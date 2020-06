Comment argumenter avec un raciste

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le racisme peut être démystifié grâce aux faits et à la science

Les stéréotypes et les mythes sur la race abondent, mais cela ne les rend pas pour autant vrais. Souvent, ils ne sont même pas exprimés par des racistes déclarés.

Pour de nombreuses personnes bien intentionnées, l'expérience et l'histoire culturelle les ont orientées vers des opinions qui ne sont pas soutenues par la génétique humaine.

Par exemple : l'hypothèse selon laquelle les étudiants d'Asie de l'Est sont intrinsèquement meilleurs en mathématiques, les Noirs ont un rythme naturel ou les Juifs sont bons avec l'argent. Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un qui pense de cette manière.

Le Dr Adam Rutherford, généticien et présentateur de la BBC, déclare : "Le racisme s'exprime en public plus ouvertement aujourd'hui qu'à tout autre moment dont je me souvienne, et il est de notre devoir de le contester par des faits".

Il nous a donc donné une boîte à outils scientifique pour séparer les faits des mythes.

Voici comment démystifier cinq mythes racistes à l'aide de la science et des faits :

MYTHE 1 : L'ADN des blancs et des noirs est complètement différent

Tous les humains partagent la quasi-totalité de leur ADN

Le pigment principal de la peau humaine est la mélanine. Elle est utilisée pour nous protéger du soleil.

Elle absorbe les rayons ultraviolets du soleil avant qu'ils ne détruisent le folate, l'une des vitamines clés de l'organisme.

De nombreux gènes sont impliqués dans les voies biochimiques qui aboutissent à la production de mélanine. La variation naturelle au sein de ces gènes est à l'origine du spectre des teintes de peau que l'homme possède.

Ainsi, la plus grande différence génétique au sein de la race humaine se situe entre les blancs et les noirs, n'est-ce pas ? Faux.

Tout d'abord, tous les humains partagent presque tous le même ADN - un fait qui trahit toutes nos origines récentes d'Afrique.

Deuxièmement, il y a plus de diversité génétique sur le continent africain que dans le reste du monde réuni.

Deux personnes issues de tribus différentes en Afrique australe seront plus différentes génétiquement l'une de l'autre qu'un Sri Lankais, un Māori et un Russe.

Nous pourrions classer les gens en trois catégories : blancs, noirs ou bruns, mais ces variations visuelles ne reflètent pas exactement les différences - ou plutôt les similitudes - génétiques entre nous.

MYTHE 2 : La "pureté raciale" n'existe pas

"La pureté raciale est une fantaisie"

Nous considérons certaines régions, terres ou peuples comme étant isolés - physiquement ou culturellement - et ces frontières comme étant insurmontables.

Mais ce n'est pas ce que l'histoire, ni la génétique, nous disent. En fait, aucune nation n'est statique.

"Les gens se sont déplacés à travers le monde tout au long de l'histoire et ont eu des relations sexuelles chaque fois qu'ils le pouvaient", déclare le Dr Rutherford.

Parfois, il s'agit de grands déplacements en peu de temps.

Le plus souvent, les gens sont en grande partie statiques sur quelques générations - et cela peut donner l'impression d'un ancrage géographique et culturel.

"Néanmoins, chaque nazi a des ancêtres juifs", dit le Dr Rutherford, "chaque suprémaciste blanc a des ancêtres au Moyen-Orient. Chaque raciste a des ancêtres africains, indiens, est-asiatiques, ainsi que tous les autres".

"La pureté raciale est une pure fantaisie. Pour les humains, il n'y a pas de sang pur. Seulement des bâtards enrichis par le sang des multitudes", dit-il.

MYTHE 3 : "L'Allemagne pour les Allemands", "La Turquie pour les Turcs" (et autres variantes)

Qui sont les premiers habitants d'un pays donnéy?

Certaines personnes éprouvent beaucoup d'angoisse à l'idée que des migrants et des réfugiés viennent dans leur pays, un phénomène qui s'est produit dans de nombreux endroits du monde ces derniers temps.

Parmi les exemples récents, la fusillade du 19 février qui a débuté dans un bar de shisha à Hanau, en Allemagne, était motivée par une doctrine d'extrême droite visant à expulser ou à assassiner des immigrants.

Les personnes d'extrême droite ont longtemps exprimé leur colère sous forme d'épithètes : "Allemagne pour les Allemands", "France pour les Français", "Turquie pour les Turcs" et "Italie pour les Italiens" ont tous été utilisés comme des expressions anti-immigration par des groupes d'extrême droite.

"Retournez d'où vous venez" est une phrase offensante qui résonne dans le monde entier.

En réalité, des pays comme l'Allemagne, la France, la Turquie et l'Italie ont connu l'immigration tout au long de leur histoire. En fait, c'est le cas d'à peu près tous les pays.

Les îles britanniques, par exemple, sont devenues le foyer de migrants depuis qu'elles se sont séparées du continent il y a environ 7 500 ans.

Avant que les Français ne prennent le pouvoir en 1066, cette partie du monde avait été envahie par les Vikings, les Angles, les Saxons, les Huns et des dizaines d'autres tribus et clans plus petits.

Et même avant cela, les Romains régnaient... qui à leur tour venaient de tout l'empire intercontinental, qui s'étendait jusqu'en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

Plus tôt encore, il y a environ 4 500 ans, la Grande-Bretagne était principalement peuplée d'agriculteurs, qui avaient migré d'Europe à travers ce qui était un terrain continu entre les Pays-Bas et l'East Anglia.

Sur la base de preuves ADN, nous pensons qu'ils avaient peut-être la peau d'olive, les cheveux foncés et les yeux marrons.

Et avant eux, il y avait des chasseurs-cueilleurs, qui avaient la peau encore plus foncée.

Donc, quand les partis politiques ou même les racistes disent "France pour les Français", ou "Italie pour les Italiens" et parlent d'"indigènes"... de qui s'agit-il en réalité ?

MYTHE 4 : Un test de généalogie peut prouver qu'une personne est 100% blanche

Vous ne portez l'ADN que de la moitié de vos ancêtres datant de onze générations

La généalogie et l'ascendance nous fascinent - et les racistes en particulier.

Des sites web comme Stormfront sont fréquentés par des membres nationalistes blancs, suprémacistes blancs et antisémites qui avancent des théories de négationnisme et sont obsédés par la génétique des populations.

Ils utilisent des tests généalogiques classiques, comme ceux proposés par Ancestry DNA, pour "prouver" qu'ils sont 100% blancs ou non-juifs.

Cependant, la logique est imparfaite.

L'ADN peut vous dire des choses intéressantes sur l'histoire d'une famille - et il est très utile pour identifier les proches comme les frères et sœurs perdus ou les parents biologiques - mais ses pouvoirs sont profondément limités par la biologie fondamentale.

Avec le temps, les descendants commencent à se débarrasser de l'ADN de leurs ancêtres et la quantité qui disparaît s'accumule au fil des générations pour devenir énorme...

Vous ne portez l'ADN que de la moitié de vos ancêtres datant de onze générations. Il est donc possible que vous soyez génétiquement sans lien de parenté avec des personnes dont vous descendez en réalité, et ce depuis le 18e siècle.

"Vous descendez de multitudes de gens, du monde entier, de gens que vous pensez connaître et de bien d'autres dont vous ne savez rien", dit le Dr Rutherford, "vous n'aurez aucun lien génétique significatif avec beaucoup d'entre eux".

5. Les Noirs sont plus doués pour la course que les Blancs

Copyright de l’image Getty Images

Le dernier Blanc à avoir participé à une finale de 100 m aux Jeux olympiques a été en 1980.

Depuis lors, les athlètes noirs ont dominé l'ère moderne du sprint. Cela a alimenté une croyance répandue selon laquelle les personnes d'origine africaine ont un avantage dans ce sport en raison de leur ascendance génétique.

"Il existe peut-être des prédictions probabilistes sur l'ethnicité et la réussite sportive basées sur la génétique", dit le Dr Rutherford, "mais elles seraient au mieux faibles".

En fait, la génétique du succès sportif est terriblement complexe.

Il y a une myriade de facteurs dans la physiologie de la physicalité, y compris la taille de votre cœur, l'efficacité avec laquelle vous absorbez l'oxygène et la récupération musculaire, dit Rutherford.

Et ce sont des phénomènes relativement bien compris qui ont une base génétique. Mais il y a d'autres traits physiques (comme la flexibilité et la coordination) qui sont moins bien compris.

En plus de cela, il y a la dimension psychologique : la détermination, la concentration et la prise de risque, par exemple.

Nous savons que les personnes qui sont douées pour les sports à énergie explosive ont tendance à avoir une proportion plus élevée de cellules musculaires "à réaction rapide", qui traitent l'énergie plus rapidement.

La génétique qui sous-tend ce phénomène implique un gène appelé ACTN3.

Des études ont montré que les athlètes d'élite dans les sports de puissance et de force sont plus susceptibles d'avoir des copies du type R de l'ACTN3. Les recherches indiquent que c²e gène est présent dans une plus grande proportion d'Afro-Américains (96 %) que d'Américains blancs (80 %).

Cela donne un léger avantage, à l'échelle de la population, aux Afro-Américains qui pratiquent des sports à l'énergie explosive, mais cela n'explique pas la différence entre le nombre de sprinters afro-américains et les concurrents blancs.

Si l'on en arrivait à ce gène, on pourrait s'attendre à voir six sprinters noirs d'élite pour cinq coureurs blancs.

Selon Adam, il s'agit d'une analyse simpliste, mais qui illustre bien comment la génétique ne s'aligne pas sur les stéréotypes raciaux dans le sport.