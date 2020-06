Coronavirus en RDC: des images immortalisent la pandémie

Un projet collaboratif en ligne documente les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo alors qu'elle s'attaque au Covid-19, à la rougeole et au virus Ebola en 2020.

Congo in Conversation est un site web qui fait la chronique des défis humains, sociaux et écologiques du pays dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Un flux d'articles, de reportages photos et de vidéos sera mis en ligne sur le site par des journalistes et des photographes basés en RDC, dont beaucoup sont congolais.

Le site a été réalisé par la Fondation Carmignac et le photographe canado-britannique Finbarr O'Reilly.

La Fondation Carmignac accorde chaque année une bourse à une personne qui produira un travail axé sur des questions d'actualité telles que les droits de l'homme et l'environnement.

O'Reilly a reçu le 11e prix du photojournalisme de Carmignac. Dans le cadre de ce prix, le photographe a prévu de réaliser un reportage photo sur la RD Congo en 2020.

Mais comme les frontières se sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus, lui et l'équipe du Prix ont dû repenser la manière de faire des reportages sur le pays. C'est ainsi qu'est né le site web Congo in Conversation.

Copyright de l’image Justin Makangara for Fondation Carmignac Image caption Un membre de l'équipe d'intervention Covid-19 porte un équipement de protection à l'entrée d'un bâtiment de la commune de Gombe, à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Les intervenants se trouvaient à l'entrée principale de l'immeuble pour sensibiliser les résidents des appartements à la distanciation sociale et pour prendre la température de toute personne entrant ou sortant de l'immeuble, où se trouvent environ 75 familles et bureaux.

Copyright de l’image Justin Makangara for Fondation Carmignac Image caption Une scène de rue à Kinshasa. Les autorités congolaises ont fermé les écoles et les principales activités commerciales pour imposer une distanciation sociale dans un pays où beaucoup de gens ne prenaient pas de précautions et ne croyaient pas que le virus était une menace pour eux pendant les premiers jours de la pandémie.

Coordonnant le projet depuis Londres, M. O'Reilly travaille avec des collègues journalistes dans des villes de la République démocratique du Congo pour réaliser des vidéos, des photos et des reportages qui seront diffusés sur le site web.

"Pendant trop longtemps, les histoires d'Afrique ont été racontées par des étrangers, ce qui a souvent reflété leur attitude coloniale et renforcé les préjugés infrastructurels et raciaux que les gens peuvent introduire dans les récits", explique O'Reilly.

"Heureusement, cela a commencé à changer ces dernières années, car de plus en plus de journalistes africains utilisent des plateformes pour raconter leurs propres histoires de leur propre voix et partager leurs idées et leurs perspectives".

La plus grande partie du pays est en état de confinement, mais des millions de Congolais dépendent de l'économie informelle pour survivre et vivre en marge, avec peu ou pas de filet de sécurité sociale.

Copyright de l’image Justin Makangara for Fondation Carmignac Image caption Un marché à Kinshasa, la capitale de la RD Congo.

"Depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 en RD Congo, des préjugés et de fausses informations circulent sur le virus dans la capitale Kinshasa", explique Justin Makangara, l'un des photographes congolais.

L'une des croyances les plus répandues est que le Covid-19 est une "maladie de riches".

Dans la mégalopole de Kinshasa, plusieurs préjugés se sont développés, notamment la stigmatisation de certaines minorités avec des déclarations telles que "le Coronavirus est une punition de Dieu à la communauté LGBT".

"Néanmoins, des efforts sont faits dans la lutte contre la pandémie malgré la crise socio-économique que traverse le pays, avec la production de masques en tissus de cire et des associations caritatives qui se développent ici et là pour soutenir les plus vulnérables".

Copyright de l’image Moses Sawasawa for Fondation Carmignac Image caption Vendeurs et acheteurs au marché de Kituku, sur les rives du lac Kivu à Goma, dans l'est de la RD Congo (en haut et en bas). De nombreux Congolais survivent grâce à leurs revenus quotidiens et ne peuvent pas se permettre de suivre les conseils de santé sur le maintien de la distance sociale.

Les vendeurs de rue, les commerçants et les chauffeurs de taxi-motos comptent sur ce qu'ils gagnent dans la journée et manquent souvent de biens ou d'économies.

Selon l'ONU, près de la moitié des travailleurs du continent africain pourraient perdre leur emploi.

Copyright de l’image Moses Sawasawa for Fondation Carmignac Image caption Vendeurs et acheteurs au marché de Kituku, sur les rives du lac Kivu.

Copyright de l’image Ley Uwera for Fondation Carmignac Image caption Des vendeurs sur un marché de rue à Goma.

"En tant que jeune photographe congolais, je suis fier de jouer un rôle actif dans la lutte contre cette pandémie mondiale", a déclaré le collaborateur Moses Sawasawa.

"[Le Congo en conversation] me permet d'oublier la situation politique précaire qui affecte ma province depuis plus d'une décennie et de prouver au monde entier que, malgré la guerre, les jeunes Congolais possèdent de nombreux talents.

"Pour moi, un point positif de cette pandémie est que je peux vraiment montrer ce que la population vit en cette période de crise et mettre en évidence la situation économique et sociale précaire que connaît mon pays".

Copyright de l’image Justin Makangara for Fondation Carmignac Image caption Nous sommes le dimanche 5 avril à 21h05. Gombe se prépare à son verrouillage pendant 14 jours. Les épiceries et les magasins sont déjà fermés et cette partie de la ville animée est vide de ses habitués. Gombe est le centre administratif de Kinshasa, l'épicentre de la pandémie de Covid-19 en RD Congo.

Copyright de l’image Justin Makangara for Fondation Carmignac Image caption Une salle de classe vide à Kinshasa après la fermeture des écoles par les autorités congolaises.

Le Covid-19 n'est pas la seule épidémie à laquelle la RD Congo est actuellement confrontée.

Depuis janvier 2019, plus de 6 500 enfants sont morts de la rougeole dans le pays, et 335 000 autres ont été infectés, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au cours des 18 derniers mois, le pays a été confronté à la deuxième pire épidémie d'Ebola de l'histoire, avec 3 453 cas et 2 273 décès.

Copyright de l’image Finbarr O'Reilly for Fondation Carmignac Image caption Un employé de la Croix-Rouge chargé de l'inhumation montre à un homme comment mettre des gants de protection.

"Si vous regardez les jeunes du pays, ils prennent les choses en main", déclare O'Reilly.

"Ils n'acceptent pas la mauvaise gouvernance ou les violations des droits de l'homme qui sont très courantes".

Copyright de l’image Finbarr O'Reilly for Fondation Carmignac Image caption Des voisins et des employés de la Croix-Rouge en tenue de protection se rassemblent devant la maison d'une famille où une fillette de 11 mois est morte lors de l'épidémie d'Ebola au Congo, dans la ville de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu.

"Les jeunes assument des rôles qu'un gouvernement devrait normalement assumer, en termes d'éducation de la population sur les questions de santé et sur la manière de prévenir la capture de Covid-19.

"Et en raison de l'expérience du Congo avec le virus Ebola, il est d'une certaine manière assez bien préparer pour faire face à un autre problème viral".

Copyright de l’image Finbarr O'Reilly for Fondation Carmignac Image caption Des travailleurs de la Croix-Rouge se préparent à enterrer la jeune fille à Rutshuru.

Copyright de l’image Finbarr O'Reilly for Fondation Carmignac Image caption Le cercueil d'une victime du virus Ebola est emporté.

