Le rappeur Burkinabé Smarty lance un appel en faveur des personnes déplacées et des enfants au Burkina Faso, pays qui fait face à la crise du Covid-19.

Il était l'invité d'Ata Ahli Ahebla, présentateur de l'émission musicale "C'est le moment" sur BBC Afrique.

"On est confronté à une crise sanitaire et on a tendance à oublier les enfants et les personnes déplacées à cause du terrorisme dans mon pays. Ces enfants se retrouvent sans abris, sans rien".

Une question de dignité

"Ce sont des personnes qui avaient leurs domiciles qui se retrouvent dans cette situation difficile", a-t-il indiqué dans "C'est le moment".

Le rappeur burkinabé, également ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, explique que les camps dans lesquels se retrouvent ces Burkinabè, pourrait faciliter la propagation du Coronavirus. »

Selon le rappeur, ces personnes vivent sous des tentes avec des enfants qui ne vont pas à aller à l'école.

Elles ont également des difficultés à se nourrir.

Pour le mois de mai, l'Unicef Burkina estime à près de 850 000 le nombre de personnes déplacées dans le pays.

"Monsieur Corona"

Les premières paroles de la chanson commencent par "Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue".

Smarty a expliqué que face aux rumeurs et aux contrevérités, il y avait une urgence, c'est pourquoi il était entré en studio pour enregistrer cette chanson qui a pour titre "Alerte Corona", une chanson empreinte humour.

"En tant qu'artiste qui a de l'influence sur la population, j'ai composé la chanson dans le but d'éveiller les consciences et d'amener la population à adopter les bonnes attitudes".

NOTE :

