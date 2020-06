Afrique Avenir : comment percer dans le cinéma ?

Le continent regorge de talent et pourtant le 7eme art africain peine parfois à faire vivre les homme et femmes qui nous font rêver sur le petit écran ou au cinéma.

Mais le scenario est truffé de rebondissement puisque malgré les embûches, de plus en plus d’Africains se font un nom dans ce milieu et réécrivent leur propre scripte.