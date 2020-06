Coronavirus : Qu'est-ce qu'une récession ?

Copyright de l’image AFP

Beaucoup de pays du monde se dirige vers la pire récession depuis des décennies. Mais qu'est-ce qu'une récession. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Qu'est-ce qu'une récession ?

En temps normal, l'économie d'un pays connaît une croissance. Ses citoyens, en moyenne, s'enrichissent légèrement à mesure que la valeur des biens et services qu'il produit - son produit intérieur brut (PIB) - augmente.

Mais il arrive que la valeur des biens et services produits diminue. Une récession est généralement définie comme une situation qui se produit pendant deux périodes de trois mois - ou trimestres - consécutives.

Si une récession dure longtemps ou est particulièrement grave, on parle de dépression.

Quelle est l'importance d'une récession ?

Pour la plupart des gens, la croissance économique est une bonne chose.

Cela signifie généralement qu'il y a plus d'emplois à créer. Les entreprises sont généralement plus rentables et peuvent se permettre de payer davantage leurs employés et leurs actionnaires.

Une économie en croissance signifie également que le gouvernement reçoit plus d'argent sous forme d'impôts. Il a donc la possibilité de réduire les impôts ou de dépenser davantage pour les prestations, les services publics et les salaires des fonctionnaires.

Lorsque l'économie se contracte, toutes ces choses s'inversent.

Sommes-nous déjà en récession ?

La plupart des pays développés ont connu une croissance négative - ou une chute du PIB - de janvier à mars 2020, lorsque l'impact économique du coronavirus a commencé à se faire sentir.

Les chiffres officiels pour la période d'avril à juin n'ont pas encore été publiés, mais il est probable qu'ils montrent des baisses encore plus importantes. Cela signifierait un deuxième trimestre de croissance négative, confirmant qu'une grande partie du monde est en récession.

Au Royaume-Uni, l'économie a reculé de 2 % de janvier à mars, selon l'Office for National Statistics. Elle s'est ensuite contractée de 20,4 % en avril - la plus forte contraction mensuelle jamais enregistrée - au cours de son premier mois complet d'immobilisation.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit des chutes énormes du PIB pour l'ensemble de l'année 2020 - une chute extraordinaire de 5,9 % pour les États-Unis et de 6,5 % pour le Royaume-Uni.

En fait, le FMI estime que l'ensemble de l'économie mondiale va se contracter de 3 % cette année, ce qui en fait la pire récession depuis la Grande Dépression des années 1930.

Comment une récession pourrait-elle me toucher ?

Certaines personnes pourraient perdre leur emploi ou avoir plus de mal à s'assurer de nouvelles opportunités et promotions. Les diplômés et les jeunes en fin de scolarité à la recherche de leur premier emploi pourraient trouver moins de débouchés.

Ceux qui restent sur le marché du travail pourraient ne pas bénéficier d'augmentations de salaire, ou devoir travailler plus longtemps ou accepter des réductions de salaire.

L'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organe de surveillance des dépenses du gouvernement britannique, a laissé entendre que le taux de chômage pourrait plus que doubler, pour atteindre 10 % cet été. Il estime également que le gouvernement pourrait devoir emprunter plus de 300 milliards de livres sterling pour couvrir le coût de la crise.

Cependant, la douleur d'une récession n'est généralement pas ressentie de la même manière par toute la société, et les inégalités peuvent s'accroître. Par exemple, de nombreuses personnes au Royaume-Uni qui possédaient des maisons avec des hypothèques et qui ont conservé leur emploi pendant la dernière récession se sont bien débrouillées. La Banque d'Angleterre a réduit les taux d'intérêt pour soutenir l'économie, ce qui a considérablement réduit les paiements d'intérêts hypothécaires pour beaucoup, leur laissant plus d'argent à dépenser.

D'autres, tels que les bénéficiaires de prestations sociales ou les travailleurs du secteur public, ont moins bien réussi.

Quelle a été la durée de la dernière récession ?

Au Royaume-Uni, la dernière récession, causée par la crise financière mondiale, a duré cinq trimestres - à partir du deuxième trimestre 2008. Selon les estimations, le PIB a chuté de 7,2 % sur l'ensemble de la période. Le chômage a fortement augmenté, mais il a recommencé à baisser deux ans plus tard.

Et il y a eu un déficit massif - l'écart entre ce que le gouvernement perçoit en impôts et ce qu'il dépense en services publics. Cela a entraîné un quasi-doublement de la dette publique et un programme d'austérité qui a duré dix ans.

Des coupes sombres ont été opérées dans de nombreux domaines de dépenses publiques, à l'exception de la santé, de l'éducation et de l'aide internationale.

Quand la récession prendra-t-elle fin ?

Le FMI prévoit que la récession sera terminée l'année prochaine et que l'économie mondiale commencera à rebondir. Mais nous sommes en terrain inconnu et personne ne sait quelle sera la force de cette reprise.

Si toutes les entreprises qui ont fermé pendant la pandémie et le verrouillage pouvaient ouvrir rapidement, les conséquences de la récession seraient moins graves. Toutefois, on craint que le virus ne se propage à nouveau et les gens pourraient hésiter à voyager ou à sortir, même si on leur dit que c'est sans danger.

Les croisières, les voyages aériens et les conférences d'affaires, en particulier, pourraient mettre des années à se rétablir. Les conséquences de cette récession se feront donc sentir pendant des années.

Que peut-on faire ?

Un moyen fiable de contrôler le Covid-19, tel qu'un vaccin, contribuerait à créer une forte reprise. Mais en attendant, il existe quelques remèdes. Lors de la dernière récession, les banques centrales ont réduit les taux d'intérêt pour soutenir l'économie. Cela signifie que les gens et les entreprises ont pu emprunter plus facilement et ont eu plus de choses à dépenser.

Mais les taux d'intérêt sont déjà proches de zéro en de nombreux endroits, et il ne sera peut-être pas possible de les réduire davantage.

Partout dans le monde, les gouvernements empruntent déjà des sommes considérables pour soutenir leur économie par des réductions d'impôts et une augmentation des dépenses publiques, comme les programmes de congés, le soutien aux entreprises et même les paiements directs en espèces aux citoyens.

Mais ces emprunts ont un coût, qui se fera sentir pendant des décennies.