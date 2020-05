Que font les pays africains pour freiner le coronavirus ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption La lutte contre la pandémie du coronavirus est diversement gérée sur le continent africain ....le moins affecté...par la pandémie

Ce mercredi 13 mai, nous nous sommes intéressés à un bilan fait dans certains pays africains par la BBC.

L'Afrique, le contient le moins touché par la covid-19, enregistre en ce moment un peu plus de 64 000 cas, près de 2 300 décès et plus de 22 000 guérisons .

Certains chefs d'État d'Afrique de l'Est ont participé mardi à une réunion virtuelle visant à coordonner leurs efforts contre le virus corona.

Ont participé à la rencontre, le Rwandais Paul Kagamé, l'Ougandais Yoweri Museveni et le Kényan Uhuru Kenyatta.

Le Kenya, qui compte 715 cas confirmés de coronavirus, a déclaré qu'il allait renforcer la sécurité aux postes frontières et tester les chauffeurs de camions dans le cadre des efforts visant à contenir les infections transfrontalières.

Le gouvernement kenyan a verrouillé certains districts, dont la capitale Nairobi, et imposé un couvre-feu nocturne dans le cadre des efforts de confinement.

Plus au sud, les autorités sont également préoccupées par le nombre élevé d'infections par le coronavirus chez les chauffeurs de camion.

Sur les 174 nouveaux cas recensés en Zambie mardi, 66 étaient des camionneurs.

Entre-temps, l'Algérie a annoncé son intention de prolonger de deux semaines supplémentaires les mesures visant à restreindre les déplacements.

La réglementation algérienne relative à la covid-19 prévoit un couvre-feu de nuit dans tout le pays et la fermeture des universités, des écoles et des mosquées.

L'Afrique du Sud ,est un autre pays qui a connu une augmentation drastique des infections : le nombre de cas a augmenté de plus de 600, soit la plus forte hausse en un jour.

Bien que 206 personnes aient perdu la vie à cause du virus, les autorités sanitaires se disent encouragées par les plus de 4 300 guérisons.

Les cas de coronavirus au Nigeria ont atteint 4 641 et 150 personnes sont décédées.

Notons aussi que depuis lundi, certains pays comme le Sénégal et le Niger ont décidé d'assouplir les mesures de confinement.

Ils ont décidé de la réouverture des les lieux de culte, annuler le couvre-feu ou l'assouplir.