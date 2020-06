Copyright de l’image @charlottedipanda

Charlotte Dipanda a été l'invitée de l'émission musicale "C'est le moment" présentée par Ata Ahli Ahebla dans le cadre de la sortie du clip de sa chanson "Quand tu n'es pas là ".

La chanteuse camerounaise a expliqué que la chanson ne raconte pas une histoire personnelle comme certains de ses fans auraient pu le penser.

"Ma pudeur m'empêche souvent de parler de mes émotions personnelles. J'aurais bien aimé dire que c'est une histoire personnelle, mais non", a déclaré Charlotte Dipanda avant d'ajouter que le rôle d'un artiste est de décrire les émotions.

Le titre a été chanté en Français et en Douala, une langue camerounaise.

"J'ai l'impression que quand les choses les plus fortes et plus pertinentes sont dites en Douala, et ça a forcément plus de poids et puis c'est aussi une façon d'inciter les gens à apprendre le Douala."

Lire aussi:

Maître Gims, bientôt ceinture noire

Smarty: "n'oublions pas les enfants et les personnes déplacées"

Musique : Doks, l’étoile qui monte

Endeuillée par le coronavirus

Charlotte Dipanda a perdu trois proches à cause de cette pandémie du coronavirus.

Il s'agit de son ingénieur de son, Sam Clayton et des musiciens camerounais, Manu Dibango et Ntoumba Minka.

" Je me souviendrai toujours de cette pandémie à travers des personnes que j'aime, que j'ai perdues et je sais qu'il y a des milliers de familles endeuillées."

"Cette période vient nous rappeler de fondamentalement s'aimer et de nous dire que nos actes d'amour, c'est maintenant ", a rappelé l'auteur de "Coucou".

Lire aussi:

Manu Dibango était un 'géant de la musique africaine'

Quelques personnalités publiques contaminées par le coronavirus

Se reconnecter avec ses amours

Les activités musicales étant au ralenti, l'artiste a confié qu'elle a renoué avec son amour pour la lecture et s'est redécouverte des talents culinaires.

Charlotte a aussi expliqué dans "C'est le moment" qu'elle n'avait jamais autant cuisiné de toute sa vie.

"Si demain la musique ne marche plus, je pourrais ouvrir un restaurant de vente de beignets parce que je suis l'une des plus grandes faiseuses de beignets ", a -t-elle confié avec une dose d'humour.

Cliquez sur ce lien pour écouter l'émission:

Media playback is unsupported on your device Charlotte Dipanda, invitée de l'émission C'est Le Moment

C'est le moment est l'émission musicale de la BBC Afrique et est présentée par Ata Ahli Ahebla.

Le programme est diffusé toutes les semaines en FM et sur internet aux jours et heures suivantes :

Samedi : 18h30 minutes en temps Universel (19h30 de Douala)

Dimanche : 7h30 et 16h30 minutes en temps universel

8h30 et 17h30 de Douala

Lundi : 18h30 minutes en temps Universel (19h30 de Douala)

Jeudi : 18h30 minutes en temps Universel (19h30 de Douala)