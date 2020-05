Coronavirus dans le monde : le nombre de cas dépasse les quatre millions

Copyright de l’image AFP Image caption L'Afrique est l'une des régions du monde les moins touchées

Plus de quatre millions de cas confirmés de coronavirus ont été signalés dans le monde, selon les données recueillies par l'université Johns Hopkins.

Le nombre de décès dans le monde est également passé à plus de 277 000.

Les États-Unis restent le pays le plus touché, avec plus d'un quart des cas confirmés et un tiers des décès.

Les experts avertissent que le nombre réel d'infections est probablement beaucoup plus élevé.

Les faibles taux de dépistage dans de nombreux pays faussent les données.

Le nombre de décès quotidiens continue de baisser dans certains pays, dont l'Espagne, mais on craint que l'assouplissement des restrictions de confinement ne conduise à une "deuxième vague" d'infections.

En outre, les gouvernements se préparent à faire face aux retombées économiques de la pandémie sur les marchés et les chaînes d'approvisionnement mondiaux.

Situation en Afrique

L'Afrique compte plus de 60 000 cas confirmés de personnes infectées.

Il y a 20,781 personnes guéries, 37,562 sous traitement.

2 221 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie.

Avec 9420 cas l'Afrique du Sud est le pays le plus touché.

Il est suivi de l'Egypte (8964 cas) et du Maroc (5558 cas).