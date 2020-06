Le cercle polaire arctique enregistre les températures les plus élevées jamais enregistrées

Copyright de l’image Yevgeny Sofroneyev Image caption Les incendies ont été aggravés par les températures élevées et les vents violents dans l'Arctique

Les températures dans le cercle polaire arctique ont probablement atteint un record historique samedi, atteignant 38° C à Verkhoyansk, une ville sibérienne.

Le record doit encore être vérifié, mais il semble avoir été 18 ° C plus élevé que la température quotidienne maximale moyenne en juin.

Le temps chaud d'été n'est pas rare dans le cercle arctique, mais ces derniers mois ont connu des températures anormalement élevées.

On pense que l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Image caption Ce graphique, tiré de BBC Weather, montre les températures élevées dans le cercle arctique

Verkhoyansk, qui abrite environ 1 300 personnes, se trouve juste à l'intérieur du cercle arctique, dans la Sibérie éloignée. Il a un climat extrême avec des températures plongeant en janvier à un maximum moyen de -42 C puis augmentant en juin à 20 C.

Mais une vague de chaleur persistante cette année dans le cercle arctique a inquiété les météorologues. En mars, avril et mai, le service Copernicus Climate Change a signalé que la température moyenne était d'environ 10 ° C au-dessus de la normale.

Lire aussi

Comment le changement climatique affectera l'Afrique en 2050

Comment l'Afrique sera affectée par le changement climatique

Les potagers peuvent-ils lutter contre le changement climatique ?

Les océans commencent à manquer d'oxygène

La crise du coronavirus peut-elle relancer l'écologie ?

Plus tôt en juin, certaines parties de la Sibérie ont enregistré 30 ° C, tandis qu'en mai, Khatanga en Russie - situé dans le cercle polaire à 72 degrés nord - a établi un nouveau record de température en mai de 25,4 ° C.

"D'une année à l'autre, des records de température sont battus dans le monde, mais l'Arctique se réchauffe plus rapidement que partout ailleurs sur Terre", a déclaré le Dr Dann Mitchell, professeur agrégé en sciences de l'atmosphère à l'Université de Bristol.

"Il n'est donc pas surprenant de voir des records battre dans cette région. Nous en verrons plus dans un proche avenir."

Est-ce une preuve du changement climatique?

Analyse de Simon King, météorologue à la BBC

Les vagues de chaleur dans l'Arctique ne sont pas inhabituelles. Les conditions météorologiques dans le monde peuvent s'aligner de telle manière que l'air chaud est transporté assez loin vers le nord et l'air plus froid des pôles vers le sud.

Au cours des derniers mois, une grande zone de haute pression dans l'est de la Russie a dominé. Cela a conduit à des vents du sud apportant de l'air plus chaud près des tropiques, entraînant des températures plus élevées que la moyenne.

Cependant, la persistance de ce modèle météorologique a conduit à une longévité et à une échelle de chaleur inquiétante. Cela correspond à ce que les climatologues pensent qu'il se produira dans l'Arctique avec le changement climatique.

La plupart des scientifiques conviennent qu'au cours des 30 dernières années, l'Arctique s'est réchauffé à un rythme deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

Le graphique ci-dessous montre qu'à travers le monde, pendant la période 1960-2019, la température moyenne de l'air a généralement augmenté d'environ 1 ° C.

Cependant, lorsque vous vous rapprochez du pôle Nord - 90 ° de latitude - les rouges deviennent plus foncés. Cela montre comment la température a augmenté ici plus que partout ailleurs - d'environ 4 ° C.

Copyright de l’image NASA-GISS

Pourquoi devrions-nous nous inquiéter du réchauffement dans l'Arctique?

Le réchauffement dans l'Arctique entraîne la fonte du pergélisol gelé en permanence sous le sol.

Cela inquiète les scientifiques, car au fur et à mesure que le pergélisol dégèle, du dioxyde de carbone et du méthane précédemment enfermés sous terre sont libérés.

Ces gaz à effet de serre peuvent provoquer un réchauffement et une décongélation supplémentaires du pergélisol, dans un cercle vicieux appelé rétroaction positive.

Les températures plus élevées font également fondre la glace terrestre dans l'Arctique à un rythme plus rapide, ce qui entraîne un ruissellement plus important dans l'océan où elle contribue à l'élévation du niveau de la mer.

Il y a aussi un élément de rétroaction positive ici, dit la BBC Weather, car la perte de glace blanche hautement réfléchissante signifie que le sol et la mer absorbent plus de chaleur. Cela conduit à plus de réchauffement.

L'impact des incendies de forêt est également à prendre en considération. L'été dernier, ils ont ravagé certaines parties de l'Arctique. Bien qu'ils soient communs en été, les températures élevées et les vents forts les ont rendus exceptionnellement sévères.

Ils commencent généralement au début du mois de mai avant de culminer en juillet et août, mais à la fin avril de cette année, ils étaient déjà dix fois plus grands dans la région de Krasnoïarsk en Sibérie par rapport à la même période l'an dernier, a déclaré le ministre russe des Urgences.

Serait-ce l'année la plus chaude de tous les temps?

Eh bien, 2020 s'annonce certainement comme un concurrent.

Une grande partie du nord de l'Europe et de l'Asie a connu un printemps et un début d'été exceptionnellement doux avec des températures 10 ° C plus élevées que la normale dans certaines régions.

L'année la plus chaude à ce jour est 2016. Il a encore une longueur d'avance, mais les marges sont "très proches".

Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre.

"Nous avons bouleversé l'équilibre énergétique de la planète entière", prévient le professeur Chris Rapley de l'University College London (UCL).

Année après année, nous constatons que des records de température sont battus, dit l'éminent climatologue.

"Il s'agit d'un message d'avertissement de la Terre elle-même", dit-il. "Nous l'ignorons à nos risques et périls."