Coronavirus au Maroc: solidarité entre subsahariens et inquiétudes

A lire aussi :

Angoisse et crainte

Il vit difficilement cette "une situation nouvelle et inattendue" et essaie de s'adapter au mieux.

"Ce n'est pas facile de vivre ce genre de situation lorsqu'on est à l'étranger. Car on pense beaucoup à la famille et on est inquiet. Mais heureusement mon épouse et moi nous nous soutenons mutuellement pour ne pas stresser", témoigne-t-il.