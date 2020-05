Cameroun: conflit armé et coronavirus, une combinaison mortelle

Copyright de l’image Getty Image caption Un soldat camerounais

Beatrice Titanji, éminente militante camerounaise des droits de l'homme, s'est réjouie lorsqu'un important groupe sécessionniste a déclaré un cessez-le-feu le 29 mars pour protéger la population contre la "fureur" du coronavirus dans le cœur anglophone de cet État d'Afrique centrale, mais ses espoirs ont été anéantis depuis, alors que les combats continuent de faire rage.

"C'est une situation effrayante. Des milliers de personnes sont piégées dans la brousse", a déclaré le Dr Titanji à la BBC.

"Comment leur parler du Covid-19 ?" a-t-elle ajouté.

Les Forces de défense du Sud du Cameroun (SCDF) ont déclaré unilatéralement le cessez-le-feu, suite à l'appel du chef de l'ONU António Guterres pour que les conflits prennent fin dans le monde entier.

"La fureur du virus révèle la folie de la guerre", a-t-il déclaré.

"C'est le moment de mettre un terme aux conflits armés et de se concentrer ensemble sur le véritable combat de nos vies", a ajouté António Guterres.

Cependant, aucun des autres groupes sécessionnistes du Cameroun, dont le nombre est estimé à au moins 15, n'a entendu l'appel.

Le Conseil de gouvernement d'Ambazonia, qui est l'un des plus grands groupes, a déclaré qu'un cessez-le-feu unilatéral ouvrirait la voie à une incursion des troupes gouvernementales dans le territoire sous son contrôle.

La faim et la maladie

Les frontières africaines ont été dessinées par les européens.

Le gouvernement camerounais, dirigé par le président francophone Paul Biya, n'a pas non plus déclaré de trêve et, à la consternation des travailleurs humanitaires, a interdit les vols humanitaires, ainsi que les vols commerciaux, dans ses efforts pour freiner la propagation du virus.

"Si nous n'avons pas les moyens d'atteindre les gens et de leur donner de la nourriture et des médicaments, beaucoup d'entre eux vont souffrir. Ils vont mourir de faim et de maladie", a déclaré le Dr Titanji, un universitaire qui dirige la Guilde des femmes pour l'autonomisation et le développement, une organisation non gouvernementale engagée dans des initiatives de paix au Cameroun.

L'anglais et le français sont des langues officielles au Cameroun, suite à une histoire coloniale compliquée, mais dans la pratique, la majorité francophone domine, ce qui conduit la minorité anglophone à se plaindre de discrimination.

Environ 3 000 personnes sont déjà mortes depuis que les protestations contre l'utilisation croissante du français dans les tribunaux et les écoles dans les villes anglophones des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont dégénéré en violence en 2017.

Près d'un million de personnes ont également été déplacées par le conflit - beaucoup d'entre elles ont fui dans la brousse, où elles ont construit des huttes et des villages pour recommencer leur vie après que leurs cités et villes autrefois paisibles aient été transformées en zones de combat.

Colonisé par l'Allemagne en 1884

Les troupes britanniques et françaises forcent les Allemands à partir en 1916

Le Cameroun est divisé trois ans plus tard - 80% va aux Français et 20% aux Britanniques

Le Cameroun, dirigé par la France, devient indépendant en 1960

Suite à un référendum, les Camerounais du Sud (britanniques) rejoignent le Cameroun, tandis que les Camerounais du Nord rejoignent le Nigeria anglophone

Image caption De nombreuses personnes ont perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance à cause du conflit

L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, estime qu'environ 255 des 7 421 établissements de santé du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont soit non fonctionnels, soit partiellement fonctionnels en raison du conflit.

Certains de ces établissements ont été attaqués et incendiés, ce qui a obligé les médecins à fuir.

Cela a accru les craintes quant au traitement des personnes en cas d'épidémie majeure de Covid-19.

Le Cameroun a jusqu'à présent enregistré plus de 2 200 cas et 100 décès liés aux coronavirus depuis le mois de mars, soit le nombre le plus élevé d'Afrique centrale.

Cependant, peu d'entre eux ont été enregistrés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, soit parce que les tests ont été insuffisants, soit parce que le conflit a fortement limité les déplacements, ce qui a effectivement mis de nombreuses zones urbaines et rurales en quarantaine bien avant l'apparition du coronavirus.

Comme la plupart des civils, on voit maintenant des soldats porter des masques de protection et utiliser du désinfectant pour les mains lorsqu'ils patrouillent dans les villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Cependant, rien n'indique que les milices armées aient pris des mesures de protection contre le coronavirus, ni qu'elles soient médicalement équipées pour faire face aux infections dans leurs cachettes dans les zones de forêts - où elles détiennent parfois otages des fonctionnaires enlevés.

Environ 300 troupes gouvernementales ont mené une opération de six jours contre les séparatistes à la fin du mois dernier. Les militaires ont déclaré avoir tué 15 combattants et détruit deux de leurs camps militaires à l'extérieur de la ville de Bafut, dans le nord-ouest.

Les forces de sécurité sont toujours à la recherche de trois fonctionnaires du gouvernement, dont un greffier de tribunal, après qu'ils aient été enlevés par les séparatistes à Boyo, une autre ville du Nord-Ouest, à la fin du mois dernier.

Déplorant la poursuite du conflit, le Dr Titanji a déclaré : "C'est un grand défi d'apporter de l'aide aux masses qui souffrent. Nous n'avons pas besoin de guerre en ce moment, avec Covid-19 qui fait rage et tue des gens".