur un dispositif de désinfection de tout le corps. Celui-ci, selon l'aéroport, peut désinfecter les utilisateurs en 40 secondes, grâce à des sprays qui tuent les bactéries et les virus présents sur la peau et les vêtements.

Copyright de l’image EPA Image caption Hong Kong International Airport teste un outil de désinfction du corps

L'aéroport teste également des robots de nettoyage autonomes qui se déplacent pour tuer les microbes en les éliminant avec des rayons ultraviolets. Des robots similaires ont été testés dans des chambres d'hôpital improvisées.

Les aéroports qui disposent de bornes d'enregistrement électroniques encouragent les passagers à les utiliser dans la mesure du possible pour éviter toute interaction inutile.

La plupart des aéroports ont placardé des affiches expliquant les mesures d'orientation et les instructions dans l'ensemble de leurs installations.

James Thornton, directeur général du groupe de voyage Intrepid, affirme que le processus de passage dans les aéroports risque d'être plus long en raison des contrôles plus stricts.

"Tout comme le fait de retirer les liquides et les appareils avant de passer dans les machines est devenu la norme, les nouvelles directives de distanciation sociale le seront également", dit-il, ajoutant : "Il est possible que nous voyions l'introduction d'un passeport d'immunité".

Au début de l'année, plusieurs aéroports ont annoncé qu'ils introduisaient un "dépistage par détection thermique" afin d'éviter que le virus ne se propage davantage à l'étranger.

Cependant, la procédure a divisé les experts sur son efficacité, car certaines personnes seraient asymptomatiques, et de nombreux aéroports ne l'introduiront pas.

Certains sont cependant allés plus loin, comme Emirates qui propose aux passagers des tests sanguins rapides Covid-19 avant l'embarquement dans les terminaux de l'aéroport de Dubaï. Emirates affirme que ces tests donnent des résultats en 10 minutes.

Le scénario dans les avions

En prenant place, vous devrez vous imaginer les sourires habituels des agents de bord, qui porteront très probablement des masques.

Vous pouvez choisir de sourire en retour, mais vous en porterez probablement un aussi, car de plus en plus de pays recommandent leur utilisation.

En attendant, vous devriez vous sentir à l'aise en sachant que la plupart des grandes compagnies aériennes auront renforcé leurs procédures de nettoyage et d'assainissement, en désinfectant convenablement votre tablette, votre siège et votre ceinture de sécurité.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La cabine d'un vol intérieur US Delta entre Minneapolis et Baltimore le 25 avril 2020

Si vous avez réservé votre vol avec Korean Air, ne vous inquiétez pas si des personnes se présentent dans l'allée en portant un équipement de protection individuelle (EPI) complet, car la compagnie aérienne dit qu'elle prévoit de fournir au personnel de cabine des blouses, des gants et des masques pour les yeux.

C'est peut-être le bon moment pour comprendre que vous ne partagerez aucun de vos accoudoirs, car la plupart des compagnies aériennes ont déclaré que les vols ne seraient pas complets et que les sièges du milieu resteraient vides (au moins pour commencer).

Un pilote de la compagnie aérienne Tui, qui a demandé à être nommé uniquement en tant que chrétien, a déclaré que bien que la répartition des passagers dans un avion soit logique en ce qui concerne les directives d'éloignement, elle pourrait s'avérer "extrêmement prohibitive" et coûteuse.

"Perdre un tiers des sièges signifie soit que les compagnies aériennes volent à perte, soit que nous retournons au bon vieux temps où un billet aller-retour Paris-Nice coûtait autrefois 1 245 $".

Selon Christian, les pays qui dépendent fortement du tourisme contactent déjà les opérateurs. "Je pense que nous assisterons à un petit redémarrage des vols vers certaines destinations vers la fin de la saison".

À votre destination

Comment se présentent les vacances à la plage en Italie ? Eh bien, vous pourriez vous retrouver à tisser entre de hautes feuilles de plexiglas utilisées pour séparer les chaises longues, à la recherche d'un endroit ombragé dans le sable.

"J'ai vu des dessins", dit Ulf Sonntag, de l'Institut de recherche sur le tourisme en Europe du Nord, "ils envisagent sérieusement d'en faire une idée en Italie".

Selon M. Sonntag, les destinations européennes étudient également des moyens de gérer les clients des hôtels, notamment en n'autorisant l'ouverture que d'un seul autre hôtel ou l'occupation de toutes les autres chambres d'un bâtiment.

"Si l'objectif principal est la distanciation sociale, alors ils doivent travailler avec cela. Ce n'est pas comme si les piscines pouvaient s'ouvrir dans les stations balnéaires méditerranéennes", ajoute-t-il.

Alors que les restaurants envisagent de répartir les tables de manière plus éparse, une chaîne d'hôtels portugaise, Vila Gale, a déclaré qu'elle avait "fait des réserves de désinfectants pour les mains" et "établi des menus à la carte pour remplacer les buffets".

Nikolaos Sipsas, professeur de médecine à Athènes, est d'accord pour dire que les buffets sont un gros risque, au même titre que les piscines, les bars et les plages.

"Je vois les plages grecques peu peuplées, c'est-à-dire qu'il y aura des baigneurs, mais elles ne seront pas proches les unes des autres. Nous ne verrons pas le phénomène des plages organisées avec des serviettes de bain juste à côté les unes des autres", dit-il.

D'autres pays européens ont discuté de "couloirs touristiques" pour relier les zones et les États membres les moins touchés par le Covid-19.

La Croatie, par exemple, a déjà déclaré qu'elle pourrait offrir aux touristes de la République tchèque et de la Slovaquie un accès spécial à ses plages cet été.

Cela changera-t-il définitivement l'avenir des voyages?

Vous n'avez peut-être pas apprécié le son de ces hypothétiques vacances à l'étranger. Et vous n'êtes probablement pas le seul. Le fait est qu'à l'avenir, il y aura probablement plus de vacances à la maison.

"Les gens vont probablement moins voyager à l'étranger, ce qu'on appelait autrefois un séjour va changer et pourrait devenir la norme", déclare Andy Rutherford, fondateur du voyagiste britannique Fresh Eyes.

Dans le sillage de la pandémie mondiale, les croisières en bateau, les vacances au ski et les vols long-courriers pourraient perdre de leur attrait, d'autant plus que l'accent est de nouveau mis sur les technologies vertes et les moyens de lutter contre la crise climatique, explique M. Rutherford.

"Notre engagement à voyager doit être basé sur le respect mutuel, la solidarité et la responsabilité".

M. Sonntag reconnaît que la pandémie pourrait entraîner un changement d'habitudes : "Les voyages intérieurs pourraient faire comprendre aux gens qu'il n'est pas toujours nécessaire de voyager aussi loin".

Une enquête récente de l'Association internationale du transport aérien (IATA) a révélé que 60 % des personnes interrogées attendraient deux mois avant de réserver un vol après que le coronavirus ait été contenu - 40 % ont déclaré qu'elles attendraient au moins six mois.

Boeing, qui a réduit de 10 % ses effectifs mondiaux en réponse à Covid-19, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les voyages aériens reviennent à leur niveau de 2019 avant au moins 2023.

IAG, la société mère de British Airways, a déclaré que cela pourrait prendre "plusieurs années".