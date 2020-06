Covid-19 : un jeune Kenyan récompensé pour l'invention d'une station de lavage des mains

Copyright de l’image DR Image caption Stephen Wamukota, neuf ans, a créé, une installation de lavage des mains.

Stephen Wamukota, neuf ans, a utilisé du bois pour suspendre un jerrican d'eau et créer une pédale permettant de distribuer de l'eau et du savon et d'éviter tout contact.

Il avait dit à sa mère que les installations de lavage des mains disponibles dans sa ville natale de l'ouest du Kenya exposaient les gens au coronavirus par contact.

Son père, qui est menuisier, l'a aidé à construire sa machine à laver les mains.

Lire aussi:

Coronavirus: le journaliste zimbabwéen Zororo Makamba est mort "seul et effrayé"

Coronavirus: quels risques pour les plus jeunes?

Coronavirus : ces personnes à haut risque qui sont complètement guéries

Le garçon fait partie des 68 personnes qui ont été récompensées pour avoir aidé le pays à faire face à la pandémie de coronavirus et qui ont reçu le premier Prix présidentiel Uzalendo (qui signifie patriotisme).

La communauté des internautes Kenyans a manifesté sa joie pour le garçon, surtout sur tweeter.

La BBC avait réalisé un reportage sur Stephen le mois dernier :