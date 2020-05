La Chine aide la RDC à lutter contre le coronavirus

Copyright de l’image Getty Images Image caption 4 tonnes de matériel pour lutter contre le coronavirus ont été envoyées par Pékin pour aider les autorités de Kinshasa à lutter contre la covid-19

Le gouvernement chinois vient d'envoyer une équipe d'experts qui va aider les autorités de Kinshasa dans la lutte contre la Covid 19.

Ces experts chinois sont arrivés à Kinshasa ce Mardi pour aider la République Démocratique du Congo dans la lutte contre la Covid-19.

L'équipe constituée de douze experts chinois va travailler avec son homologue congolais de riposte contre la Covid-19. Elle va apporter son expérience dans la prévention et la prise en charge des malades.

La Chine étant le pays de départ du coronavirus devenu une pandémie mondiale a décidé de soutenir le pays de Tshisekedi.

Raymond Tchedya, vice-ministre congolais des affaires étrangères, qui les a accueillis à l'aéroport a estimé que "c'est dans les difficultés qu'on reconnait ses vrais amis".

Ces experts ont apporté un don du gouvernement chinois de 4 tonnes de matériel de santé anti Covid-19. Zhu Jung, l'ambassadeur de Chine en RDC présent à la cérémonie a signalé que cette aide démontre " les solides relations entre les deux pays".

La RDC a déclaré l'épidémie en Mars et compte plus de 1 000 cas confirmés et 44 décès. Au moins sept des 26 provinces de la RDC sont touchés par cette maladie.

Selon les chiffres officiels, le pays compte au 11 mai, 1102 cas dont La majorité dans la capitale Kinshasa déjà isolée du reste du pays et où le port de masque facial est obligatoire pour limiter la propagation du virus.