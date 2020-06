Coronavirus : les Kenyans plaident pour un retour à la normale

Copyright de l’image Reuters

Dans notre série Courrier d'Afrique, Joseph Warungu rend compte des frustrations des Kenyans qui ont supplié le gouvernement d'assouplir les mesures prises pour freiner la propagation de Covid-19.

"Monsieur le Président, nous vous en supplions - s'il vous plaît, libérez-nous !"

Ce ne sont pas les mots des personnes détenues ou mises en quarantaine obligatoire après avoir été malmenées par la police kenyane parce qu'elles ne portaient pas de masque.

Il s'agit plutôt du cri de nombreux Kenyans qui ne peuvent plus supporter les mesures de confinement.

Avant que le président Uhuru Kenyatta ne s'adresse à la nation samedi, les médias sociaux avaient été inondés de plaidoyers, de supplications et de vidéos l'exhortant à assouplir les mesures de confinement.

L'un des clips les plus largement diffusés était une vidéo en swahili compilée par le comédien Mtume Orroson le montrant en train de discuter avec le président - utilisant de vieux extraits sonores de M. Kenyatta complètement hors contexte.

En voici un extrait :

Comédien : Uhuru, quand allez-vous nous libérer ?

Le président : Après trois semaines...

Comédien : C'est tellement faux... vous nous avez mis sous couvre-feu puis vous avez envoyé la police pour nous tabasser.

Président : Ce n'est pas moi... Je n'ai envoyé personne...

Comédien : Pourriez-vous au moins ouvrir les clubs uniquement - juste pour un jour afin que je puisse me désinfecter (la gorge) avec une bière. Que dois-je faire lorsque tous les clubs sont fermés ?

Président : Utilisez la porte de derrière...

Comédien : Heeey ! Et si vos flics m'arrêtaient ?

Le président : Tu devras te défendre... et ces gars ne font pas de bêtises !

Beaucoup de gens ont trouvé la situation difficile avec un couvre-feu nocturne, des restrictions de mouvement à l'entrée et à la sortie de nombreux comtés, y compris la capitale Nairobi, et la fermeture d'écoles, de bars, de clubs et de lieux de culte.

Environ 1,2 million de personnes ont également perdu leur emploi depuis que la pandémie a frappé le pays, et beaucoup d'autres ont dû subir une baisse de salaire. De nombreuses entreprises ont fermé et les familles ont du mal à joindre les deux bouts.

En effet, le président tanzanien John Magufuli - qui a refusé d'imposer un verrouillage et a affirmé de manière controversée que le virus avait disparu dans son pays - a semblé faire allusion au confinement au Kenya et d'autres pays voisins lorsqu'il l'a dit aux Tanzaniens : "Certaines personnes connaissent des pénuries alimentaires parce qu'elles se sont enfermées pendant que nous étions occupés à cultiver".

"Maintenant, protégeons notre nourriture. Et quand nous déciderons de vendre la nourriture, vendons-la à un prix très élevé - frappons-les durement ! Je dis "frappons-les très fort !"

Image caption John Magufuli

Beaucoup au Kenya espéraient donc que le président Kenyatta rouvrirait des secteurs clés de l'économie le week-end dernier.

Mais en choisissant la voie de la prudence, M. Kenyatta n'a fait que réduire le couvre-feu de 10 à 7 heures et alléger la restriction des mouvements dans certaines zones.

Le président repéré la nuit

Cependant, le seul secteur qui a repris vie rapidement, au grand dam de beaucoup de gens, est celui de la politique, les Kenyans ayant vécu des événements étranges la semaine dernière.

Un clip vidéo provenant d'un enregistrement de télévision en circuit fermé a fait le tour des médias sociaux.

Image caption Les anciens rivaux M. Odinga (à droite) et M. Kenyatta (à gauche) se sont serrés la main en 2018 pour mettre fin à leurs rancœurs politiques

Il montrait deux hommes qui ressemblaient beaucoup à M. Kenyatta et l'ancien premier ministre et chef de l'opposition Raila Odinga sortant d'une voiture la nuit pour regarder les travaux routiers qui se déroulaient le long de l'avenue Kenyatta à Nairobi, près du bureau du président.

La voiture transportant les deux hommes faisait partie d'un petit cortège comprenant plusieurs véhicules de type SUV et des policiers lourdement armés.

L'ancien premier ministre n'est pas exactement un travailleur essentiel, la catégorie de personnes qui portent une lettre officielle pour montrer à la police qu'elles sont autorisées à sortir la nuit.

L'autre catégorie de personnes qui sont traditionnellement autorisées à sortir en pleine nuit est celle des "coureurs de nuit". Il s'agit de personnes, en particulier dans les communautés rurales, qui courent la nuit pour effrayer et terroriser leurs voisins.

Bien entendu, aucun des deux hommes n'appartient à cette catégorie.

Cet incident est le dernier signe en date d'une activité politique qui commence à se développer, malgré le confinement.

Depuis la mi-mars, lorsque le Kenya a signalé son premier cas confirmé de virus, les politiciens se sont cachés derrière des masques et leurs voix se sont tues alors que l'urgence de santé publique, à juste titre, prenait le devant de la scène.

Les funérailles, que les politiciens utilisaient souvent comme plate-forme pour maintenir un profil public, ont été réduites de façon drastique en vertu des directives strictes imposées par le gouvernement.

Mais au cours du mois dernier, la politique a été ressuscitée. C'est parce que M. Kenyatta est pressé. Il doit se retirer en 2022 et veut préserver son héritage en tant que champion de l'unité nationale et du développement.

Coup de coude au vice-président

M. Kenyatta et M. Odinga ont travaillé en étroite collaboration depuis leur poignée de main historique en mars 2018 pour mettre fin aux différends et aux troubles amers que les élections précédentes avaient déclenchés lorsque les deux hommes se sont disputés le pouvoir.

Image caption L'économie du Kenya a pris un coup à cause du confinement

Le vice-président William Ruto craint que cette relation étroite ne vienne contrecarrer ses efforts pour succéder à M. Kenyatta.

En conséquence, un bain de sang politique a eu lieu, le président ayant déraciné des politiciens alliés à son adjoint à des postes clés, les accusant de faire obstacle à son plan d'action des "quatre grands".

Les efforts impitoyables de M. Kenyatta pour assurer son héritage ont suscité des accusations selon lesquelles il porte atteinte à la liberté et à l'indépendance du parlement et du pouvoir judiciaire.

Lundi, le juge en chef David Maraga a bravé les eaux politiques et a ajouté sa voix à celles qui exhortent le président à "nous libérer".

Il a critiqué le bureau du président pour avoir désobéi aux ordres du tribunal et avoir agi contre la constitution, a-t-il déclaré : "Ce sera un manquement à mon devoir si je ne soulève pas les problèmes de Wanjiku [une référence à un citoyen ordinaire] dans mon domaine".

Pendant que tout cela se passe, les infections à Covid-19 n'ont pas encore atteint leur pic au Kenya.

Selon le gouvernement, cela devrait se produire vers août ou septembre, alors que le pays pourrait compter jusqu'à 200 cas par jour.

Il est donc clair que ce n'est pas le moment de se livrer à des jeux politiques et de nombreux Kenyans espèrent que lorsque la propagation de Covid-19 sera enfin maîtrisée, les politiciens continueront à se masquer la bouche et à garder leurs distances pendant qu'ils se concentrent sur la recherche de leur prochain repas.

Et ils espèrent que si le président et son adversaire font une nouvelle promenade nocturne, ce sera pour inspecter les routes qui mènent à l'emploi.