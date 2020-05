Coronavirus en Afrique : cas contenus ou non enregistrés ?

Copyright de l’image Getty Images

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que près d'un quart de milliard d'Africains pourraient contracter le Covid-19 au cours de la première année de la pandémie, et que 150 000 à 190 000 d'entre eux en mourraient.

L'Afrique a eu moins de 100 000 cas jusqu'à présent, mais les experts de l'OMS pensent que le continent connaîtra une épidémie prolongée sur quelques années - et, selon les travailleurs humanitaires, l'énorme attention portée à la maîtrise du virus a conduit à négliger d'autres questions de santé.

Ici, cinq reporters de la BBC donnent un aperçu de ce qui se passe dans leur pays :

Les Congolais "ont probablement eu le virus sans le savoir".

Par Emery Makumeno, Kinshasa

Copyright de l’image Getty Images Image caption La RD Congo est aux prises avec le coronavirus et le virus Ebola

La République démocratique du Congo a confirmé son premier cas de Covid-19 début mars, mais un médecin de la capitale, Kinshasa, pense que la maladie est arrivée plus tôt.

"Pendant les mois de décembre et janvier, je ne me souviens pas du nombre de patients qui sont venus pour un traitement médical, toussant et ayant de la fièvre et des maux de tête", a-t-il déclaré, se référant aux symptômes de Covid-19 répertoriés par l'OMS.

A lire aussi:

Premier cas de coronavirus en RDC

Tshisekedi prend des mesures drastiques contre le coronavirus

"Je suis convaincu que nous, le personnel médical, avons déjà été exposés au coronavirus, sans le savoir, et nous avons construit une sorte d'immunité", a-t-il ajouté. Mais la RD Congo a effectué peu de tests pour vérifier le statut Covid-19 des personnes, en raison d'un manque d'équipement médical.

Les pays dont les stratégies de dépistage sont efficaces, comme la Corée du Sud et l'Allemagne, ont rapidement atteint au moins 1 % de leur population, souligne la revue médicale britannique The Lancet.

Si les équipements sont disponibles, de nombreux États africains pourraient intensifier les tests - certains, bien que n'étant pas la RD Congo, ont effectué plus de tests de dépistage du VIH entre le 1er octobre et le 31 décembre que l'objectif de 1 % pour le test Covid-19, indique The Lancet.

• Nombre de tests Covid-19 effectués en RD Congo au 18 mai : 4,493

• Tests requis pour représenter 1% de la population : 895 614

• Tests VIH effectués du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 203 859

Sources : Africa CDC ; The Lancet

Jusqu'à présent, la RD Congo a enregistré plus de 1 600 cas de virus - le neuvième plus grand nombre en Afrique, selon l'OMS.

Le premier cas de Covid-19 a été détecté à La Gombe, le principal quartier d'affaires de Kinshasa. Le gouvernement a rapidement mis en place un dispositif de confinement, mais le virus s'est depuis propagé dans sept des 26 provinces du pays, y compris le centre minier de Lubumbashi.

Lire aussi:

Coronavirus : les pays africains sont-ils prêts ?

Les initiatives africaines face au coronavirus

L'épidémie survient à un moment où la République démocratique du Congo - qui dispose de services de santé médiocres et qui a été touchée par des décennies de conflit dans l'est du pays - est également aux prises avec une épidémie de virus Ebola. Elle a tué plus de 2 000 personnes depuis 2018. Le Covid-19 a jusqu'à présent coûté la vie à plus de 60 personnes.

L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a également fait part de son inquiétude quant à la réduction des taux de vaccination, affirmant que les progrès réalisés par la vaccination au cours des deux dernières années pourraient être effacés.

Copyright de l’image Getty Images

L'Unicef a déclaré que les vaccinations étaient déjà en baisse au début de cette année, et que les effets du coronavirus ne feront qu'aggraver la situation.

Des centaines de milliers d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et autres.

La RD Congo pourrait perdre son statut de pays exempt de polio et il pourrait y avoir une résurgence d'autres maladies mortelles.

Les travailleurs de la santé manquaient d'équipement pour se protéger ou protéger les enfants de Covid-19, et les parents avaient peur de les amener dans les centres de vaccination.

L'hôpital du Kenya a "moins de patients mais plus de morts".

Par Mercy Juma, Nairobi

Copyright de l’image Getty Images Image caption Se couvrir le visage devient la norme au Kenya

Un grand hôpital public de la capitale du Kenya, Nairobi, a vu une augmentation de près de 40% des maladies respiratoires telles que la tuberculose, la pneumonie et l'asthme entre décembre et début mars, a déclaré un médecin qui y travaille à la BBC.

Cependant, l'hôpital a connu une forte baisse de ces cas depuis la mi-mars, a déclaré le médecin, qui s'est adressé à la BBC sous le couvert de l'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Lire aussi:

Coronavirus : un ressortissant chinois mis en quarantaine au Kenya

Un cas suspect de Coronavirus mis en quarantaine au Kenya

L'une des raisons est que le gouvernement a imposé un couvre-feu national du crépuscule à l'aube pour contenir la propagation du coronavirus.

Cela a entraîné une baisse des admissions de nuit, mais une augmentation du nombre de personnes mortes amenées à la morgue de l'hôpital, a déclaré le médecin.

Copyright de l’image AFP Image caption Certaines personnes cherchent désespérément à sortir de la quarantaine

Les gens semblent également éviter l'hôpital par crainte d'être diagnostiqués avec le Covid-19 et d'être envoyés dans des centres de quarantaine, a-t-il dit.

En effet, la quarantaine a été controversée au Kenya, le gouvernement obligeant les patients suspectés d'être atteints de coronavirus à payer pour leur propre confinement.

Le prix varie de 20 $ à 100 $ par nuit, selon le centre, bien que le gouvernement ait maintenant promis de couvrir les frais dans les centres de quarantaine publics.

Nombre de tests de Covid-19 effectués au Kenya d'ici le 18 mai : 44,851

Tests requis pour représenter 1 % de la population : 537,713

Tests VIH effectués du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 2, 177 170

Sources : Africa CDC ; The Lancet

Les foyers des écoles et des universités ainsi que les hôtels privés ont été utilisés comme centres de quarantaine.

Le mois dernier, un clip vidéo a fait montrant plusieurs personnes escaladant un mur pour fuir un centre à Nairobi a suscité des inquiétudes.

Les personnes mises en quarantaine se sont plaintes que certains centres ne sont pas mieux que des prisons, le manque d'hygiène et la surpopulation rendant impossible la pratique de la distanciation sociale.

Plus de détails ici:

Mon expérience dans un centre de quarantaine du coronavirus

"Beaucoup de patients et de morts" dans le nord du Nigeria

Par Ishaq Khalid, Abuja

Copyright de l’image Getty Images Image caption Très peu de tests pour le Covid-19 ont été effectués au Nigeria

Depuis l'apparition du coronavirus il y a près de trois mois, on a signalé que le nombre de personnes tombant malades et mourant dans l'État le plus peuplé du Nigeria, Kano, a augmenté.

Il n'est donc pas surprenant que le président Muhammadu Buhari ait prolongé le confinement dans l'État du nord jusqu'à la fin du mois.

Un fossoyeur du cimetière de l'abattoir dans la ville principale, également connue sous le nom de Kano, a déclaré à la BBC :

"Nous n'avons jamais vu cela, depuis la grande épidémie de choléra dont nos parents nous ont parlé. C'était il y a environ 60 ans".

Lire aussi:

Que font les pays africains pour freiner le coronavirus ?

Le professeur Musa Baba-Shani - chef du département des médicaments de l'hôpital universitaire d'Aminu Kano, le principal hôpital de l'État - a déclaré à la BBC qu'ils ont traité davantage de patients souffrant de maladies telles que l'asthme, la pneumonie et la tuberculose, ainsi que de douleurs thoraciques et de maux de gorge.

Le professeur, qui travaille avec l'unité des maladies respiratoires de l'hôpital, a déclaré qu'il y avait eu une augmentation de 40 à 45 % du nombre de cas respiratoires au cours des trois derniers mois environ.

Copyright de l’image Getty Images

Il a attribué cette augmentation à la fermeture de nombreux hôpitaux de l'Etat, en particulier des cliniques privées, en raison du manque d'équipements de protection pour les médecins. Cela a obligé un plus grand nombre de patients à se faire soigner à l'hôpital universitaire d'Aminu Kano.

Le professeur Baba-Shani a déclaré que certaines personnes souffrant de maladies respiratoires ont été diagnostiquées avec un coronavirus, et a indiqué les centres de traitement mis en place pour les patients atteints de Covid-19.

Il a dénoncé la lenteur des tests de dépistage du coronavirus dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qui compte une population d'environ 200 millions d'habitants. Il serait préférable pour les patients et les hôpitaux que les tests soient accélérés, a-t-il dit.

• Nombre de tests Covid-19 effectués au Nigeria d'ici le 18 mai : 33,970

• Tests requis pour représenter 1% de la population : 2 061 396

• Tests VIH effectués du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 1 160 920

Sources : Africa CDC ; The Lancet

Un autre médecin de l'hôpital sous anonymat a déclaré que certaines personnes évitaient de se faire soigner par crainte de contracter le Covid-19 dans les hôpitaux.

Dans le nord-est de l'État de Yobe, un nombre inhabituellement élevé de personnes - 471 - sont mortes au cours des cinq dernières semaines.

On ne sait pas si ces décès sont liés au coronavirus, mais le commissaire à la santé de l'État, le Dr Muhammad Lawan Gana, a déclaré à la BBC qu'une enquête préliminaire avait révélé que la plupart des morts étaient des personnes âgées souffrant de problèmes de santé préexistants tels que l'hypertension et le diabète.

Media playback is unsupported on your device Coronavirus au Nigeria : des ingénieurs réparent gratuitement des ventilateurs

Le Nigeria compte plus de 6 000 cas confirmés de coronavirus, ce qui en fait le troisième pays d'Afrique.

La capitale commerciale, Lagos, est à l'épicentre de l'épidémie, mais le blocage imposé fin mars a été partiellement levé, faisant craindre une propagation du virus.

"C'est une décision difficile, mais je pense que c'était la mauvaise décision", a déclaré le Dr Andrew Iroemeh, qui travaille dans un centre d'isolement de Covid-19 dans la ville.

"Il est recommandé de réduire le taux d'infection pendant au moins 14 jours pour que le confinement soit plus souple. Nous n'avons pas vu cela", a-t-il ajouté.

Peu de signes du virus en Ethiopie

Par Kalkidan Yibelta, Addis Abeba

Copyright de l’image Getty Images

Les infections respiratoires sont courantes en Éthiopie, le deuxième État le plus peuplé d'Afrique, avec une population de plus de 100 millions d'habitants. Les recherches montrent qu'elles sont la troisième cause de décès chaque année, après les troubles néonatals et les maladies diarrhéiques.

L'épidémie de coronavirus ne semble pas avoir entraîné l'admission d'un plus grand nombre de patients souffrant d'infections respiratoires dans les hôpitaux au cours des dernières semaines.

Un médecin de la capitale, Addis-Abeba, a déclaré à la BBC qu'il cherchait des signes de cas non signalés de Covid-19 mais qu'il n'avait rien détecté d'inhabituel.

• Nombre de tests Covid-19 effectués en Ethiopie au 18 mai : 59,029

• Tests requis pour représenter 1 % de la population : 1,149,636

• Tests VIH effectués du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 136 307

Sources : Africa CDC ; The Lancet

Il n'y a pas eu d'augmentation, par exemple, du nombre de patients atteints de pneumonie, une complication grave causée par le virus.

Des rapports similaires ont été donnés par un médecin et une infirmière à qui la BBC a parlé, respectivement dans l'est et le sud de l'Ethiopie.

Ces derniers jours, le nombre de cas détectés quotidiennement est passé d'un à deux chiffres. Cela a suscité une certaine inquiétude, mais le nombre global reste faible - moins de 400.

Et ce, malgré le fait que l'Éthiopie, contrairement à de nombreux autres États, n'a pas mis en place de mesures de confinement, prenant des mesures limitées, telles que l'interdiction des événements sportifs et des rassemblements de plus de quatre personnes, pour freiner la propagation du virus.

A lire aussi sur le coronavirus:

Puis-je avoir le coronavirus deux fois?

Coronavirus : à quand la fin de la pandémie ?

Coronavirus : A quel point sommes-nous proches d'un vaccin?

Le médecin d'Addis-Abeba a déclaré que les Ethiopiens pourraient avoir été épargnés par le pire du virus en raison de la diminution des voyages à l'étranger, ou il pourrait y avoir d'autres facteurs inconnus en jeu.

Il a déclaré que les gens devraient prendre des précautions pour empêcher la propagation du virus car la possibilité d'une poussée ne peut pas être exclue.

L'Ouganda se concentre sur les "enquêtes sanitaires de terrain"

Par Catherine Byaruhanga, Kampala

Copyright de l’image Getty Images

L'Ouganda a imposé l'un des confinements les plus stricts d'Afrique de l'Est et, jusqu'à présent, il a l'un des plus faibles nombres de cas de Covid-19 dans la région - environ 260 - et aucun décès.

La plupart des tests en Ouganda ont été effectués sur des chauffeurs de camion qui arrivent des États voisins. La semaine dernière, la ministre de la santé Ruth Aceng a déclaré que sur les 139 cas confirmés à l'époque, 79 étaient des chauffeurs de camion.

Le président de l'Association médicale ougandaise, Dr Richard Idro, a déclaré que les médecins du pays n'avaient pas signalé avoir vu plus de patients souffrant de maladies respiratoires, bien que le confinement - qui comprend une interdiction de voyager - aurait pu les empêcher de se rendre à l'hôpital.

Les personnes présentant de légers symptômes de coronavirus auraient également pu rester chez elles, ce qui aurait fait que certains cas n'auraient pas été enregistrés.

• Nombre de tests Covid-19 effectués en Ouganda au 18 mai : 87,832

• Tests requis pour représenter 1 % de la population : 457,410

• Tests VIH effectués du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 2 098 734

Sources : Gouvernement ougandais ; The Lancet

Dans un récent discours, le président ougandais Museveni a déclaré que le gouvernement prévoyait de procéder à des "enquêtes sanitaires de terrain" dans les communautés pour savoir si des personnes pourraient être mortes de Covid-19.

Le gouvernement a promis de distribuer gratuitement des masques à tous les citoyens âgés de plus de six ans au cours des deux prochaines semaines avant d'assouplir les mesures de confinement.

Les médias sociaux ougandais se sont montrés généralement sceptiques à l'égard de ce plan, soulignant les retards dans la distribution de nourriture à 1,5 million de personnes dans et autour de la capitale, Kampala, après qu'elles aient perdu leurs revenus à cause des restrictions liées à Covid-19.

Si la distribution de masques est un succès, M. Museveni a promis que les magasins seront autorisés à ouvrir, que les transports publics reprendront la route mais qu'ils transporteront la moitié du nombre de passagers et que les vendeurs du marché alimentaire - qui ont dormi dans leurs étals sur ordre du président - seront autorisés à rentrer chez eux à la fin de chaque journée.