Copyright de l’image Cook Off

Le premier film du Zimbabwe à être diffusé sur le service de streaming Netflix est une comédie romantique sur une mère célibataire en difficulté qui trouve l'amour et la bonne fortune dans un concours de cuisine télévisé.

C'est une histoire d'espoir qui reflète la production de Cook Off, réalisée en 2017 sur un budget de 8 000 dollars, au milieu de coupures d'électricité et de pénuries de liquidités.

Ce mois-ci, le lancement de Netflix intervient alors que le pays continue de faire face à une inflation galopante, à de fortes divergences politiques - et maintenant à un confinement lié au coronavirus qui rend la vie encore plus difficile aux Zimbabwéens.

Seule une poignée de longs métrages ont été produits dans le pays depuis le début du millénaire, malgré la richesse des talents de l'industrie cinématographique nationale.

Mais avec un casting entièrement zimbabwéen composé de jeunes acteurs, de vétérans de l'industrie et de personnalités éminentes dans les domaines de la musique, de la comédie et de la poésie, Cook Off a fait face à la situation, remportant des prix dans des festivals de cinéma avant d'attirer l'attention de Netflix.

Cook Off met en vedette Tendaiishe Chitima dans le rôle d'Anesu, et l'artiste hip-hop de premier plan Tendai Ryan Nguni aka Tehn Diamond, dans le rôle de Prince, qui se rencontrent sur le plateau d'un concours de cuisine télévisé.

Copyright de l’image Cook Off Image caption Le décor de Cook Off a été utilisé pour une émission télévisée

Jesesi Mungoshi joue la grand-mère d'Anesu, l'encourageant à poursuivre ses rêves.

Mungoshi a joué dans le film Neria en 1993, le premier film zimbabwéen à recevoir une reconnaissance internationale, et a connu les hauts et les bas de 40 ans d'indépendance.

"Le parcours de l'industrie depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui ressemble beaucoup au parcours du Zimbabwe en tant que nation", dit-elle.

"Au début, c'était très prometteur. Nous avions des gens comme Denzel Washington qui venaient ici, et les mines du roi Salomon ont été tournées ici en 1985. La plupart d'entre nous avons appris sur le tas à l'époque, nous n'avions pas d'école de cinéma".

L'industrie a "prospéré" dans les années 1990, mais elle était principalement financée par des donateurs et s'est "paralysée" au début des années 2000, lorsque l'aide s'est tarie en raison de la crise politique et économique qui avait frappé le Zimbabwe à l'époque, a déclaré M. Mungoshi.

Le Zimbabwe en cinq chiffres :

2 = décompte des dirigeants au cours des 40 dernières années : Robert Mugabe et Emmerson Mnangagwa

5 = nombre de sites du patrimoine mondial, y compris le Grand Zimbabwe et les chutes Victoria

63 % = ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté

89 % = taux d'alphabétisation des adultes

785 % = taux d'inflation annuel en mai (c'était 231m% en juillet 2008)

(Source: ONU, Banque Mondiale)

Bonga Nikumbula/Cook Off The road wasn't easy. Like everything in Zimbabwe, it's a big fight - especially with the minimal resources that we had"

Un nouveau chapitre

Cook Off n'a été possible que grâce à une large collaboration, à la bonne volonté financière de nombreuses parties et au partage des ressources, dont le poste principal, qui avait été utilisé pour une émission de la télévision nationale.

Le coproducteur Joe Njagu estime que le passage à Netflix est une énorme avancée.

"C'est un grand pas, une chance pour le monde de voir ce dont le Zimbabwe est capable, une opportunité pour nous de présenter notre métier, nos histoires au reste du monde", a déclaré Njagu.

Ignorer Youtube publication par CookOffTheMovie Attention: le contenu externe peut contenir des messages publicitaires Fin de Youtube publication par CookOffTheMovie Image Copyright CookOffTheMovie CookOffTheMovie

"La route n'a pas été facile, comme tout au Zimbabwe, c'est un grand combat, surtout avec les ressources minimales dont nous disposions. Cook Off est un exemple classique de ce que la collaboration peut apporter", a-t-il déclaré.

Njagu a produit Cook Off avec Tomas Lutuli Brickhill, qui a écrit et réalisé le film.

Brickhill était responsable de l'un des centres culturels les plus importants du Zimbabwe - le Book Café de la capitale, Harare - un lieu de premier plan pour la musique, le théâtre, la comédie, le cinéma et les discussions.

Sa disparition en 2015 a été un coup dur pour les arts dans le pays.

"La sortie du film sur Netflix est un moment particulièrement personnel pour moi, car elle a eu lieu le 1er juin, exactement cinq ans après que nous ayons dû fermer le Book Café. On a donc vraiment l'impression que c'est le début d'un nouveau chapitre", a déclaré Brickhill.

Fête musicale

"Le film montre le talent et le potentiel que nous avons, non seulement dans le secteur cinématographique, mais aussi dans la musique - la bande son est également 100% zimbabwéenne", a déclaré M. Brickhill.

La musique de Tehn Diamond est non seulement en vedette, mais aussi sur la bande sonore. Il est enthousiaste du point de vue du musicien, car le film donne un large aperçu des sons du pays.

Vous aimerez aussi :

Media playback is unsupported on your device La montée en force de Netflix en Afrique

"Musicalement, le monde a surtout été exposé à Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo, et à ces sons plus traditionnels", dit-il.

"Mais Cook Off a du hip-hop, du rock, de la mbira-fusion, de l'afro-pop, donc il a fait un bon travail en nous déballant musicalement une large gamme et variété de goûts et de saveurs.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'un des artistes les plus acclamés du Zimbabwe, la légende afro-jazz Oliver Mtukudzi

L'un des messages de Cook Off est que l'outsider peut triompher, alors qu'Anesu saisit sa chance de briller. Elle travaille comme cuisinière dans un endroit qui sert des déjeuners pour un dollar, mais rêve d'ouvrir sa propre entreprise.

Son fils et sa grand-mère la mettent au défi de la télé-réalité et, malgré les difficultés qu'elle rencontre pour croire en elle-même et un adversaire qui cherche à la saboter, Anesu grandit dans son métier en affrontant de grands chefs.

Son succès fait de Cook Off une histoire d'espoir, et la production du film et la sortie de Netflix sont une source d'optimisme pour l'industrie artistique du pays.

Un appétit pour les histoires africaines

Pour Chitima, tout était question d'amour.

Copyright de l’image Bongali Kumbula Image caption Pour Tendaiishe Chitima, Cook Off est une lettre d'amour au Zimbabwe

"C'était littéralement comme une lettre d'amour au Zimbabwe, à Harare, à tous ceux qui ont déjà eu un rêve", a-t-elle déclaré avant la sortie de Netfl

Malgré tous ces défis, Mme Mungoshi pense que le Zimbabwe a beaucoup à donner au monde des arts. Son mari Charles, décédé l'année dernière, était un auteur de renommée internationale.

"Le Zimbabwe n'a même pas encore commencé à raconter sa propre histoire. Nos histoires ont toujours été de classe mondiale - je devrais le savoir grâce au travail de mon défunt mari.

"Pourtant, nous devons encore adapter ces histoires au cinéma.

"Sans oublier les pères de la littérature africaine et les histoires populaires racontées par nos grands-parents au coin du feu - ces histoires sont dans nos enfants aujourd'hui.

"J'espère donc que Netflix et d'autres investisseurs étendront la recherche de ces histoires africaines, car l'Afrique en a tant besoin".