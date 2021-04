Claude Le Roy : ''J'ai reçu des offres''

il y a une heure

Mais depuis l'équipe ouest-africaine a manqué deux fois le train de la qualification pour les CAN 2019 et 2021.

''Besoin de sérénité''

La Fédération togolaise de football n'a encore rien annoncé mais Le Roy prévient déjà : ''Il faudra faire preuve d'indulgence avec mes successeurs. Parce que toute une génération avec des Gakpé, Romao, Agassa, Adebayor, est partie et encore cette génération n'a rien gagné. Le Togo n'a jamais fait une demi-finale ou finale de CAN donc il faut relativiser.''

''C'est toujours déchirant de se dire qu'on a terminé avec un groupe, avec un staff parce que ce sont des gens de grande qualité mais il fallait faire un bilan loyal, très sain et se dire qu'après avoir échoué dans la qualification à la CAN, il fallait être tout à fait honnête et laisser la place à quelqu'un d'autre pour ces éliminatoires de Coupe du Monde, même si ça me déchirait de ne pas être au mois de juin à Dakar pour essayer de poser quelques problèmes aux Sénégalais que j'aime tant.''