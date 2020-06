C'est le moment Richard Bona-Ngarbuh-by ata ahli ahebla

Le bassiste et chanteur camerounais Richard Bona a fait part de son indignation face au massacre de Ngarbuh dans la région du nord-ouest et dans lequel 23 personnes avaient été tuées, dont 15 enfants et deux femmes enceintes dans l'attaque selon un bilan de l''ONU.