Des athées somaliens sous pression et menaces de mort

Des athées somaliens de la diaspora gèrent un groupe Facebook pour contester les croyances islamiques de leur communauté, mais ils reçoivent souvent des menaces de mort, écrit la journaliste Layla Mahmood.

"Je vais vous tuer. Je vais te trouver. Je vais te couper la tête", est l'une des menaces reçues par Ayaanle, un athée somalien basé au Canada.

"[Mais] c'est plutôt normal", dit le fondateur de la True Somali Freedom Page (TSFP) en parlant des menaces de mort qui encombrent sa boîte de réception.

Le populaire groupe Facebook, qui compte plus de 80 000 membres, est principalement dirigé par des athées, ou "ex-musulmans", comme ils se désignent eux-mêmes.

Il a été initialement inspiré pour créer un espace sûr pour les discussions religieuses et promeut maintenant toutes les formes de liberté pour les Somaliens qui se sentent marginalisés par la culture somalienne dominante.

A lire aussi

Un appel téléphonique a-t-il mis fin aux tensions entre le Kenya et la Somalie ?

Les violeurs d'une fillette exécutés devant le public

Trois hommes condamnés à mort en Somalie grâce à l'ADN

Ayaanle n'a pas voulu donner son nom complet. Il m'a raconté comment le mouvement a commencé.

Ejecté du groupe

Vers 2016, il est tombé sur un groupe somalien sur Facebook qui se voulait un espace de liberté d'expression et de débat.

"Je me suis lancé dans une discussion sur la religion et tout le monde était divisé. Ils sont devenus fous. Ils m'ont fait sentir comme si j'avais tué quelqu'un."

Il a été rapidement retiré du groupe, une expérience commune pour ceux qui expriment des opinions contraires dans ce genre de forum somalien.

Un espace pour être libre

Ayaanle a alors estimé que la seule façon d'avancer était de créer une nouvelle plateforme, avec de nouvelles règles.

"Je voulais que [le TSFP] soit un endroit où... les gens pourraient être libres de dire ce qu'ils veulent.

Ayaanle était convaincu que les discussions contemporaines sur la religion en Somalie étaient devenues de plus en plus restrictives suite à la guerre civile qui a duré plusieurs décennies.

"L'Islam est intouchable. Vous ne pouvez pas critiquer ou dire quoi que ce soit sur l'Islam".

"En ce moment, les jeunes changent, ils sont un peu plus tolérants aux débats et aux critiques".

" [Mais] beaucoup de ceux qui ont grandi en Somalie et sont venus en Occident pendant et après la guerre civile acceptent l'idée que si quelqu'un critique l'Islam, il doit être tué. Ils pensent vraiment que c'est quelque chose de valable".

D'où les menaces de mort qu'il a reçues.

"C'est l'une des choses que je veux mettre en avant et c'est pour cela que j'ai cette page - pour montrer que l'Islam n'est pas intouchable. Cette religion peut être critiquée, on peut débattre et on peut en parler ouvertement".

En Somalie et dans l'État sécessionniste du Somaliland, le blasphème est un délit passible de prison, et le TSFP a entrepris de le contester.

Il a fait campagne et a collecté des fonds pour l'universitaire Mahmoud Jama Ahmed-Hamdi. Ce professeur d'université a été arrêté pour avoir écrit un post sur Facebook qui remettait en question la validité de la prière à Dieu comme moyen de soulager la sécheresse en 2019.

Il a passé 10 mois en prison avant de bénéficier d'une grâce présidentielle, mais il est toujours menacé par les attaques des justiciers. Un imam éminent a demandé son exécution.

Cette affaire démontre la complexité du fonctionnement du pouvoir en Somalie et au Somaliland, la frontière entre les chefs religieux et le gouvernement étant considérablement floue.

La peur d'être exposé

Les Somaliens n'ont pas seulement utilisé le groupe comme une plateforme de débat, mais, dans certains cas, comme un moyen de survie.

Certains des groupes les plus à risque en Somalie qui ont mis des messages sur le TSFP sont des chrétiens, des athées et des personnes LGBT.

Ce sont des personnes qui sont confrontées à la peur constante d'être exposées et qui sont soumises à des attaques et à l'emprisonnement.

L'une des façons dont le TSFP aide est de collecter de l'argent. L'argent a permis d'acheter des billets d'avion et de contribuer aux frais de subsistance.

Ce fut le cas lorsqu'une femme chrétienne somalienne au Kenya a utilisé son identité accessible au public pour laisser un commentaire sur le TSFP.

Son identité a été rapidement découverte et une vidéo la montrant en train de sortir d'un taxi au Kenya a été largement diffusée sur les chaînes Internet somaliennes. Les agresseurs ont menacé de la dénoncer en raison de ses critiques à l'égard du prophète Mahomet sur cette page.

Le TSFP a fait en sorte qu'elle soit transférée dans un autre pays, où elle a maintenant trouvé la sécurité dans une communauté chrétienne.

Une enquête minutieuse

Mais ce ne sont pas seulement les non-musulmans, les ex-musulmans ou les personnes LGBT qui s'adressent au groupe.

Un Somalien vivant au Soudan a contacté le TSFP après avoir été agressé physiquement dans la rue par un groupe d'hommes qui, selon lui, attribuait au wahhabisme - une forme d'islam souvent associée à une interprétation plus rigoureuse et extrême du Coran et des enseignements du prophète Mahomet.

Il a été découvert, suite aux critiques qu'il a faites sur Facebook à propos de certains Hadith, déclarations attribuées au prophète Muhammad. Le TSFP a fait en sorte qu'il soit transféré du Soudan vers un endroit plus sûr.

Le volume de demandes que les administrateurs du groupe reçoivent signifie que ceux qui veulent de l'aide doivent être soigneusement identifiés.

"Nous faisons des recherches et des enquêtes", dit Kahaa Dhinn, une avocate norvégienne qui est devenue une figure de proue de la page.

"Nous demandons le nom de leur tribu et leur nom de famille. Nous regardons ensuite leur profil Facebook et parlons aux personnes du groupe pour voir si quelqu'un les connaît. S'ils ne nous disent pas qu'il est de leur tribu, nous savons qu'ils mentent".

Kahaa collabore avec le TSFP mais possède un compte séparé sur Facebook et YouTube, qu'elle utilise comme plateforme pour parler des problèmes affectant la communauté somalienne.

Je sais où vous vivez

Son objectif principal est d'autonomiser les femmes somaliennes, mais comme Ayaanle, elle est aussi une athée déclarée, ce qui en fait une cible.

Ils ont menacé de me tuer avec des couteaux et ont dit : "Les musulmans vont te tuer et tu mourras entre leurs mains".

Mais les menaces ne semblent pas atténuer sa conviction : "Je n'ai pas peur d'eux. Ils veulent me faire taire par la peur".

Arrestation de la Norvège

Son courage est renforcé par le fait qu'elle vit dans un pays où les menaces ont des conséquences.

En Somalie, les meurtres et les attaques font rarement l'objet d'une enquête, mais en Norvège, elle a fait intervenir la police.

"Deux des gars qui m'ont menacée utilisaient leur vrai profil et la police a pu les arrêter", dit-elle.

Ayaanle se fait l'écho de ce sentiment mais sait que certains n'ont pas cette chance.

"Beaucoup de Somaliens qui sont sur la page ne montrent pas leur visage - ceux qui disent être des non-croyants - parce qu'ils ont peur pour leur vie", dit-il.

Media playback is unsupported on your device Somalie : une jeune musulmane amoureuse de boxe

Je me sens soulagé

Le fait qu'Ayaanle et Kahaa se soient éloignés de l'Islam ne signifie pas qu'ils se sont éloignés du fait d'être somaliens, bien que les deux soient liés.

"En fait, je me sens plus somalien, comme si j'avais retrouvé ma véritable identité", dit Kahaa.

Mais Ayaanle souligne que l'objectif du groupe n'est pas de convertir les musulmans somaliens en athées, ou en toute autre identité non-conformiste, mais de créer un environnement qui favorise la liberté d'expression et de parole. Une chose dont, selon lui, les Somaliens ont plus que jamais besoin.

"Donc, ce sont de petits pas. Mais nous sommes en train de gagner des cœurs. Nous croyons vraiment que les gens doivent croire ce qu'ils veulent croire et être qui ils veulent être".