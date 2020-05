Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Un grafiti inspiré par le Coronavirus à Khartoum.

"Nous avons réussi à nous débarrasser d'Omar al-Bachir. Comment se fait-il que nous ne puissions pas mettre la main sur ce minuscule coronavirus ?", a déclaré Akram al-Tom, le ministre soudanais de la santé, en mars dernier alors que l'Europe occidentale et les États-Unis connaissaient une augmentation rapide des cas de Covid-19.

Le Soudan a désormais le plus grand nombre de cas (plus de 2 000) et de décès (environ 100) en Afrique de l'Est et de plus en plus de soudanais se posent la question.

Mais M. Tom évite les médias.

Le ministère de la santé a annulé toutes les conférences de presse - pour respecter les règles de distanciation sociale - mais on ne sait pas pourquoi il ne peut pas les tenir en ligne.

Les journaux cessent leurs tirages

Le Premier ministre Abdalla Hamdok et d'autres ministres ne semblaient pas préoccupés de distanciation sociale lorsqu'ils ont été filmés à l'aéroport de la capitale, Khartoum, recevant le corps du ministre de la défense Gamal Omer suite à sa mort soudaine au Sud Soudan fin mars.

Ils ont également ignoré la distanciation sociale au funérarium, malgré un avertissement des voisins sur le risque sanitaire que le rassemblement représentait.

M. Tom apparaît de temps en temps à la télévision, mais seulement pour lire une déclaration pré-enregistrée sur le dernier nombre de cas et de victimes du Covid-19.

Et les nouvelles sont rares car les journaux touchés par les baisses des ventes en raison du confinement ont cessé d'imprimer, rendant leurs contenus disponibles uniquement en ligne.

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Le ministre de la Défense du Soudan, Gamal Omer, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans.

Cela signifie que la plupart des Soudanais n'y auront pas accès car la pénétration d'Internet est faible ici - seulement 26% de la population, selon certaines estimations.

Beaucoup se demandent donc si l'on peut faire confiance au gouvernement - un mélange de généraux de l'armée et de civils.

Au début de ce mois, l'internet a été fermé pendant deux jours dans l'est de l'Etat de Kessala après une flambée d'affrontements ethniques qui a fait une dizaine de morts.

Bien que cette fermeture ait pu être une tentative pour empêcher que les réseaux sociaux ne soient utilisés pour attiser les tensions, elle a suscité des inquiétudes quant au fait que le gouvernement pourrait finir par bloquer les médias tout comme le régime évincé.

Après tout, les forces de sécurité ont toujours une influence énorme et ne montrent que peu de signes d'adhésion aux droits de l'homme et à la démocratie.

Les travailleurs migrants ont fui les centres de quarantaine

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Premier ministre Abdallah Hamdok est un économiste

Après l'entrée en vigueur du confinement sur toute l'étendue du territoire national en avril, la police aurait battu et arrêté des médecins - dont le directeur de la plus grande maternité du Soudan - alors qu'ils se rendaient à leur travail.

Et ce, malgré le fait que les médecins étaient munis de permis de circuler. M. Tom est finalement intervenu et a ordonné leur libération.

Nombreux pensent que le virus a été introduit au Soudan par les centaines de migrants soudanais qui sont revenus d'Égypte et des Émirats arabes unis en mars quand la pandémie s'y est déclarée.

Le gouvernement les a placés dans des centres de quarantaine, mais beaucoup sont partis prématurément, se plaignant des mauvaises conditions de vie.

Et les étudiants revenant de la ville chinoise de Wuhan - où le virus a été détecté pour la première fois - ont protesté à l'aéroport lorsque le gouvernement a voulu les mettre en quarantaine.

Le gouvernement a accepté de laisser les étudiants rentrer chez eux. Beaucoup y ont vu le signe que la composante civile du gouvernement - qui partage le pouvoir avec les généraux de l'armée qui ont évincé Bashir à la suite de protestations massives contre son régime - était faible.

De nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, meurent de diverses maladies dans la capitale, Khartoum, parce que des dizaines de centres de santé - y compris des hôpitaux - ont fermé après l'apparition du coronavirus en mars.

De nombreux médecins ont refusé de travailler, se plaignant du manque d'équipements de protection.

L'inflation atteint 100%

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Le confinement a eu un impact dévastateur sur l'économie soudanaise.

Le ministère de la santé a annoncé il y a environ deux semaines la réouverture de 30 centres de santé à Khartoum. Cependant, certains restent fermés.

Le gouvernement a réservé deux hôpitaux à Khartoum - qui compte une population d'environ 10 millions d'habitants - exclusivement pour les patients atteints de Covid-19.

Le Soudan connaît non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise économique.

L'inflation a dépassé les 100 %, rendant la survie de millions de personnes extrêmement difficile.

Leur situation a été aggravée par le fait que le confinement les a laissés sans revenu et le premier ministre et le ministre des finances ne sont pas apparus une seule fois en public pour sympathiser avec eux, et encore moins pour leur offrir une aide financière, provoquant la déception de beaucoup.

Nombreux considèrent cela comme un échec du leadership - ce qu'ils n'attendaient pas de la part de ceux qui ont porté les espoirs du mouvement révolutionnaire au gouvernement après le renversement de Bashir en avril 2019.