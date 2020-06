Copyright de l’image UNICEF Image caption Le rappeur Burkinabé SMARTY, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF

L'artiste musicien rejoint ainsi une centaine d'autres artistes, d'athlètes et de personnalités à travers le monde qui mettent leur talent au service de la promotion des droits de l'enfant.

« Nous sommes très heureux de compter SMARTY parmi les champions des enfants du Burkina Faso ! Talentueux et humble, c'est un modèle positif pour les enfants et les jeunes », s'est félicitée Dr Anne Vincent, Représentante de l'UNICEF au Burkina Faso.

Smarty très engagé pour la cause et le bienêtre des enfants, avait récemment lancé, face à la crise du Covid-19, un appel en faveur des personnes déplacées et des enfants de son pays.

« Contribuer à plaider la cause des enfants aux côtés de l'UNICEF est un acte crucial pour moi. Je souhaite porter la voix des enfants aussi fort et haut que possible », a déclaré SMARTY lors de sa nomination.

De son vrai nom, Louis Salif Kiekieta, Smarty avait lui-même connu des situations difficiles étant enfant. Ayant quitté l'école trop tôt faute de moyen, il s'en sort grâce au Hip-hop et devient lauréat du prix Découvertes RFI en octobre 2013 avec l'album « Afrikan Kouleurs ».

En sa qualité d'Ambassadeur national de bonne volonté, SMARTY sera sollicité, pour participer activement aux événements spéciaux de l'UNICEF afin de renforcer le plaidoyer en faveur des enfants.