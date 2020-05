Les compagnies pétrolières africaines se joignent à la campagne pour l'égalité des sexes

Copyright de l’image AFP

Sept compagnies pétrolières et gazières africaines ont adopté une campagne mondiale visant à garantir l'égalité de traitement des femmes et des hommes dans l'industrie énergétique d'ici 2030.

La campagne "Equal by 30" exhorte les entreprises et les gouvernements à faire progresser l'égalité des sexes, en particulier sur des questions telles que l'égalité de rémunération, les possibilités pour les femmes d'accéder à des postes de direction et de jouer un rôle dans l'énergie verte, d'ici à 2030.

La campagne est une initiative conjointe, menée par le gouvernement canadien et l'Agence internationale de l'énergie, qui considère la participation des femmes dans l'industrie comme cruciale.

"Equal by 30" veut mettre fin à la discrimination, afin que les femmes occupent au moins la moitié des emplois dans l'industrie, contre 20 % actuellement.

Bien que la situation soit légèrement meilleure dans les entreprises d'énergie verte, où les femmes occupent un emploi sur trois.

La Chambre africaine de l'énergie, qui fait pression sur les entreprises du continent, affirme que l'emploi des femmes ne devrait pas être mis en avant en raison de sensibilités politiques, mais parce qu'elles apportent une valeur et des compétences différentes à l'industrie.

La campagne mondiale compte désormais 144 signataires, dont 118 organisations et 13 gouvernements, mais aucun gouvernement africain à ce jour.

Parmi les entreprises énergétiques africaines qui soutiennent actuellement la campagne figurent Apex Industries en Égypte, Tsavo Oil Field Services au Kenya, DWMA Resources en Afrique du Sud, ainsi que la plateforme d'investissement Africa Oil and Power.

