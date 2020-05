Coronavirus au Burkina Faso : 15 000 volontaires contre le Covid-19

Copyright de l’image AFP

Le gouvernement burkinabè déploie 15 000 volontaires pour sensibiliser la population contre l'épidémie de Covid-19.

"Ces 15.000 volontaires vont contribuer à renforcer l'effectif de l'équipe de la coordination de la riposte au COVID-19 et ses démembrements en volontaires, accompagner les communes dans la gestion de la crise sanitaire et des activités économiques", annonce un communiqué.

Selon l'Unicef, les volontaires ont été formés et équipés d'outils de sensibilisation afin de faciliter les séances d'information des populations et d'engagement communautaire.

Le projet, mis en œuvre notamment grâce aux financements d'USAID, permettra d'informer la population sur les mesures d'hygiènes et de prévention de la pandémie.

Les 15 000 volontaires seront déployés dans les 45 provinces du Burkina Faso.

"La mobilisation communautaire est essentielle pour mettre un terme à l'épidémie. L'engagement de ces volontaires et leurs capacités à nouer un lien de confiance avec les leaders locaux, les parents, les jeunes et les enfants dans les quartiers et les communautés seront une plus-value considérable pour accroître la compréhension de la population sur la maladie et sur les moyens de se protéger", a déclaré la Représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, Dr Anne Vincent.