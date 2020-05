Copyright de l’image AFP

Cet homme qui éternue dans la file d'attente du bus est-il dangereux pour moi ? Dois-je vraiment aller au restaurant ? Ou même prendre les transports publics ?

Alors qu'une grande partie du monde sort progressivement du confinement et que nous retrouvons notre environnement d'avant le Covid-19 et des activités sociales, le risque d'attraper et de propager le coronavirus augmente, faisant craindre une deuxième vague d'infections.

Nous avons discuté avec Erin Bromage, immunologiste et professeur associé de biologie, de la manière dont nous pourrions réduire le risque d'être infecté par le Covid-19.

Il enseigne l'épidémiologie des maladies infectieuses à l'université de Massachusetts (Dartmouth), aux États-Unis, et suit cette pandémie de près.

Plutôt qu'un expert de cette maladie particulière, il considère son rôle comme celui d'un habile communicateur d'informations scientifiques, et il a écrit un billet de blog sur les risques liés aux coronavirus.

Ce billet a été lu près de 16 millions de fois.

C'est composé de conseils pour assurer la sécurité de tous alors que nous revenons à une sorte de normalité.

Coronavirus: comment se remet-on d'un séjour en soins intensifs?

Les fumeurs sont plus exposés au coronavirus

Combien de temps faut-il pour guérir du Covid-19 ?

L'Afrique peut-elle faire face au Coronavirus?

Où enregistre-t-on les contaminations ?

Selon le Dr Bromage, la plupart des gens sont infectés chez eux par un membre de la famille, qui le transmet aux autres membres de la par contact prolongé.

Mais qu'en est-il à l'extérieur ? Sommes-nous en danger lors de notre promenade quotidienne dans le parc ? Ce joggeur inconsidéré sans masque facial va-t-il me transmettre la maladie ?

Probablement pas, dit le professeur.

"A l'extérieur, vous avez une dilution illimitée", dit-il à la BBC.

"Donc vous expirez et ça se dissipe très, très rapidement", ajoute-t-il.

Cela signifie qu'il est peu probable que vous soyez exposé au virus pendant assez longtemps pour l'attraper.

"Pour être infecté, vous devez être exposé à une dose infectieuse du virus ; sur la base d'études de doses infectieuses avec le MERS et le SRAS, certains estiment qu'il suffit de 1 000 particules virales du CoV2-SARS pour qu'une infection s'installe", a-t-il écrit dans son blog.

Ce chiffre fait l'objet de nombreux débats et doit être déterminé par des expériences, mais il constitue une référence utile pour démontrer comment l'infection peut se produire.

Le point essentiel est que vous pouvez atteindre ce chiffre - quel qu'il soit - de différentes manières : "par le biais de 1 000 particules virales que vous recevez en un seul souffle... ou de 100 particules virales inhalées à chaque respiration sur 10 respirations, ou de 10 particules virales sur 100 respirations. Chacune de ces situations peut conduire à une infection", explique-t-il.

Et cela signifie que les cas où nous ne passons que très peu de temps avec des personnes infectées sont peu susceptibles de vous donner une dose infectieuse et donc de vous contaminer.

Alors de quelles situations devrions-nous nous inquiéter davantage ?

Les personnes présentant des symptômes

Copyright de l’image AFP Image caption Difficile d'appliquer la distanciation physique dans les supermarchés

La toux et les éternuements propagent effectivement des maladies, mais à des rythmes très différents.

Une seule toux libère environ 3 000 gouttelettes à environ 80 km/h, selon le Dr Bromage. La plupart des gouttelettes sont assez grosses et la gravité fait qu'elles tombent rapidement sur le sol, mais d'autres restent en l'air et peuvent traverser une pièce.

Mais si la personne avec laquelle vous êtes coincé dans un ascenseur éternue au lieu de tousser, vos problèmes sont décuplés.

Un simple éternuement libère environ 30 000 gouttelettes, les gouttelettes beaucoup plus petites parcourant des distances beaucoup plus grandes - facilement à travers une pièce - et à des vitesses pouvant atteindre 320 km/h, explique le Dr Bromage.

"Si une personne est infectée, les gouttelettes d'une seule toux ou d'un seul éternuement peuvent contenir jusqu'à 200 millions de particules virales", écrit-il.

"Donc si vous êtes face à face avec une personne, en train de discuter, et que cette personne éternue ou tousse directement sur vous, il est assez facile de voir comment il est possible d'inhaler 1 000 particules de virus et d'être infecté".

Même si vous n'étiez pas présent lors de la toux ou de l'éternuement, vous ne seriez peut-être pas en sécurité. Certaines gouttelettes infectées sont suffisamment petites pour rester en l'air pendant quelques minutes, et si vous entrez dans la pièce durant cette période, vous pourriez potentiellement en respirer suffisamment pour établir une infection.

La contamination asymptomatique

Copyright de l’image AFP

Nous savons que les gens peuvent être infectieux pendant environ cinq jours avant de commencer à présenter des symptômes - et certains peuvent ne jamais les développer.

De plus, le fait même de respirer libère des copies du virus dans l'environnement.

Mais à quel point ?

"Une seule respiration libère de 50 à 5 000 gouttelettes. La plupart d'entre elles sont de faible vélocité et tombent rapidement sur le sol", selon le Dr Bromage.

Lorsque nous respirons par le nez, encore moins de gouttelettes sont libérées.

"C'est encore plus filtré là et c'est dirigé directement vers le sol. Ainsi, vous constatez que très peu d'agents pathogènes - des particules virales - sont libérés lors de la respiration", a-t-il déclaré à la BBC.

"Il est important de noter qu'en raison du manque de force d'expiration lors d'une respiration, les particules virales des zones respiratoires inférieures ne sont pas expulsées."

Ceci est important car les tissus de ces zones inférieures sont ceux où le coronavirus est le plus concentré.

Nous ne savons pas exactement combien de particules virales du SRAS-CoV2 (ce coronavirus) sont libérées lors de la respiration, mais le Dr Bromage cite une étude qui indique qu'une personne infectée par la grippe libère environ 3 à 20 copies d'ARN viral par minute de respiration.

Si ce chiffre est valable pour le coronavirus, une personne infectée respire 20 copies par minute dans l'environnement.

Il faudrait inhaler chaque particule que cette personne respire pendant 50 minutes pour atteindre le chiffre de 1 000 copies dont il a été question plus haut comme étant nécessaire pour l'infection (là encore, ce chiffre n'est utilisé qu'à titre de référence et la valeur exacte doit encore être déterminée).

Nous pouvons donc voir qu'il y a beaucoup moins de chances d'attraper la maladie en étant simplement dans la même pièce qu'une personne infectée, mais sans tousser ni éternuer.

Selon le Dr Bromage, le fait de parler augmente la libération de gouttelettes respiratoires d'environ 10 fois pour atteindre environ 200 copies du virus par minute.

Le fait de chanter et de crier augmente considérablement la quantité de gouttelettes dans l'air.

"Vous vous mettez à crier ou à chanter et les gouttelettes sont réellement projetées à ce stade, et elles peuvent venir du fond de vos poumons lorsque vous forcez ce son à sortir", a-t-il déclaré à la BBC.

Ces gouttelettes proviennent également de zones où les tissus sont plus susceptibles d'être contaminés.

"Donc, tout ce qui provoque des émissions forcées ne fait que rejeter dans l'air une plus grande quantité de ces gouttelettes respiratoires provenant des tissus qui auront une charge virale plus élevée", dit-il.

Même s'il est beaucoup plus difficile d'attraper l'infection de cette manière, des études estiment que de nombreuses infections - et peut-être la majorité des transmissions en dehors du foyer - surviennent chez des personnes ne présentant aucun symptôme.

Quels sont les environnements particulièrement risqués ?

Copyright de l’image Reuters

Il est évident que les professions qui traitent directement avec des personnes infectées courent le plus grand risque.

Nous savons également que certains environnements ont conduit à des infections à grande échelle. Si les bateaux de croisière occupent une place importante dans l'imaginaire du public, le Dr Bromage met en avant les événements qui se sont produits dans les bureaux à aire ouverte et lors d'événements sportifs et sociaux tels que les fêtes d'anniversaire, les funérailles et un récital de chorale.

Dans ces cas, les gens étaient beaucoup plus exposés au risque d'exposition virale en raison du temps passé en présence d'une personne infectée à l'intérieur.

"Même s'ils se trouvaient à 15 mètres, comme dans la chorale ou le centre d'appel, même une faible dose de virus dans l'air qui les atteignait, sur une période prolongée, suffisait à provoquer l'infection", dit-il.

Lorsque nous reprendrons le travail, certaines professions seront également particulièrement concernées.

Les bureaux à aire ouverte mal ventilés sont particulièrement problématiques. Le Dr Bromage cite un cas où 94 des 216 employés de bureau d'un bâtiment en Corée du Sud ont été infectés, la grande majorité d'entre eux se trouvant tous d'un côté d'un étage, où ils partageaient un grand espace ouvert.

Les dentistes ne représentent pas une grande partie de la population, mais ils seront particulièrement exposés au risque.

"C'est une profession qui crée une énorme quantité d'aérosols, rien que par les procédures qu'ils font, et ils vont vraiment devoir penser à leur lieu de travail pour protéger principalement leurs employés parce que ce ne sont pas les employés qui vont rendre le patient malade, mais le patient qui va rendre les employés, les hygiénistes dentaires, le dentiste malade à cause du forage, de la succion, de tous les fluides qui vont partout".

Le personnel enseignant est également confronté à un risque accru, dit-il.

"Vous avez une population âgée d'enseignants et de professeurs avec des jeunes gens à forte densité dans une salle. Il va falloir beaucoup réfléchir pour rendre ces lieux de travail plus sûrs".

Intérieur et extérieur

Copyright de l’image AFP Image caption Les masques faciaux sont devenus une source de revenus en Afrique

Selon le Dr Bromage, très peu d'épisodes d'épidémies ont été signalés dans des environnements extérieurs.

Le vent et l'espace diluent la charge virale, et la lumière du soleil, la chaleur et l'humidité peuvent également avoir un effet sur la survie des virus.

En maintenant une distance sociale et en limitant la durée des interactions, nous pouvons réduire davantage les risques.

Mais certaines interactions à l'intérieur peuvent être très risquées.

Les événements où les gens parlent, chantent ou crient sont bien sûr très risqués, et les mesures de distanciation sociale deviennent moins efficaces à l'intérieur avec le temps.

Les espaces où les échanges d'air sont limités sont particulièrement problématiques.

Mais faire des achats - au moins pour le client - est beaucoup moins risqué, tant que vous passez relativement peu de temps dans un seul environnement.

Évaluer le risque

Comme les restrictions sur les coronavirus sont levées, le Dr Bromage dit que nous devrions évaluer de façon critique nos activités en termes de risque.

Pour les environnements intérieurs, il faut tenir compte du volume de l'espace aérien dans lequel vous allez, du nombre de personnes qui s'y trouvent à un moment donné et du temps que vous y passerez.

"Si vous êtes assis dans un espace bien ventilé, avec peu de personnes, le risque est faible", dit-il.

"Si vous êtes dans un bureau à aire ouverte, vous devez vraiment évaluer le risque de manière critique (volume, nombre de personnes et débit d'air). Si vous occupez un poste qui exige de parler en face à face ou, pire encore, de crier, vous devez évaluer le risque".

Pour une visite dans un centre commercial, par exemple, "la faible densité et le volume d'air élevé du magasin, ainsi que le temps limité que vous passez dans le magasin, signifient que la possibilité [pour un client] de recevoir une dose infectieuse est faible. Mais, pour le travailleur du magasin, le temps prolongé qu'il passe dans le magasin lui offre une plus grande possibilité de recevoir la dose infectieuse", explique le Dr Bromage.

À l'extérieur, le risque d'infection est bien moindre car les gouttelettes infectées se dissipent plus rapidement, mais n'oubliez pas que c'est "la dose et le temps" nécessaires pour l'infection.

"Et bien que je me sois concentré ici sur l'exposition respiratoire, n'oubliez pas les surfaces. Les gouttelettes respiratoires infectées atterrissent quelque part. Lavez-vous les mains souvent et arrêtez de vous toucher le visage", écrit-il.

Vous devriez probablement aussi arrêter de souffler les bougies sur ce gâteau d'anniversaire.