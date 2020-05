Des millions de travailleurs sont en télétravail, effectuant leurs tâches quotidiennes de leur salon ou leur cuisine.

Lorsque certains ont dû continuer à travailler malgré tout, d'autres vont devoir s'y remettre.

Mais dans quelle mesure pourriez-vous être exposé au coronavirus dans votre profession ? Et comment cela se compare-t-il aux autres ?

Les données de l'Office for National Statistics du Royaume-Uni, basées sur une enquête américaine, mettent en contexte le risque d'exposition à la maladie, ainsi que le nombre de contacts humains étroits avant la distanciation sociale et d'autres mesures de sécurité.

Découvrez comment votre profession se classe en utilisant le moteur de recherche ci-dessous.

Un navigateur moderne avec JavaScript et une connexion Internet stable sont nécessaires pour visionner ce test interactif. A quel point votre emploi est-il exposé ? Rechercher Exposition à la maladie Quotidien

Hebdomadaire

Mensuel

Annuel

Jamais Proximité avec d'autres personnes Toucher

A bout de bras

Légèrement proche

Pas proche

Pas à proximité Avertissement : Les données sur "l'exposition à la maladie au travail" et "la proximité des personnes avec les autres" sont basées sur des entretiens qui ont eu lieu avec des travailleurs américains avant que la pandémie Covid-19 n'éclate et que des recommandations de distanciation sociale ne soient introduites La liste des titres de postes est générique et peut ne pas refléter des emplois spécifiques dans certaines régions du monde

Bien que la plupart des emplois exigent que les gens travaillent relativement étroitement avec les autres, il y en a très peu qui impliquent généralement une exposition à la maladie plus d'une fois par an.

Il est important de noter que les données sur l'exposition aux maladies au travail et sur la proximité des personnes sont basées sur des entretiens avec des travailleurs américains avant le déclenchement de la pandémie et l'introduction de recommandations de distanciation sociale.

Certains emplois peuvent être plus faciles à ajuster que d'autres et il peut y avoir des pratiques et des conditions de travail légèrement différentes aux États-Unis pour certaines professions. Les résultats devraient être globalement les mêmes dans la plupart des pays développés.

Presque tous les emplois qui sont fortement exposés à la fois aux maladies et à d'autres personnes sont des professions de santé, tandis que ceux qui ont obtenu un faible score sur les deux mesures incluent des artistes, des avocats et des emplois de bureau plus typiques comme le marketing, les RH et les conseillers financiers.

Les agents d'entretien, les gardiens de prison et les entreprises de pompes funèbres font partie de ceux qui sont relativement exposés aux maladies sans trop d'interaction étroite avec les autres.

Mais les personnes qui pourraient être les plus exposées à une nouvelle maladie infectieuse comme Covid-19 sont celles qui ont beaucoup de contacts étroits avec les gens, mais qui ne sont pas habituées à être exposées à la maladie.

Le personnel de bar, les coiffeurs et les acteurs entrent dans cette catégorie, ainsi que les chauffeurs de taxi et les maçons.

Coronavirus, ce qu'il faut savoir :

Étant donné que les professions de la santé sont si exposées à la fois aux maladies et aux autres personnes, pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de décès ?

Cela pourrait être dû au fait que les travailleurs de ces emplois sont plus susceptibles d'utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques et des gants, explique Ben Humberstone, directeur adjoint de l'analyse de la santé à l'ONS. Ils suivent également des mesures d'hygiène régulières comme se laver les mains.

L'un des emplois qui a fait beaucoup plus de décès par coronavirus que la moyenne était celui des chauffeurs de taxi. C'est un travail qui obtient des scores élevés en termes de proximité avec d'autres personnes, en particulier parmi les emplois qui sont encore réellement possibles pour le moment. Le personnel de bar, les coiffeurs et les instructeurs de fitness obtiennent tous des scores plus élevés, mais avec les bars, les gymnases et les salons de coiffure fermés, la plupart de ces personnes seront isolées.

Comme les chauffeurs de taxi sont moins exposés aux maladies en temps normal, il n'existe peut-être pas de culture actuelle de lavage des mains et de port d'ÉPI. Certaines entreprises testent des écrans de séparation et distribuent des gants et des masques pour protéger leurs chauffeurs et leurs clients.

Méthodologie

Les données de cette étude proviennent de cette version de l'ONS.

Les chiffres sur la proximité aux autres et l'exposition à la maladie proviennent d'une enquête réalisée par l'Occupational Information Network (O * NET) dans laquelle ils ont demandé aux répondants aux États-Unis de se placer sur une échelle de 1 à 5 pour les deux questions suivantes.

1. Dans quelle mesure êtes-vous physiquement proche des autres lorsque vous effectuez votre travail actuel ?

2. À quelle fréquence votre emploi actuel exige-t-il que vous soyez exposé à des maladies ou à des infections ?

Pour l'exposition à la maladie, un score de 1 signifie qu'ils ne sont jamais exposés, tandis qu'un score de cinq signifie qu'ils sont exposés quotidiennement. Cela fait référence à n'importe quelle maladie, pas spécifiquement au coronavirus.

Pour la question de la proximité physique, 1 signifie que le répondant travaille à plus de 30 mètres de l'autre personne la plus proche, tandis que 5 signifie qu'il doit toucher ou être proche de toucher d'autres personnes au travail. L'enquête a été réalisée avant l'introduction de mesures de distanciation sociale et les travailleurs de certains emplois auront bien sûr plus de facilité à s'adapter que d'autres.

Concernant les réponses des personnes occupant les mêmes emplois, il s'agit d'une moyenne qui aura été extrapolée pour former un score de 100. Nous avons examiné ces scores sur 100 et donné à chaque emploi un classement.

Si deux emplois ont obtenu le même score, nous leur avons attribué un classement à égalité.

Par Daniel Dunford, Sean Willmott, Marcos Gurgel et Katie Hassell.