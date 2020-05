Le Sahel devient le dernier champ de bataille d'Al-Qaida

Copyright de l’image AFP

La région du Sahel en Afrique de l'Ouest est devenue la dernière zone de combats djihadistes, après que le groupe d'État islamique (IS) a révélé qu'il combattait des groupes affiliés à Al-Qaïda au Mali et au Burkina Faso.

L'IS a fait cette révélation le 7 mai dans un rapport détaillé de son hebdomadaire Al-Naba.

L'organisation a accusé la filiale d'Al-Qaïda au Sahel, le Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), d'avoir commencé le combat et d'avoir mobilisé des forces importantes pour attaquer les positions de l'IS dans les deux pays.

Le scénario est familier. L'IS et les affiliés d'Al-Qaïda ont déjà pris d'assaut d'autres points chauds du djihadisme, comme le Yémen, la Somalie et la Syrie, en se disputant les zones d'influence, les recrues et les ressources.

L'article de l'IS contredit les rapports du début de l'année qui suggéraient que les deux groupes collaboraient dans la région.

Les combats internes pourraient avoir un impact sur les opérations djihadistes contre les troupes locales et étrangères dans le Sahel, où les deux groupes ont considérablement intensifié leurs attaques depuis l'année dernière.

L'Etat Islamique a révélé les affrontements avec le JNIM par le biais de son journal hebdomadaire al-Naba

Que dénonce l'État islamique ?

Dans son rapport, IS a dénoncé les récentes attaques d'Al-Qaïda contre des militants d'IS au Mali et au Burkina Faso, où les deux groupes sont actifs.

Le JNIM, sur ordre de ses dirigeants Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa, a rassemblé des forces importantes pour cibler les l'État islamique à plusieurs reprises dans les deux pays depuis avril.

Il s'est également plaint que le JNIM bloquait l'approvisionnement en carburant de ses militants et détenait des locaux soupçonnés de le soutenir.

Cette action du JNIM, a déclaré l'IS, coïncide avec une intensification des opérations contre ses combattants par les troupes régionales africaines et françaises dans le Sahel.

Le JNIM selon l'État islamique, a utilisé ces conditions comme une opportunité pour cibler ses troupes à ce moment précis.

Il a affirmé que les événements étaient le seul obstacle auquel est confronté le JNIM aujourd'hui, puisque ce dernier a accepté de tenir des discussions avec le gouvernement du Mali et a prétendument fait la paix avec toutes les forces pro et anti-gouvernementales et les tribus du nord du Mali, y compris les milices d'autodéfense Dogon "païennes".

L'IS a précédemment cherché à utiliser la volonté du JNIM d'ouvrir le dialogue avec les autorités maliennes comme un moyen de saper les références djihadistes du groupe Al-Qaida.

Pourquoi maintenant ?

On ne sait pas très bien pourquoi l'IS et le JNIM n'ont pas discuté publiquement des affrontements jusqu'à ce dernier rapport de l'IS, d'autant plus que, selon l'IS, les combats sont intenses depuis le 17 avril.

La révélation de l'IS, cependant, fait suite à une déclaration non vérifiée attribuée au JNIM et partagée en ligne le 5 mai par des témoignages djihadistes non officiels, dans lesquels le groupe Al-Qaida a fermement rejeté une prétendue proposition de cessez-le-feu de l'IS.

Si la déclaration est authentique, elle peut expliquer pourquoi l'État islamique a décidé de rendre publique l'histoire maintenant.

La prétendue déclaration du JNIM est venue en réponse à un message audio non vérifié partagé en ligne en avril et attribué à un commandant malien de l'IS identifié comme Abdel Hakim al-Sahraoui.

Le prétendu message de l'IS proposait une trêve si le JNIM acceptait de payer le prix du sang des combattants de l'IS tués et de libérer les prisonniers de l'IS.

Aucun des deux groupes n'a officiellement fait référence aux messages non vérifiés qui leur ont été attribués.

L'Etat Islamique a récemment publié un "documentaire" qui condamne Al-Qaïda comme "apostat" et comme "vendu"

La dernière révélation des IS confirme enfin ce que les médias locaux rapportent depuis des semaines concernant les hostilités entre les deux groupes au Mali et au Burkina Faso.

Elle met également un terme aux rapports des grands médias citant des responsables militaires qui, plus tôt dans l'année, avaient averti que l'IS et le JNIM collaboraient et que cela augmentait la menace djihadiste dans le Sahel.

Ces rapports n'ont cependant jamais été soutenus par des messages ou de la propagande de l'un ou l'autre groupe.

La rivalité entre Al-Qaida et les États-Unis

Les affrontements IS-JNIM sont le dernier épisode en date des années de combats internes entre l'IS et Al-Qaïda.

Les raisons sont similaires : l'IS accuse Al-Qaïda de s'adoucir et de s'écarter des principes djihadistes fondamentaux, tandis qu'Al-Qaïda présente les membres de l'État islamique comme des ultra-extrémistes assoiffés de sang qui violent la charia et donnent une mauvaise réputation aux "moudjahidin".

Pour réitérer sa position contre Al-Qaïda, l'IS a récemment publié une longue vidéo "documentaire" énumérant toutes les raisons qui auraient fait d'Al-Qaïda et de ses branches, y compris le JNIM, des "apostats". Le groupe a utilisé cette vidéo pour inciter les membres d'Al-Qaïda à faire défection à l'IS.

La dernière plainte de l'IS concernant les lourdes attaques du JNIM au Mali et au Burkina Faso rappelle ses déclarations de novembre 2018, déplorant les attaques d'al-Shabab sur ses positions en Somalie.

Ces attaques ont eu lieu peu de temps avant que les deux parties ne s'engagent dans des combats actifs et menacent de s'anéantir mutuellement.

Les derniers combats au Sahel coïncident également avec le renforcement de la rhétorique du SI contre la branche d'Al-Qaïda au Yémen, AQAP. Les deux groupes se battent depuis juillet 2018.

Au Mali comme au Yémen, le SI accuse ses rivaux d'Al-Qaïda de collaborer secrètement avec des forces et des milices "laïques" ou liées au gouvernement pour combattre le SI.

L'IS est également engagé dans la lutte contre les Talibans en Afghanistan. L'IS a utilisé les pourparlers de paix des talibans avec les États-Unis et la volonté du JNIM de parler au gouvernement du Mali comme arguments clés pour saper ces groupes, dans l'espoir de gagner la confiance de leurs membres les plus intransigeants.

Quelle est la prochaine étape ?

Les djihadistes ont considérablement intensifié leurs attaques dans les pays du Sahel depuis l'année dernière, suscitant de nouvelles alliances régionales et internationales et des campagnes militaires pour tenter de faire face à cette menace croissante.

Le JNIM est certainement devenu l'une des deux branches les plus meurtrières d'Al-Qaïda, avec Al-Shabab en Somalie.

Entre-temps, l'IS du Sahel - qui s'appelle officiellement "Province de l'Afrique de l'Ouest" mais qui est largement connu sous le nom d'État islamique du Grand Sahara (ISGS) - a rapidement pris pied dans les pays du Sahel malgré le fait qu'il n'y ait eu des activités révélatrices qu'en mars de l'année dernière.

Le groupe a revendiqué un certain nombre d'attaques qui ont fait de nombreux morts dans les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

Les derniers combats djihadistes internes pourraient distraire les deux groupes et affecter leur capacité à continuer à planifier et à organiser des attaques contre les armées locales et leurs bailleurs de fonds étrangers.

Le rapport du SI a brossé un tableau des graves affrontements entre le SI et le JNIM impliquant des attaques mortelles et un grand nombre de combattants. Il suggère également que le SI est numériquement désavantagé par rapport au JNIM.

Les combats internes peuvent également nuire à la réputation de djihadiste des deux groupes et à leur capacité de gagner des recrues dans la région.

Il est plus difficile de convaincre les habitants de la région de se joindre à un combat contre leurs camarades djihadistes plutôt que contre le gouvernement ou des troupes étrangères.

Les djihadistes eux-mêmes attribuent souvent l'affaiblissement des efforts djihadistes en Syrie aux combats internes entre les différents groupes.

C'est peut-être une autre raison pour laquelle l'IS et le JNIM n'ont pas parlé publiquement des combats jusqu'à présent.