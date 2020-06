Lazarus Chakwera, élu président du Malawi

Copyright de l’image Reuters Image caption Lazarus Chakwera

Le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, remporte la nouvelle élection présidentielle du pays, selon les responsables.Il bat le président sortant Peter Mutharika avec 58,57% des voix lors du scrutin de mardi, annonce la commission électorale samedi tard dans la soirée.En février, la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé la victoire de M. Mutharika aux élections de mai 2019, en invoquant la falsification des votes. Le pays était gravement divisé à l'approche de l'élection de cette semaine.

C'est la deuxième nation africaine à annuler une élection présidentielle pour cause d'irrégularités, après le Kenya en 2017. A la suite du résultat officiel de samedi, M. Chakwera déclare que sa victoire était "une victoire pour la démocratie et la justice". "Mon cœur bouillonne de joie", ajoute-t-il.Ses partisans sont descendus dans les rues de la capitale du Malawi, Lilongwe, en klaxonnant et en allumant des feux d'artifice.

Nouvelle élection

AFP Lazarus Chakwera Candidat de l'Alliance Tonse Né le 5 Avril 1955

Etudie la théologie au Malawi, en Afrique du Sud et aux USA

Pasteur, professeur a travaillé à l'école de théologie des Assemblées de Dieu

Ecris plusieurs livres sur la religion, dont Reach the Nations

Candidatà la présidence de 2014 et est arrivé 3ème Source: BBC Monitoring

Une nouvelle élection a été ordonnée après que la Cour constitutionnelle a constaté que le premier scrutin a été entaché d'irrégularités généralisées. Lors de cette élection, le président Mutharika avait été réélu de justesse par moins de 159 000 voix.

M. Chakwera, qui est arrivé deuxième lors de cette élection, avait estimé que les bulletins de vote avaient été mal additionnés et falsifiés.