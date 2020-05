Coronavirus et VIH, la double menace pour les professionnelles du sexe ougandaises

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreux travailleurs du sexe dans la capitale, Kampala, luttent pour survivre.

En Ouganda, l'interdiction de se déplacer et le couvre-feu visant à prévenir la propagation du coronavirus ont duré plus de deux mois. Les prostituées - classées comme un groupe le plus à risque dans la réponse du pays au VIH/SIDA - font partie de ceux qui souffrent de ces mesures de restriction et certaines ont cessé de prendre leurs traitements antirétroviraux pourtant gratuits.

Depuis deux mois, le gouvernement fournit une aide alimentaire à certaines des personnes les plus touchées par les mesures en vigueur.

Mais Joelia Namiiro, une travailleuse du sexe séropositive, dit qu'elle a dû faire des choix difficiles pour faire subvenir aux besoins de sa famille, ce qui signifie qu'elle a dû enfreindre les règles.

"Vous vous réveillez le matin et les enfants pleurent qu'ils ont faim ; ils n'ont pas dîné. Pensez-vous que je pouvais rester à la maison ? Je dois prendre des risques et laisser le reste à Dieu", a-t-elle déclaré à la BBC.

"J'ai pris des risques, et je suis allée travailler, parce que je dois nourrir mes enfants. Mes enfants ne mourront pas parce que j'ai peur d'attraper le Covid-19", a-t-elle ajouté.

Cette mère de quatre enfants, âgée de 30 ans, a également cessé de prendre ses médicaments antirétroviraux (ARV) parce qu'elle ne peut pas les prendre à jeûn.

Elle estime que le gouvernement a abandonné ceux qui vivent avec d'autres maladies et s'est concentré sur le Covid-19.

Selon les chiffres officiels, la prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe est de 37 %, alors que la moyenne nationale n'est que de 5,7 %.

L'Ouganda a réduit la prévalence du VIH en se concentrant sur les groupes vulnérables comme les prostituées.

Le Dr Stephen Watiti, un militant réputé de la lutte contre le VIH, craint que les défis posés par la pandémie de Covid-19 n'annulent les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH.

Plusieurs travailleurs du sexe qu'il a conseillés dans le passé ont demandé de l'aide.

Copyright de l’image AFP Image caption La police ougandaise effectue des patrouilles pendant le confinement.

Certaines disent qu'elles ont cessé de prendre leurs médicaments, tandis que d'autres ne les prennent que lorsqu'elles ont de la nourriture.

"Nous disons à nos patients qu'ils doivent manger quelque chose avant d'avaler des médicaments. Et en effet, je prends des médicaments depuis plus de 20 ans maintenant - des ARV. Et si vous ne mangez pas avant, cela vous fait mal", dit-il.

Au cours des deux premières semaines du confinement au mois de mars, plus de 100 travailleuses du sexe qui étaient sortis travailler ont été arrêtés par la police dans tout le pays, selon leur association.

La plupart d'entre elles ont été libérées depuis.

Mais pour les femmes de la banlieue de Bwaise, dans la capitale, Kampala, et d'ailleurs, l'arrestation est le dernier de leurs soucis. Nombre d'entre elles sont prêtes à risquer leur vie.

Doreen Mutoni, qui est également une travailleuse du sexe et travaille comme conseillère pour l'association des travailleurs du sexe de la région de Bwaise déclare : "vous entendrez dire que nos enfants sont morts dans nos maisons. Pas de Covid, mais de la famine!"

"Nous n'avons même pas de nourriture. Quand les choses se compliquent, vous contactez les clients par téléphone, au moins ce jour-là vous pourriez gagner un peu d'argent",dit-elle.

Les bons jours malgré le confinement elle peut gagner, selon elle, entre 5000 et 10 000 shillings ougandais (soit entre 781 et 1.562 FCFA).