Le Burundi expulse l'équipe de l'OMS

Le Burundi a expulsé le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le pays ainsi que trois autres experts de santé travaillant pour ce bureau.

Une lettre non signée émanant du ministère des affaires étrangères a déclaré le représentant de l'OMS, le Dr Walter Kazadi Mulombo, et trois autres personnes "persona non grata" et leur a donné 48 heures pour quitter le pays.

Les autres personnes visées par cette note du ministère sont le professeur Tarzy Daniel, le docteur Ruhana Mirindi Bisimwa et le docteur Jean Pierre Murunda.

Le ministre burundais des affaires étrangères, Ezechiel Nibigira, n'a ni nié ni confirmé l'authenticité de la lettre lors d'une interview téléphonique, mais une source proche du ministère a confirmé son authenticité à la BBC.

Ignorer Twitter publication par @ABPInfos #Burundi-Le Ministère des affaires étrangères du Burundi a adressé une note verbale au Bureau de la représentation de l'OMS pour l'Afrique, déclarant le représentant de l'OMS au Burundi et 3 experts "persona non grata" et "doivent quitter le territoire du Burundi avant le 15 mai" pic.twitter.com/0nkRFOj8Fz — ABP (@ABPInfos) 14 mai 2020

Le ministère n'a pas précisé les raisons qui ont motivé l'expulsion des fonctionnaires onusiens.

Le gouvernement burundais fait face à des critiques pour avoir maintenu l'organisation des élections en pleine pandémie de coronavirus.

Des meetings de campagne des candidats à la présidence ont lieu dans tout le pays à l'approche des élections du 20 mai au cours desquels aucune mesure de distanciation sociale n'est observée - ce qui fait craindre que le virus ne se propage.

Lors d'un point de presse mercredi, l'International Crisis Group a déclaré que le gouvernement burundais avait adopté une position de déni, en remettant en cause le nombre de cas de coronavirus dans le pays.

Le pays a annoncé 27 cas de personnes téstées positives au Covid 19 jusqu'à présent, dont un décès.