Copyright de l’image Getty Images Image caption Rachel Adedeji est apparue dans plus de 200 épisodes de Hollyoaks

Hollyoaks a lancé une enquête après que Rachel Adedeji a déclaré avoir été témoin de racisme dans le feuilleton.

L'actrice et chanteuse a affirmé qu'un producteur principal a fait référence à des membres noirs de la série utilisant une insulte raciale et a déclaré qu'''on avait dit aux actrices noires de changer de coiffure''.

"Hollyoaks a une tolérance zéro en matière de racisme. Nous prenons les commentaires de Rachel Adedeji extrêmement au sérieux et nous enquêtons", a écrit la maison de production sur sa page Instagram.

Samedi, Adedeji a tweeté plusieurs déclarations sur ses expériences dans le soap de Channel 4, produit par Lime Pictures.

Lire aussi:

Racisme : "oui" aux coupes afro

Des élèves blancs coupent les cheveux de leur camarade de classe noire

L'actrice a expliqué qu'un maquilleur lui avait dit "vous êtes tous les mêmes" et que les actrices noires de l'émission étaient "obligées de changer radicalement de coiffure" après qu'on leur a dit que les téléspectateurs ne pourraient pas les différencier.

Adedeji, a participé à plus de 200 épisodes de la série, mais a déclaré qu'en quatre ans de présence dans le feuilleton, elle n'avait travaillé qu'avec un seul réalisateur noir.

"Travailler à Hollyoaks est surtout positif, mais les expériences que j'ai rencontrées me rappellent constamment combien il est difficile d'être une femme noire dans l'industrie. Je ne le supporte plus", a affirmé Adedeji.

Ses commentaires font suite aux manifestations de Black Lives Matter, déclenchées par la mort de George Floyd lors de son interpellation.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kéllé Bryan, co-vedette d'Adedeji, a déclaré que l'émission lançait une série de podcasts sur le racisme.

L'ancienne star d'Hollyoaks Amanda Clapham a soutenu Adedeji sur Twitter, affirmant qu'elle avait été témoin de "micro-agressions" envers le personnel de BAME dans l'émission.

Clapham a affirmé qu'un homme noir avait été "disproportionnellement réprimandé" pour avoir parlé et fait des bêtises pendant le tournage, alors que tout un groupe d'acteurs était impliqué.

Andrea Ali, qui joue le rôle de Céleste Féroé, a également soutenu Adedeji mais elle a loué les efforts de représentation du soap.

"J'ai la chance de faire partie d'une équipe aussi diverse et inclusive que Hollyoaks", a déclaré Ali.

"Céleste Féroé est un personnage puissant et la représentation des femmes noires n'est pas seulement une chose dont je suis fier, mais une chose qui compte".

Lire aussi:

Être un Africain aux États-Unis

Minneapolis en feu après la mort de George Floyd

La semaine dernière, Hollyoaks a annoncé qu'elle s'interesserait au mouvement Black Lives Matter en enregistrant une série de podcasts spéciaux sur le racisme.

L'actrice Kéllé Bryan a déclaré à l'époque "nous avons été très occupés en coulisses à avoir de nombreuses conversations très importantes et nous allons commencer avec un podcast sur le racisme, comment nous l'abordons, comment nous y faisons face et, surtout, comment nous le surmontons".

"Faites mieux", a tonné Adedeji dans sa déclaration, estimant que "lancer un podcast et demander aux membres de votre équipe noire de vous apprendre comment aborder ces questions est le strict minimum".Lire aussi:

Aubameyang victime de racisme

Racisme: National Geographic s'excuse

Dans l'émission "Loose Women" de lundi, Bryan a évoqué des réactions négatives qu'elle a reçues suite à l'annonce du podcast, mais a déclaré qu'il n'y avait pas de rancune entre elle et Adedeji.

"Moi et Rachel avons parlé et nous avons partagé nos sentiments... Je la soutiens et elle m'a aussi tendu la main. Nous allons juste travailler sur ça, avec un peu de chance, en interne", a -t- elle assuré.

Dans l'émission daytime show d'ITV, Hollyoaks a souligné que "Lime Pictures a une approche de tolérance zéro en matière de racisme, conformément à notre engagement à faire ce qui est juste, nous examinerons les cas qui ont été signalés."

La BBC a contacté Lime Pictures pour plus de commentaires.

Hollyoaks devrait reprendre la production à Liverpool cette semaine, et les acteurs devraient être de retour sur le plateau en juillet.

Adedeji s'est fait connaître pour la première fois en tant que finaliste de X Factor en 2009, terminant à la neuvième place. Elle a rejoint Hollyoaks en 2016.