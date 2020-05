Le nombre de décès causés par le VIH pourrait doubler en Afrique sub-saharienne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une rupture des campagnes de prévention du fait du coronavirus pourrait entraîner plus de 500.000 morts supplémentaires en Afrique sub-saharienne sur une année entre 2020 et 2021

Le constat a été fait par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Onusida qui tirent la sonnette d'alarme.

En 2018, année des dernières données statistiques disponibles, 25,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique sub-saharienne, dont 16,4 millions bénéficiaient d'un traitement antirétroviral.

L'OMS et Onusida ont prévenu que les décès pourraient doubler si l'accès des malades aux traitements est perturbé par la pandémie de nouveau coronavirus.

Elles estiment qu'une perturbation de six mois dans l'accès aux antirétroviraux pourrait entraîner plus de 500.000 morts supplémentaires dans la région sur une année entre 2020 et 2021.

Le virus pourrait tuer 190 000 personnes en Afrique "en un an".

L'OMS rappelle à l'ordre les dirigeants africains

Une rupture des campagnes de prévention, d'accès aux soins et aux traitements pourrait par ailleurs effacer les progrès réalisés dans la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, alors que le nombre d'enfants infectés a baissé de 43% entre 2010 et 2018, passant de 250.000 à 140.000 enfants signalent l'OMS et Onusida.

Les infections infantiles pourraient également rebondir de 37% au Mozambique, de 78% au Malawi et au Zimbabwe, et de 104% en Ouganda selon leurs prévisions.

Onusida révèle que depuis l'apparition du virus du sida il y a plus de 35 ans, 78 millions de personnes ont été infectées dont 35 millions en sont décédées.