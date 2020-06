Copyright de l’image Getty Images

La République démocratique du Congo a été désignée comme l'un des pays ayant perdu la plus grande partie de la forêt tropicale primaire du monde en 2019.

Le pays a perdu 475 000 hectares de forêt, ce qui la place en deuxième position après le Brésil, qui a perdu plus d'un million d'hectares de forêt en Amazonie, selon Global Forest Watch.

Le rapport indique que la plupart des pertes de forêts primaires en RD Congo "semblent toujours se situer dans des zones d'agriculture cyclique qui nourrissent généralement les populations locales, mais il y a de plus en plus de preuves que certaines peuvent être liées à l'exploitation forestière, minière et aux plantations commerciales à grande échelle".

Le pays abrite une partie de l'immense bassin du Congo qui comprend la précieuse forêt primaire - ou vierge - de la forêt tropicale.

Ces arbres extrêmement anciens contiennent d'énormes réserves de carbone enfermées qui sont libérées dans l'atmosphère lorsqu'elles sont brûlées.

