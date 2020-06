"J'ai dormi dans la rue à Londres alors que j'étais enceinte de sept mois"

Copyright de l’image Sarah Kamati Image caption Sarah - ce n'est pas son vrai nom - a donné naissance à son fils en Grande-Bretagne

Sarah a dû faire un choix difficile : rester dans sa Namibie natale et continuer à être violée et torturée, ou s'enfuir et laisser sa fille de 10 ans derrière elle.

La jeune fille de 29 ans a alors décidé de fuir. Une fois en sécurité, elle ferait venir sa fille.

Sarah, qui était enceinte de sept mois, est arrivée à l'aéroport d'Heathrow avec son partenaire le matin du 12 décembre 2018. Mais ce qui a commencé comme une demande d'asile sans problème s'est terminé par un malentendu qui a rendu le couple sans abri.

Ici, elle raconte avec ses propres mots son expérience.

"Nous avons eu deux heures pour libérer la chambre"

Copyright de l’image Sarah Image caption Sarah avec une poupée traditionnelle Herero qui représente la tribue Herero

Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport d'Heathrow, nous avons demandé l'asile. Tout le monde était si serviable, si attentionné et si solidaire.

Nous avons été envoyés dans un hôtel à Croydon où nous nous sommes bien installés. Nous nous sommes sentis en sécurité et tout nous a été fourni, de la nourriture aux articles de toilette.

Mais un jour, après environ deux semaines, le directeur de l'hôtel est venu dans notre chambre et nous a dit qu'il avait reçu une lettre du ministère de l'Intérieur indiquant que nous avions "plus qu'assez" d'argent pour payer notre séjour, et que nous devions donc partir.

Je ne savais pas comment c'était possible. Nous avions 600 livres sterling à notre nom lorsque nous sommes arrivés, mais à ce moment-là, nous avions dépensé la plupart de cet argent en nourriture, en vêtements - il faisait très froid - et en téléphone.

Nous avons essayé de lui expliquer cela, mais en vain. Notre demande d'asile avait été rejetée.

Copyright de l’image PA Media Image caption Sarah et son partenaire ont cherché de l'aide à Lunar House après le rejet de leur demande d'asile

Il nous a donné deux heures pour quitter la chambre et nous a dit qu'il nous déposerait à la Lunar House - le siège de l'immigration britannique.

C'était presque Noël, donc il n'était pas sûr que quelqu'un serait disponible pour nous aider, mais nous y conduire était tout ce qu'il pouvait faire.

Mon monde entier s'est effondré. Nous n'avions nulle part où aller.

Nous dormions sous les ponts et dans les gares

Copyright de l’image Sarah Image caption Sarah portant une tenue traditionnelle Herero en Namibie

La Lunar House était fermée. Nous nous sommes assis sur un banc à l'extérieur du bâtiment en toute incrédulité. Nous sommes restés là pendant des heures, ne sachant tout simplement pas quoi faire. Nous étions en état de choc.

Je me suis couvert d'un voile, mais il faisait très froid. J'avais peur de perdre mon bébé.

Quelques heures plus tard, un passant nous a dit qu'il y avait un pont à proximité. Il fallait marcher environ cinq kilomètres.

Les nuits suivantes, nous avons dépensé notre dernier argent en nourriture et en boisson, dormant sous les ponts et dans les gares.

Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais sans abri ou que je dormirais dans les rues de Grande-Bretagne. Je ne savais pas que des choses comme ça pouvaient arriver.

J'avais fui la Namibie parce que je craignais pour ma vie. J'ai fui pour échapper à une vie de viol et de torture dès l'âge de neuf ans.

Et maintenant, j'avais peur de mourir dans le froid glacial, peur de perdre mon bébé et que tout cela n'ait servi à rien.

"J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital"

Copyright de l’image Sarah Image caption Le personnel de l'hôpital a aidé à sortir Sarah de la rue

Après cinq nuits passées à dormir dans la rue, ma sage-femme - qui m'avait été affectée lors de mes deux premières semaines dans le pays - nous a mis en contact avec l'association caritative pour les sans-abri Crisis.

Ils nous ont fourni divers endroits temporaires où dormir jusqu'au début du mois de janvier et nous ont aidés à remettre notre demande sur les rails auprès du ministère de l'intérieur.

Puis, un jour, je ne sentais plus mon bébé, alors j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital.

Un examen a conclu que le bébé et moi allions bien, mais le personnel de l'hôpital n'a pas voulu me laisser sortir avant de savoir que j'avais un endroit sûr où aller.

Ils nous ont aidés avec le ministère de l'intérieur au sujet de notre demande, et le troisième jour de mon séjour à l'hôpital, le ministère de l'intérieur a finalement approuvé notre demande d'asile et nous a envoyés dans un foyer à Thornton Heath.

Le rejet précédent était dû à une erreur dans la demande.

Ce fut un grand soulagement.

"J'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber ma fille"

Copyright de l’image Handout Image caption Le fils de Sarah est un petit garçon en bonne santé

J'ai donné naissance à mon fils en février 2019 et en mars, nous avons été installés dans une maison dans l'est de Londres.

La vie a finalement recommencé à avancer.

Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai commencé à aller à Magpie - une organisation caritative qui soutient les mamans et les jeunes enfants dans des logements temporaires ou précaires - où j'ai pu aller avec mon bébé, prendre des couches, rencontrer d'autres mamans et faire beaucoup d'activités.

Mais le coronavirus a frappé, et tout s'est arrêté.

Magpie m'a mise en contact avec une autre organisation caritative appelée Beam, qui collecte maintenant des fonds pour acheter une chaise haute et une tablette avec des applications éducatives pour mon fils et un ordinateur portable afin que je puisse améliorer mon anglais et, je l'espère, trouver un emploi dès que mon statut sera accordé.

Copyright de l’image Sarah Image caption Sarah aimait se rendre au projet Magpie avant qu'il ne soit temporairement fermé en raison de la pandémie de coronavirus

Un ordinateur portable serait bon pour sortir de cet isolement.

N'ayant rien d'autre à faire, je suis de plus en plus anxieuse chaque jour et je m'inquète pour ma fille Beverley.

J'ai l'impression de l'avoir laissé tomber en tant que mère, de ne pas la protéger, d'avoir été égoïste.

J'aimerais que mon cas soit réglé rapidement, car ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai demander le regroupement familial pour que ma fille puisse nous rejoindre.

J'aimerais qu'elle soit ici avec nous, pour que ma vie puisse enfin commencer.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il était "déterminé à faire en sorte que les demandes d'asile soient examinées en temps utile" et que toutes les décisions soient prises "sur la base des preuves disponibles à l'époque".

Sarah a raconté son histoire à Winnie Agbonlahor