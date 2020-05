Coronavirus et violence domestique: survivre au confinement avec un partenaire violent

Image caption Selon Esther, les femmes dans des relations abusives observent généralement un schéma

Dans toute l'Afrique, les gouvernements, la police et les militants signalent une augmentation des attaques contre les femmes et les jeunes filles qui sont enfermées avec un partenaire ou un parent violent.

Que pouvez-vous faire si vous vous trouvez dans cette situation ?

Nous avons demandé à des experts et à une survivante de violence domestique de nous faire part de leurs conseils.

"Quand vous êtes dans une relation violente, vous remarquez un schéma", me dit Esther*, en repensant à ses trois années de mariage à un homme qui, selon elle, la maltraitait régulièrement - physiquement et verbalement.

"Les week-ends sont toujours les pires moments, parce que tout le monde est à la maison. Votre partenaire a plus de temps libre et il peut s'ennuyer. Vous vous apercevez donc qu'il va chercher des problèmes. Ils vous provoquent - ils disent quelque chose qui va vous faire réagir et ensuite ils vous frappent pour avoir réagi."

Sentiment d'être en cage

"Si deux jours peuvent donner à quelqu'un l'envie de vous frapper, imaginez ce qu'un mois environ de confinement a pu provoquer. Ce n'est pas seulement de l'ennui cette fois-ci, c'est du stress, c'est de la peur", raconte Esther.

Image caption Selon Esther, ceux qui ne peuvent pas s'échapper doivent trouver des moyens de survivre

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Esther a quitté son mari. Et même si, il était beaucoup plus facile de partir qu'aujourd'hui, il lui a fallu du temps et du courage.

"J'avais l'impression d'être dans un endroit avec des barreaux et je ne pouvais pas partir parce que c'était si dur économiquement, émotionnellement, psychologiquement - et puis il y avait mes enfants. De plus, votre mère est heureuse que vous soyez mariée, alors vous pensez qu'il ne faut pas la décevoir. Et donc vous restez", témoigne Esther.

Pour les femmes qui veulent quitter leur partenaire maintenant, en plein confinement, les barrières sont encore plus nombreuses. Si elles essaient de partir, elles pourraient être sanctionnées par la police pour avoir enfreint le couvre-feu et elles pourraient avoir du mal à trouver des transports publics.

De nombreux pays ont mis en place des lignes d'assistance téléphonique offrant des conseils et un soutien aux victimes. La demande pour leurs services est élevée.

Un pic dans les cas d'abus

Au cours de la première semaine de confinement, la police sud-africaine a reçu 2 320 plaintes pour violences conjugales, soit 37 % de plus que d'habitude.

Au Zimbabwe, une ligne d'assistance téléphonique a indiqué que le nombre de cas de violences qu'elle a documentés avait triplé, tandis que la défenseure nigériane des droits des femmes, Dorothy Njemanze, a déclaré à BBC News qu'elle était préoccupée par la hausse des violences dans son pays : "Nous craignons que si cela continue ainsi, nous pourrions enregistrer quelques décès avant la fin du confinement", a-t'elle déclaré.

Certains États africains prennent des mesures concrètes pour aider les femmes. En Tunisie, où le nombre de cas de violence domestique signalés a été multiplié par cinq, le gouvernement a mis en place une ligne d'assistance téléphonique gratuite et a mis en place huit foyers d'accueil pour les victimes et leurs enfants, et d'autres installations sont prévues.

Image caption Certains gouvernements africains ont mis à disposition des lignes d'assistance téléphonique pour les victimes

Ailleurs, de nombreux refuges ont réussi à rester ouverts et des bénévoles sont en mesure d'aider les femmes à s'échapper de leurs foyers violents.

Au Zimbabwe, le refuge Roots One Stop Shelter accueille actuellement 21 adultes et sept enfants. Sa directrice, Beatrice Savadye, a déclaré qu'ils parvenaient à sauver des femmes de leur foyer et qu'ils recevaient également des recommandations de la police.

Des refuges pour les femmes

Au Kenya également, l'assistante sociale Dianah Kamande a déclaré que les refuges sont toujours en mesure d'héberger des femmes et que son organisation a déjà sauvé 17 femmes rien qu'à Nairobi.

Au Nigeria, bien que la plupart des refuges pour femmes aient fermé dans le cadre du confinement, des bénévoles ont encore pu aider des femmes à s'échapper et à s'installer chez des proches, a déclaré Titilayo Vivour, coordinateur de l'équipe de réponse aux violences domestiques et sexuelles de l'État de Lagos.

Mais au principal refuge du Ghana, l'Ark Shelter, la directrice Nana Sunnu a déclaré qu'ils ne pouvaient pas accueillir de nouvelles personnes en raison du risque d'infection et du manque d'installations de quarantaine.

Esther, qui a survécu à un mariage violent et qui travaille maintenant avec d'autres survivantes, a déclaré que les femmes devraient toujours appeler la ligne d'assistance même si elles se trouvent dans un pays où les refuges sont fermés.

"Essayez d'entrer en contact avec des militants qui sont sur les réseaux sociaux, des militants en qui vous pouvez avoir confiance. Appelez-les, il y a toujours quelque chose à faire, même dans cette situation de confinement", conseille Nana Sunnu.

Image caption Les femmes qui ont fui une relation violente sont hébergées dans des refuges

Les communautés doivent également faire attention à leurs voisins qui, selon elles, pourraient être exposés à la violence, déclare la psychologue sud-africaine Nthabiseng Ramothwala.

Elle conseille également aux femmes de chercher de l'aide auprès des personnes qui les entourent : "Connaissez les officiers de police et les numéros d'urgence que vous pouvez appeler. Faites également participer vos voisins, dites-leur de surveiller les signes sur vous qui pourraient indiquer quand ils doivent aider. Donnez-leur les numéros de vos proches qui peuvent venir vous sauver".

Et pour celles qui ne peuvent vraiment pas s'échapper, Esther a un dernier conseil à donner.

"Vous ne devriez pas avoir à étouffer votre voix pour que quelqu'un d'autre se sente mieux, mais dans cette situation, s'ils vous disent quelque chose de blessant, ignorez-les. S'ils vous provoquent, allez lire un livre, faites quelque chose d'autre qui vous éloigne d'eux. Si vous pouvez survivre un, deux ou trois mois jusqu'à la fin de cette quarantaine, alors faites ce qu'il faut. Je ne sais pas si on peut appeler ce genre de mesures des solutions. Ce ne sont que des mesures palliatives. En ce moment, nous essayons de survivre, alors dites à vos conjoints violents ce qu'ils ont besoin d'entendre, faites ce qu'ils ont besoin que vous fassiez. Faites tout pour survivre", recommande Esther.