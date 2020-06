Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président veut que l'Ouganda se prépare à une augmentation des cas

Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que le pays préparait un hôpital de campagne de 40 000 lits au stade Namboole, dans la capitale, Kampala, pour les patients atteints de coronavirus.Le président a déclaré que le ministère de la santé avait initialement prévu une installation de 9 000 lits, mais qu'il avait donné l'ordre d'augmenter la capacité.L'Ouganda a jusqu'à présent enregistré 657 cas de Covid-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus.

M. Museveni a déclaré que le pays avait réussi à prévenir les décès liés au coronavirus mais a averti que l'augmentation du nombre de cas pourrait entraîner des décès.

Lire aussi:

L'Ouganda et le Botswana passent au confinement

Coronavirus en Afrique : des mesures contre les "fake news"

Sport en confinement: Museveni montre l'exemple

Copyright de l’image AFP Image caption Les bus ont été désinfectés après l'assouplissement de certaines restrictions de circulation au début du mois de juin

Le Président Museveni a critiqué certaines personnes pour ne pas avoir respecté la réglementation sur la distance sociale en assistant aux enterrements et aux mariages.Il a déclaré que pour arrêter la transmission du virus au sein de la communauté, les gens devaient être plus prudents et rester chez eux s'ils n'avaient rien d'important à faire.