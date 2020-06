Roland* était étudiant en première année lorsqu'il a rejoint les Boucaniers, une société secrète et illégale d'étudiants au Nigeria.

Un rituel d'initiation brutal avait lieu tard dans la nuit dans la forêt.

Les membres plus âgés, chantant, dansant et buvant, formaient un cercle autour de lui et d'autres initiés aux yeux bandés, les battant sévèrement jusqu'aux petites heures du matin.

Le rituel était censé purger les initiés de leurs faiblesses et leur inculquer la bravoure.

"Au moment où vous entrez et sortez, vous êtes une personne différente", a déclaré Roland à la BBC.

Ces sociétés, également appelées confréries et cultes de campus, portent des noms tels que Vikings, Black Axe, Eiye (un mot de la langue locale yoruba signifiant oiseau), et les Boucaniers.

Ces groupes ont une chaîne de commandement similaire à celle des milices, utilisent un lexique codé et portent des insignes avec l'arme favorite de la secte, ainsi que sa couleur.

Les membres se voient promettre une protection contre les gangs rivaux, mais c'est surtout une question de pouvoir et de popularité.

Ces sociétés secrètes sont interdites au Nigeria et des centaines de membres ont été arrêtés et poursuivis au fil des ans. Néanmoins, elles continuent à fonctionner, notamment sur les campus universitaires, où elles attirent toujours de nouveaux membres.

Les "fausses informations" sur les attaques de gangsters

Ces sectes ont été accusées d'être à l'origine de graves violences, y compris de meurtres, dans les universités du pays et parfois de harceler les professeurs pour obtenir de bonnes notes.

Dans certains cas, les étudiants sont attirés par des promesses d'opportunités de réseautage.

La plupart des sociétés opèrent désormais également en dehors des campus, souvent avec des membres qui n'ont jamais fréquenté l'université. Elles ont de plus en plus souvent recours à la criminalité.

Image caption Assassinats brutaux dans les universités au Nigéria - quelques chiffres

Dans des endroits comme la capitale commerciale Lagos et la cité pétrolière Port Harcourt, les sectes sont connues pour recruter des adolescents dans des gangs de rue qui servent de terrain d'entraînement pour les membres s'ils arrivent à l'université.

En avril, les habitants de Lagos et de l'État voisin d'Ogun ont eu recours à la formation de groupes d'autodéfense alors que des rapports se répandaient selon lesquels des centaines de gangsters appartenant à One Million Boys et Awawa Boys attaquaient certains quartiers.

L'État a mis en place un dispositif de confinement pour stopper la propagation du coronavirus et certains habitants ont déclaré que les gangs étaient devenus plus audacieux et qu'ils volaient dans des maisons.

D'autres informations, en particulier sur les médias sociaux, ont fait état de bandes s'attaquant à des personnes d'autres communautés dans le cadre de ce qui semblait être des attaques massives et coordonnées.

Copyright de l’image Other Image caption La police affirme que des messages comme celui-ci ont été utilisés pour effrayer le public

La police a nié l'existence de vols à grande échelle dans l'État, décrivant ces informations comme des "fakes news" diffusées par les gangsters pour semer la panique en prélude au lancement d'attaques.

La police a néanmoins confirmé qu'elle avait arrêté plus de 200 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une guerre des gangs qui a éclaté après la mort d'un chef de secte lors d'une bagarre.

Pourquoi Roland est devenu un boucanier

Roland a décidé de rejoindre une secte pour obtenir la protection de son université dans l'est du Nigeria.

Un de ses amis a été cambriolé par un membre de la confrérie, ce qui a entraîné une querelle. Roland a été entraîné dans la querelle et a été agressé à deux reprises.

Image caption Les Boucaniers ont la réputation de vivre la belle vie

Il a signalé les attaques aux autorités universitaires, mais les gardes de sécurité du campus n'ont pas pu faire grand-chose.

Ces gardes privés non armés n'ont pas fait - et ne font toujours pas - le poids face aux membres des sectes, qui portent des armes à feu et autres armes létales.

La recherche par Roland de la "fraternité la moins violente" l'a conduit aux Boucaniers après qu'il ait décliné une invitation à rejoindre la fameuse Hache Noire.

Mais une fois à l'intérieur, il a vécu dans la peur des groupes rivaux.

Le rôle du lauréat du prix Nobel dans la formation des sociétés

Le système de confraternité au Nigeria n'a pas toujours été aussi violent.

Il a été créé en 1952, pendant les dernières années du régime colonial britannique, par un groupe de jeunes hommes idéalistes.

Parmi eux se trouvait le prix Nobel de littérature Wole Soyinka, de la prestigieuse université d'Ibadan, dans l'État d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria.

Getty Images "A aucun moment, je n'ai imaginé que quoi que ce soit puisse dégénérer"

Les étudiants ont nommé leur confrérie l'Association nationale des Seadogs, ou Pyrates, pour se rebeller contre les notions d'élitisme des Nigérians de la classe moyenne.

Les fondateurs d'origine, connus sous le nom de "Sept Magnifiques", étaient engagés sur le thème des pirates. Ils avaient même l'habitude de se faire passer pour des pirates, portant des bandanas et des coutelas.

"Nous nous amusions avec une orientation sociale", a déclaré Soyinka à la BBC.

Il a décrit les confréries actuelles comme "des groupes vils et maléfiques".

"Je n'ai jamais imaginé qu'un groupe basé à l'université puisse en fait adopter un style mafieux, qui implique des tests de virilité comme le viol, le vol, les armes, le meurtre, le kidnapping".

"A aucun moment je n'ai imaginé que quoi que ce soit puisse dégénérer. Et pourquoi cela a-t-il dégénéré ? Au lieu que ces enfants soient traités comme les criminels qu'ils étaient, ils étaient protégés par leurs parents et leurs proches", a-t-il déclaré.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Wole Soyinka en tant que jeune professeur à l'université d'Ibadan dans les années 1960

Les "Pyrates", dont Soyinka est toujours membre, existent désormais en tant que groupe dédié aux actions caritatives.

Il ne recrute plus d'étudiants, et ses dirigeants l'ont retiré des campus en 1984 afin d'éloigner les Pirates de la violence.

Comment les sociétés sont devenues violentes

Une scission dans les "Pyrates" à la fin des années 1960 avait conduit à la création des Boucaniers par des étudiants dissidents, et d'autres sociétés.

Des rivalités mesquines se sont développées entre eux alors qu'ils se bousculaient pour le prestige, le pouvoir, les femmes et l'accès à des politiciens corrompus qui ont commencé à engager des membres de la secte pour déclencher la violence contre les opposants.

Certains groupes sont plus violents que d'autres et tous les membres ne sont pas impliqués dans la criminalité. Néanmoins, ils suscitent tous la peur dans le cœur des Nigérians.

Les Black Axe sont parmi les plus notoires. Ils sont apparus dans les années 1970 et étaient à l'origine connus sous le nom de Neo Black Movement. Ses fondateurs ont déclaré que l'objectif du groupe était de "libérer" la race noire.

Mais dans les universités, le groupe ne semble plus être animé par aucune idéologie politique.

Au lieu de cela, les membres de Black Axe sont accusés de nombreux meurtres et agressions sexuelles.

Des militaires accusés de financer des sectes

En 1999, ils ont tué cinq membres du syndicat étudiant de l'université Obafemi Awolowo dans la ville ancienne d'Ile-Ife, dans l'État d'Osun.

Les membres de Black Axe ont également été victimes de violences brutales.

À l'université de Port Harcourt, au milieu des années 1990, un chef de secte a été décapité et sa tête ensanglantée a été accrochée à un poteau à l'entrée de l'université en signe de triomphe.

La violence des sectes sur les campus a diminué ces dernières années. Elle a atteint son paroxysme dans les années 1980 et 1990, lorsque le Nigeria a connu de nombreux coups d'État.

L'armée a été accusée à plusieurs reprises de financer et d'armer des confréries pour attaquer et réprimer le mouvement de protestation des étudiants réclamant la démocratie.

Getty Images "Ils m'ont poignardé à la tête, ont laissé le couteau sur place et m'ont déshabillé".

Le journaliste Omoyele Sowore connaît bien les groupes de cette époque, alors qu'il était étudiant à l'université de Lagos.

Les sectes faisaient des ravages sur le campus et, en tant que président du syndicat étudiant, il a décidé de s'en prendre à elles.

Cela allait s'avérer coûteux.

"J'ai failli perdre la vie", a déclaré Sowore à la BBC.

En mars 1994, il a été détenu sous la menace d'une arme et on lui a injecté une substance inconnue.

"Plusieurs d'entre eux se sont jetés sur moi. Ils m'ont poignardé à la tête et ont laissé le couteau sur place et m'ont déshabillé", a déclaré Sowore.

Il a ensuite été secouru par d'autres étudiants et emmené à l'hôpital.

Sectes, drogues et trafic d'êtres humains

Les activités de certains de ces groupes ne sont pas limitées au Nigeria. La secte Eiye est accusée d'activités criminelles aussi loin qu'en Europe.

Ses membres font partie d'un groupe de 23 personnes arrêtées par la police de la région espagnole de Catalogne en 2015 pour appartenance à un syndicat international accusé de trafic d'êtres humains et de stupéfiants (cocaïne et marijuana) et de falsification de passeports.

Le groupe a également été accusé de faciliter le transport de pétrole brut volé en Europe.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des gangsters connus localement sous le nom de "area boys" opèrent dans la plupart des arrêts de bus de Lagos

Il est rare que les membres quittent une secte alors qu'ils sont encore à l'université - ceux qui osent le faire sont agressés ou, dans certains cas, tués.

Certains étudiants ont abandonné leurs études pour échapper à l'emprise des sectes.

D'autres restent membres à vie de leur secte. Elle leur offre des possibilités de se mettre en réseau pour obtenir de bons emplois et accéder au pouvoir.

Ils financent également les sectes, dont les membres agissent à leur tour comme des proxénètes. Ils les mettent en contact avec des étudiantes, parfois pour des orgies sexuelles impliquant des politiciens et des hommes d'affaires.

Roland pense que les sectes offrent un faux sentiment de sécurité, de prestige et de pouvoir. Les membres sont toujours sur le fil du rasoir, ne sachant pas quand un groupe rival va les attaquer.

"La moitié du temps, vous auriez peur. Peu importe ce qu'ils [les membres] disent, ils ont toujours peur", a-t-il déclaré.

* Le nom de Roland a été modifié afin de protéger son anonymat

* Illustrations de Manuella Bonomi - BBC