Copyright de l’image Mercy Juma Image caption Il n'y a pas eu grand monde aux obsèques de Chris, dans l'ouest du Kenya, en raison de la pandémie de coronavirus.

Une jeune Kényane a raconté à Mercy Juma, correspondante de la BBC à Nairobi, comment, à cause de l'épidémie de coronavirus, les funérailles de son cousin se sont déroulées sans le faste habituel.

Les chaises étaient placées à un mètre au moins l'une de l'autre. La famille était assise d'un côté, les responsables de l'église de l'autre. Tout le monde portait un masque, car on connaissait les mesures strictes que le gouvernement kenyan avait prises pour les funérailles pendant la pandémie de coronavirus.

Seulement 15 personnes pouvaient se réunir pour l'enterrement de mon cousin, Chris, et tout devait être fait avant 9 heures (heure locale).

Copyright de l’image Mercy Juma Image caption Parents et amis disent que Chris méritait de meilleures funérailles.

À 7 heures, nous nous étions tous rassemblés devant nos téléphones et nos ordinateurs pour regarder l'enterrement se dérouler, tandis qu'un ami le retransmettait en direct sur Facebook.

Nous étions des centaines à rendre un dernier hommage à Chris - à travers Facebook. C'était un homme du peuple, la vie et l'âme des fêtes familiales.

Son rire profond vous parvenait avant même qu'il ne mette les pieds dans la maison - en fait, vous pouviez l'entendre à 200 mètres de la porte.

Lire aussi :

Quand le Coronavirus profite à des pêcheurs au Kenya

Coronavirus en Afrique : cas contenus ou non enregistrés ?

Chris était mon cousin au premier degré, mais nous n'avons pas été élevés dans la même maison, et il était plus qu'un frère pour moi.

Il est mort à Kisumu, dans l'ouest du Kenya, le dimanche de Pâques, des suites d'une cirrhose qui a duré plusieurs semaines.

Mais comme beaucoup de ses proches étaient confinés dans la capitale, Nairobi, tout le monde n'a pas pu assister à l'enterrement.

Le sermon a été court. Les discours étaient restreints. Et il y avait très peu de chants.

Copyright de l’image Mercy Juma Image caption Seules 10 personnes étaient autorisées à assister aux funérailles.

Chris aimait la musique - il jouait de la batterie dans la fanfare de l'église de l'Armée du Salut. C'était donc douloureux que personne ne puisse être là pour jouer ses chansons préférées.

J'ai regardé les commentaires en direct de ses amis et collègues sur Facebook.

Lire aussi :

Comment la mosquée radicale du Kenya est devenue un lieu de paix

Kenya, le pays où les toilettes sont devenues un droit constitutionnel

En guise de réconfort, les gens ont laissé des messages de condoléances, via internet, et ont parlé de la grandeur de l'homme qu'était Chris.

Et je me suis dit que je devrais peut-être prendre des captures d'écran et imprimer ceci, car c'était essentiellement notre livre de condoléances.

Tout était si différent. Nous ne pouvions pas nous embrasser, ni nous toucher...

Lorsqu'un être cher meurt, nous cherchons à faire notre deuil, à trouver du réconfort et à tourner la page. Mais comment faire quand on est confiné ?

Copyright de l’image Courtesy of Mercy Juma Image caption Au Kenya, des mottes de sable sont souvent jetées sur la tombe du défunt par ses proches.

J'étais bouleversée. Je n'aurais jamais imaginé devoir enterrer un être cher par le biais des réseaux sociaux. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais autant besoin de contacts humains. C'était comme dans un film, avec la différence que, ici, je faisais partie du casting.

Et malheureusement, le Facebook Live a échoué, à cause d'une mauvaise connexion au réseau. Je n'ai donc même pas pu regarder jusqu'à sa fin le dernier voyage de Chris. Je n'ai pas vu son cercueil être recouvert.

Dans de nombreuses sociétés africaines, la mort et la vie sont intimement liées. De nombreuses traditions considèrent la mort comme un rite de passage - une transition vers une autre forme.